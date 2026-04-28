Turistų bangai besiruošiančioje Graikijoje – nauji ribojimai paplūdimiuose

Valdžios atstovai teigia, kad šios priemonės skirtos išsaugoti iki šiol masinės plėtros nepaliestus pakrančių ruožus, o valdžios institucijos įspėja, kad „per didelis turistų skaičius“ pradeda kelti grėsmę jų gamtiniam grožiui tiek salose, tiek žemyninėje šalies dalyje.
Pagal naujas taisykles tam tikruose paplūdimiuose bus nustatyti griežtesni komercinės veiklos apribojimai. Tai apima griežtesnę tokių objektų kaip gultai kontrolę, taip pat išplėstas saugomas zonas, kuriose nebus leidžiama vykdyti jokių statybų, rašo „Express“.
Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai Graikija ir toliau sulaukia rekordiškai didelio turistų skaičiaus, o daugelis populiarių salų vasaros sezono įkarštyje vos spėja susidoroti su srautu. Nors turizmas išlieka gyvybiškai svarbia šalies ekonomikos dalimi, pareigūnai teigia, kad būtina rasti pusiausvyrą, siekiant išvengti ilgalaikės žalos.
Prie Turkijos kurorto – pražūtingas incidentas: išgyveno tik du žmonės
Reglamentas, žinomas kaip „Nesutrypti paplūdimiai“ (Apatites Paralies), iš dalies keičia ankstesnį Jungtinį ministrų sprendimą, siekiant dar labiau sustiprinti aplinkos apsaugos priemones.
Tai paplūdimiai, esantys teritorijose, priklausančiose „Natura 2000“ tinklui – ES masto saugomų teritorijų tinklui, įsteigtam siekiant apsaugoti vertingiausias ir labiausiai nykstančias rūšis bei buveines. „Natura 2000“ yra didžiausias pasaulyje koordinuotas saugomų teritorijų tinklas, apimantis beveik 20 proc. ES sausumos ir 10 proc. jos jūrų teritorijos. Įsteigtas pagal ES Buveinių ir Paukščių direktyvas, jis saugo biologinę įvairovę, tuo pačiu leidžiant vykdyti tvarią žmogaus veiklą, ir yra svarbus gamtos išsaugojimo įrankis.
Susiję straipsniai
Pakeitimo tikslas – užtikrinti veiksmingą paplūdimių, turinčių unikalią estetinę, geomorfologinę ar ekologinę vertę, išsaugojimą, taip pat apsaugoti šių jautrių pakrančių ekosistemų vietinę florą ir fauną.
Saugomuose paplūdimiuose verslams nebebus suteikiami leidimai statyti gultus, skėčius ar vystyti kitokią turizmo infrastruktūrą. Bus draudžiama ir nuolatinių statinių statyba, motorinių transporto priemonių naudojimas ar komercinė veikla, kuri galėtų sutrikdyti ekosistemą. Taip pat draudžiama bet kokia veikla, kuri pakeistų paplūdimio geomorfologiją arba sutrikdytų vietos gyvūniją, pavyzdžiui, jūrų vėžlių perėjimą.
Atnaujintame sąraše smarkiai išaugo ir saugomų paplūdimių turistų pamiltoje Kretoje skaičius – jame yra svarbiausios pakrantės zonos Chanijoje, Retimne, Heraklione ir Lasitije. Tai apima visus paplūdimius, kuriuos „Tripadvisor“ ką tik įvardijo kaip vienus iš geriausių pasaulyje.
Į sąrašą taip pat įtrauktas Halikounas Korfu saloje, Pori ir Italida Ano Koufonisi saloje bei Kastro paplūdimys Lefkados saloje. Pastarasis pastaraisiais metais sulaukė ypatingo dėmesio dėl siūlomų turizmo plėtros planų, susijusių su sena vyno darykla ir kiosku. Projektui priešinosi vietos piliečių iniciatyvinė grupė, turinti daugiau nei 1 500 narių, kuri ėmėsi teisinių veiksmų, siekdama sustabdyti investiciją.
