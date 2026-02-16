Įspėjo dėl drabužių pasirinkimo turistų pamėgtoje saloje: galite susilaukti baudos

Karibų salos yra labai pamėgtos europiečių, ieškančių saulės spindulių net ir šaltuoju sezonu, tačiau reikia prisiminti, kad yra vienas rūbas, dėl kurio galite užsitraukti nemenką baudą, rašo „Express“.
Jungtinės Kralystės Užsienio reikalų ministerija savo kelionių patarimuose į Barbadosą britų keliautojus įspėja: „Bet kam, įskaitant vaikus, yra uždrausta dėvėti drabužius su kamufliažiniu raštu“
Ši taisyklė taikoma bet kokiems drabužiams ar aksesuarams. Už jos pažeidimą gali būti skirta bauda iki 2 tūkst. eurų, o kai kuriais atvejais net iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Priežastis yra ta, kad kamufliažinis raštas yra skirtas specialiai kariuomenei ir policijai, todėl tokio pobūdžio drabužių dėvėjimas gali būti vertinamas kaip bandymas apsimesti valdžios institucijų atstovu.
Visgi kiek anksčiau Barbadoso Vidaus reikalų ir informacijos ministras Wilfred Abrahams šį draudimą ragino naikinti, skelbė „Barbados today“.
„Mūsų įstatyme numatyta, kad neteisėta turėti ir dėvėti drabužius su kamufliažo raštu. Jei kada nors buvo teisės aktas, kurį reikėjo keisti, tai buvo būtent šis“, – sakė jis.
„Jau labai ilgą laiką mąsčiau, koks yra šio įstatymo tikslas. Tai tiesiog būdas, kuriuo paprasti piliečiai yra persekiojami ir baudžiami už tai, kad dėvi marškinėlius ar trumpas kelnes, tam tikras kojines ar net bikinį, kaip kartą mačiau.
Todėl būtų gerai, jei šis įstatymas būtų panaikintas“, – ministrui antrino patyręs baudžiamųjų bylų advokatas Andrew Pilgrim SC.
Visgi įstatymas vis dar galioja, todėl kraunantis lagaminą į Barbadosą kamufliažiniu raštu puoštus drabužius verčiau palikti namuose.
Barbadosaskamufliažinė aprangaBauda
Rodyti daugiau žymių