Įspėjimas ir lietuviams: egzotiškas turistų rojus imasi griežtų priemonių

Už tokį elgesį, kuris apima ir neteisėtą narkotikų vartojimą, bus taikomas baudžiamasis persekiojimas, nes tai „prieštarauja gražiai Tailando kultūrai“, trečiadienį pareiškė vyriausybės vadovas Anutinas Charnvirakulas. Pramogų vietose bus sugriežtinta ir policijos kontrolė.
Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai pirmadienio vakarą turistų pamėgtoje Puketo saloje ispanas ir perujietė buvo užklupti užsiimantys oraliniu seksu tuktuke. Jiems gresia deportacija.
Pasak vietos žiniasklaidos, jau vasarį buvo deportuotos dvi prancūzų poros, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose jos – taip pat Pukete – užsiiminėjo seksu viešoje vietoje, viena – paplūdimyje, o kita – irgi tuktuku vadinamoje rikšoje.
Nepaisant to, kad garsėja kaip sekso turistų mėgstama kryptis, Tailandas yra gana konservatyvus. Už nuogumą ar lytinius santykius viešoje vietoje gali grėsti iki 5 tūkst. batų (apie 130 eurų) bauda.
Turizmas yra svarbus Tailando ekonomikai. Tačiau turistų skaičius čia vis dar negrįžo į prieš koronaviruso pandemiją buvusį lygį. Šiais metais šalis tikisi sulaukti apie 33,5 mln. lankytojų. Tai būtų daugiau nei pernai, tačiau 2 mln. mažiau nei pradžioje prognozuota. Tam didelės įtakos turi Irano karas.