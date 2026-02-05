Unikali Lietuvos vieta, norintiems pabėgti nuo rutinos: įprastų patogumų čia nerasite, bet kaina – juokinga

Virš upės ratus suka jūrinis erelis – specialistai stebi jį su viltimi, kad šiemet jis perės pernai atnaujintame dirbtiniame lizde. Prie Dūkštos tyliai ieškoma ir dar vieno žiemos simbolio – keistojo vandeninio strazdo, nors kol kas jis lieka nematytas.
Būtent šioje aplinkoje, greta Grabijolų kaimo, stovi Neries trobelė – nedidelė, bet charakterio kupina pastogė tiems, kurie svajoja trumpam pabėgti nuo civilizacijos, rašoma Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos pranešime žiniasklaidai.
Tai vieta, kur nėra elektros, bet yra viskas, ko reikia tikram buvimui: ugnis, vanduo, tyla ir laikas sau. Trobelėje vakarais šviesą skleidžia žibalinė lempa ar žvakės, o šilumą kuria krosnelė, kurią reikia kūrenti patiems.
Čia natūraliai grįžtama prie paprastų veiksmų – užkurti ugnį, užkaisti arbatą, paruošti vakarienę, klausantis, kaip už lango traška šaltis ar šlama vėjas. Maistą galima gaminti ir lauke, tam skirtoje laužavietėje.
Neries trobelė tinka gyventi visais metų laikais, tačiau žiemą ji atsiskleidžia ypatingai. Kai upė sukaustyta ledu, o aplink tvyro tyla, gyvenimas be elektros tampa ne iššūkiu, o dovana – galimybe sulėtėti ir pajusti, kiek mažai iš tiesų reikia. Augintiniai trobelėje yra laukiami, o pagrindinė taisyklė čia paprasta ir labai aiški: palikti viską taip, kaip radai arba dar gražiau.
„Lankytojai, viešėję Neries trobelėje, dažniausiai pabrėžia išskirtinę vietos ramybę ir autentišką buvimo gamtoje patirtį. Vertinama galimybė pabėgti nuo kasdienio triukšmo, pabūti be elektros ir patirti paprastą, lėtą gyvenimo ritmą.
Daugelis atkreipia dėmesį į jaukią krosnelės šilumą šaltuoju metų laiku, vaizdingą Neries slėnio aplinką ir galimybę stebėti laukinę gamtą tiesiog šalia trobelės.
Lankytojai taip pat pažymi, kad ši vieta labiausiai tinka tiems, kurie yra pasirengę savarankiškai pasirūpinti buitimi ir atsakingai elgtis gamtoje, paliekant aplinką tvarkingą ir nepakitusią“, – sako Neries regioninio parko patarėja Vaida Olšauskytė-Skorupskienė.
30 kv. m. namelyje rasite visus reikalingus indus, stalą, suolus, spintą bei lovas dviem suaugusiems ir vaikui. Yra antklodės ir pagalvės, o patalynės užvalkalus (arba miegmaišius) ir rankšluosčius reikės atsivežti patiems.
Yra praustuvai viduje ir lauke. Prie namelio stovi lauko biotualetas. Palaikyti juos švarius ir tvarkingus yra visų trobelės svečių pareiga. Neries trobelės naudojimosi kaina parai – 35 eur. Daugiau informacijos rasite čia.
