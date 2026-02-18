Incidentas Slovakijoje lietuvės gyvenimą apvertė aukštyn kojom: „Negaliu judėti net su ramentais“

Trečiadienio popietę moteris portalui Lrytas papasakojo daugiau istorijos detalių. V. Melichova sakė į Jasnos kalnų kurortą ilgajam šventiniam savaitgaliui vykusi kartu su šeima. Čia jie lankėsi jau antrą kartą.
„Pirmąją slidinėjimo dieną, jau pačioje trasos apačioje, kur aplink mane leidosi daug vaikų, pati ramiai čiuožiau paskui savo vaiką. Būtent tada į mane milžinišku greičiu rėžėsi slidininkas.
Smūgis buvo toks stiprus, kad dvejose vietose lūžo koja, raktikaulis. Po susidūrimo nuo jo buvo jaučiamas stiprus alkoholio kvapas. Buvau skubiai paguldyta į ligoninę Slovakijoje, tačiau nuspręsta operacijai mane transportuoti į Vilnių“, – portalui sakė moteris.
Antradienį Vilniuje, Lazdynų ligoninėje, V. Melichovai buvo operuota koja. Visgi tai – toli gražu ne pabaiga. Dar kartą ant operacinio stalo teks gultis dėl raktikaulio lūžio, o ilgas nusimato ir tolimesnis gijimas.
„Prasidėjo visai kitas etapas – ilgas gijimo kelias, kantrybės pamokos ir lėtas sugrįžimas į judesį. Sunkiausia priimti tai, kad ši patirtis įvyko ne dėl mano klaidos, o dėl kito žmogaus neatsakingumo“, – neslėpė moteris.
Lietuvė pridūrė, kad visai neseniai lankėsi ir Kurševelyje, Prancūzijoje. Nors šis slidinėjimo kurortas – vienas didžiausių pasaulyje, o lankytojų čia daugybė, V. Melichova sako, kad slidinėjimo kultūra čia daug svarbesnė.
„Žmonės laikosi saugių atstumų, gerbia vieni kitus ir vertina atsakomybę trasoje. Todėl ši patirtis Jasnoje buvo dar skaudesnė – viskas įvyko lengvoje, mėlynoje trasoje“, – kalbėjo moteris.
Ji neslepia, kad skaudi nelaimė per sekundę bent keliems mėnesiams sustabdė visus gyvenimo planus.
„Esu žmogus, gyvenantis didžiuliu tempu: vadovauju dešimčiai restoranų, sukūriau mugių verslą, o dabar – pats Kaziuko mugės įkarštis, kurio prekybininkai laukia ištisus metus. Taip pat aktyviai užsiimu nekilnojamojo turto nuoma.
Dirbti paromis man buvo įprasta, nuolat būti procese – mano kasdienybė. Šiandien situacija visiškai priešinga: dėl lūžusios kojos ir raktikaulio negaliu judėti net su ramentais, esu visiškai priklausoma nuo kitų pagalbos.
Tačiau šiandien svarbiausia visai kas kita – aš esu gyva. Tai „tik“ lūžusi koja ir raktikaulis, o ne stuburas ar dar skaudesnis scenarijus. Už tai jaučiu didžiulį dėkingumą.
Gyvenimas kartais sustabdo labai staigiai ir negailestingai, bet galbūt tam, kad primintų, kas iš tiesų svarbu. Dabar laukia gijimas ir kelias atgal į stiprybę. Žingsnis po žingsnio – su viltimi, tikėjimu ir daug daugiau vidinės tylos nei bet kada anksčiau“, – viltingai sakė moteris.
O pats įvykio kaltininkas, atskleidė Viktorija, iš įvykio vietos pasišalino. Visgi jo duomenys, anot moters, policijai žinomi, pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.
kurortasslidinėjimasSlovakija
