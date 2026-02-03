Žino ne visi: netikėta priežastis gali rimtai apkartinti žiemos atostogas Pietų Europoje

Tačiau yra viena detalė, apie kurią nemaža dalis keliautojų nesusimąsto iki tol, kol su ja nesusiduria – jei pasirenkama atostogauti nuomojamuose apartamentuose, o ne viešbutyje, juose vidaus temperatūra gali kristi ir iki 17 laipsnių Celsijaus. Kodėl ir ar tai gali sugadinti atostogas?
„Pietų Ispanijoje, Pietų Italijoje ar Pietų Prancūzijoje labai daug gyvenamųjų namų neturi centrinio šildymo. To priežastis – klimatas. Didžiąją metų dalį čia vyrauja karštis, todėl pastatai projektuojami taip, kad vasarą būtų kuo vėsiau: storos sienos, minimalus šilumos sulaikymas, silpna izoliacija nuo šalčio ir orientacija į natūralų vėsinimą, o ne šildymą.
Žiema šiame kontekste laikoma trumpu, „pakentėtinų nepatogumų“ sezonu, todėl šildymo infrastruktūra daugelyje namų tiesiog nebuvo vystoma“, – pasakoja Brigita Kučinskaitė, kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė.
Pasak jos, rezultatas paradoksalus – dieną galima sėdėti saulėje su kavos puodeliu, o vakare grįžus į apartamentus drebėti su megztiniu. Butuose žiemą temperatūra neretai nukrenta iki +14–17 laipsnių.
Lietuvė pasakoja apie keistas ispanų būstų šildymo tradicijas
Kelionių ekspertės pasakojimą patvirtina ir Justės, gyvenančios Pietų Ispanijos mieste Malagoje, patirtis: „Gyvename daugiabutyje, pakankamai naujos statybos, bet žiemą viduje temperatūra nukrenta iki maždaug 17 laipsnių. Taip, galima šildytis kondicionieriumi, bet vos jį išjungus – šiluma laikosi gal valandą, ir vėl šalta. Čia net juokaujama, kad žmonės žiemą eina šildytis į terasas ir lauką – apie tai pilna pokštų internete, nes realiai lauke dažnai būna šilčiau nei namuose“.
Pasak jos, šaltis namuose Pietų Ispanijoje yra visiškai įprastas ir kultūriškai priimtinas dalykas: „Ispanai sako, kad jie stiprūs ir gali pakentėti, bei turi daug keistų šildymosi būdų, kurių kai kurie man kelia klausimų dėl priešgaisrinės saugos.
Pavyzdžiui, stalą dengia stora staltiese, panašia į antklodę, kuri yra didelė ir liečia grindis, o po apačia deda elektrinį šildytuvą. Tuomet kiša kojas po stalu, po ta antklode, ir taip šildosi. Sako, seniau po tokiais antklodėmis apdengtais stalais degdavo ugnį specialiuose induose. Taip šiluma lieka toje erdvėje po stalu ir galima šildytis kojas“.
Kaip nesušalti per atostogas žiemą Pietų Europoje?
„Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad jei lauke šilta, tai ir namuose bus komfortiška. Pietų Europoje taip nėra. Didelė dalis apartamentų žiemą praktiškai nešildomi. Todėl savarankiškai išsinuomojus būstą per nuomos platformas galima labai nusivilti.
Viešbučiai ir patikrinti apgyvendinimo partneriai, su kuriais dirba kelionių agentūros, šiuos niuansus puikiai žino ir užtikrina, kad klientai jaustųsi komfortiškai ne tik lauke, bet ir savo kambariuose“, – komentuoja Brigita Kučinskaitė, „Kelionių akademijos“ ekspertė.
Pasak jos, žiemos sezonu pietuose viešbutis tampa ne tik patogumu, bet ir realia komforto garantija: šildomos patalpos, pastovi temperatūra, personalo priežiūra ir galimybė greitai išspręsti bet kokias problemas.
„Žiemą pietuose tikrai verta keliauti – klimatas švelnesnis, daugiau saulės, daugiau šviesos, daugiau energijos. Tačiau tam, kad atostogos netaptų nuolatine kova su šalčiu grįžus į būstą, rekomenduojame rinktis keliones su agentūromis ar savarankiškai apsistoti viešbučiuose, kurie yra pritaikyti žiemos sezonui“, – sako B. Kučinskaitė.
Ekspertų teigimu, pietūs žiemą gali būti vienas geriausių pasirinkimų lietuviams, jei kelionė suplanuota atsižvelgiant ne tik į temperatūrą lauke, bet ir į realią gyvenimo kokybę patalpose.
