Tyrimas atskleidė, koks daiktas iš viešbučių vagiamas dažniausiai

„Tyrimo metu buvo apklausti 1 239 viešbučių darbuotojai ir savininkai, kokius daiktus jie pastebėjo svečius pasiimant iš kambarių. Apklaustieji nurodė visus daiktus, kurių dingimą jie pastebėjo arba apie kurių vagystę girdėjo“, – teigiama tyrime.
Kiekvienam daiktui buvo suteiktas procentinis įvertinimas, priklausantis nuo to, kiek viešbučių darbuotojų jį nurodė kaip dažnai pasiimamą, taip atskleidžiant, kokie reikmenys dingsta dažniausiai.
Tyrimas parodė, kad sąrašo viršūnėje atsidūrė rankšluosčiai, surinkę 88 proc. Be to, jų keitimas viešbučiams atsieina daugiau nei bet kurio kito daikto.
„Rankšluosčiai yra dažniausiai iš viešbučių pavagiami daiktai: beveik 9 iš 10 apklaustųjų teigė, kad šie vonios reikmenys dažnai dingsta iš kambarių“, – rašoma tyrime.
Pasak „Deluxe Holiday Homes“ apgyvendinimo sektoriaus eksperto, didelis vagysčių skaičius susijęs su tuo, kad rankšluosčius labai lengva išsinešti niekam nepastebint.
Antroje vietoje, gerokai atsilikę, atsidūrė chalatai (66 proc.), o trečiąją vietą užėmė pakabos (55 proc).
„Kartais svečiai mano, kad chalatus galima pasiimti nemokamai, bet tai visiškai netiesa. Iš tiesų tai gana prabangūs daiktai, kurių kaina viešbučiams siekia mažiausiai 50 dolerių už vienetą“, – pasakojo ekspertas.
Tualetiniai reikmenys, įskaitant šampūną, muilą ir servetėles, užėmė ketvirtąją vietą tarp dažniausiai vagiamų daiktų.
„Neryški riba tarp to, kas yra nemokama, ir to, kas yra vagystė, reiškia, kad svečiai jaučiasi mažiau kalti, įsidėdami šiuos daiktus į kišenę, ypač todėl, kad viešbučiai juos reguliariai papildo“, – pasakojo „Deluxe Holiday Homes“ ekspertas.
Kiti dažniausiai vagystės objektai: antklodės (5 vieta), pagalvės (6 vieta), plaukų džiovintuvai (7 vieta), rašikliai (8 vieta), indai (9 vieta) ir nuotolinio valdymo pulteliai (10 vieta).
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad vagystės viešbučiuose JAV apgyvendinimo sektoriui kasmet kainuoja apie 100 mln. dolerių.
„Dalis problemos yra susijusi su neaiškumu dėl to, ką svečiai iš tikrųjų gali pasiimti namo. Tokie daiktai kaip firminiai rašikliai ar mini muilo gabaliukai atrodo kaip nemokami suvenyrai, todėl žmonės mano, kad juos galima pasilikti. Tačiau dėl antklodžių ar chalatų nekyla jokių abejonių – svečiai žino, kad tai nėra dovanos, tačiau kai kurie vis tiek nusprendžia juos pasiimti“, – teigė ekspertas.