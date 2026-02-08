Viršukalnes įveikę Justas ir Nerijus įvardijo tokių kelionių kainas: kai kurie atskrenda tik dėl asmenukės

„Kelionė į Everestą žmogui apie 60 tūkstančių eurų mums kainavo, bet gali kainuoti ir penkis kartus brangiau. Į Antarktidą – 45 tūkstančiai, bet jau turėjome susipirkę visą profesionalią įrangą anksčiau, kuri nekainavo“, – Delfi TV laidoje „Kasdienybės herojai“ neslėpė pašnekovai.
Nerijus iš Kauno, Justas – iš Panevėžio. Vyrai patikina – šeimos ir verslai anksčiau atsirado jų gyvenime, ir galbūt kaip tik bėgdami nuo rutinos jie atrado itin ekstremalias keliones.
Nerijus vadovauja įmonei, o Justas turi savo verslą. Visa laimė, kad nereikia nieko prašyti išleisti atostogų, kitaip kelionės taptų kur kas labiau komplikuotos. Kad ir pernai įvykęs kopimas į Everestą – vyrai neslepia – pareikalavo ilgo ir nuoseklaus pasiruošimo.
„Atsiranda tokių žmonių, kurie visiškai yra nepasiruošę. Mūsų komandoje irgi toks žmogus buvo. Yra žmonių, kurie eidami į kalnus įsivaizduoja, kad sumokėsiu papildomai, ir už mane viską padarys.
Vienoje ekspedicijoje tokį žmogų tiesiog su virve teko užtempti. Daugybė šerpų yra žuvę tik dėl to, kad jų lydimi žmonės buvo tam kalnui nepasiruošę, žiūrėjo per rožinius akinius. Sumokėjo pinigus ir tikėjosi, kad kitas už jį viską padarys. Ir lydintys asmenys žūna dėl to.
Mes matėme ir kai apskritai su malūnsparniu atskrenda, išbyra iš jo akivaizdžiai labai turtingi žmonės. Su švaria apranga ir gražiais kostiumais. Jie ten pasifotografuoja kalnų apylinkėse, ir vėl sukrenta atgal į malūnsparnį. O tada jau išskrenda kur nors šiltai baseine pagulėti“, – papildydami vienas kitą pasakoja keliautojai.
Pernai trims lietuviams – Justui, Nerijui ir Aurimui Valujavičiui pavyko užkopti į aukščiausią pasaulyje viršūnę – Everestą. Ant šio kalno vienu metu stovėjo trys lietuviai – to istorijoje dar tikrai nebuvo. Prieš tai skirtingais laikotarpiais į Everestą yra įkopę tik septyni lietuviai.
Net ir tokią gūdžią žiemą vyrai nebijo išeiti trumpam į kiemą tiesiog su marškinėliais. Ruošdamiesi ekspedicijoms jie itin daug sportuoja, tačiau patikina – tokie aukšti žmonės kaip jie yra visiškai nesutverti kalnams.
Alpinistai neabejoja – kalnuose už fizinį pasirengimą kur kas svarbesnis psichologinis. Jiems yra matę matyti stipruolius, maratonų čempionus, kurie regis puikiai pasiruošę fiziškai, bet su emocijomis ir negatyviomis mintimis susitvarkyti viršukalnėse nepajėgė.
„O Antarktida tikrai yra kita planeta“, – sako Justas ir patikina – aukščiausias šio žemyno kalnas nebuvo pats sudėtingiausias iš tų, kuriuos jie yra įveikę, tačiau oro sąlygos tikrai viską apsunkino.
Tiesa, kalnų realybė skamba ne visada maloniai.
„Jeigu jau tu nebegali eiti, tave tikrai palieka kalnuose. Man nėra ta mirtis tokia fatališka baimė“, – prisipažins Nerijus.
Laidą „Kasdienybės herojai“ žiūrėkite pirmadieniais 21 val. per Delfi TV.
Everestasviršukalnėsalpinizmas
Rodyti daugiau žymių