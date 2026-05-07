Vienas gražiausių pažintinių takų Lietuvoje: pareikalaus nemažai jėgų, bet vaizdai – įspūdingi

Šio tako ištakos siekia tolimą praeitį, kai tirpstantys ledynmečio vandenys giliai išgraužė žemės paviršių ir suformavo išskirtinio grožio Dūkštos upelio slėnį – savotišką lietuvišką kanjoną.
Šiandien miškingame, vingiuotame slėnyje prieglobstį randa ne tik retos augalų ir gyvūnų rūšys, bet ir svarbūs kultūros paveldo objektai. Tarp jų – Bradeliškių ir Buivydų piliakalniai bei piramidę primenantis Karmazinų alkakalnis.
Keliaujant pažintiniu taku atsiveria galimybė aplankyti šias istorines vietas, taip pat užkopti į dvi aukštas atodangas, pamatyti storiausią apylinkėse Šventąjį Daubų ąžuolą ir pasigrožėti įspūdinga Neries slėnio panorama, atsiveriančia nuo Ąžuolų kalno regyklos.
Dūkštos slėnis žavi ne tik kultūriniu, bet ir gamtiniu turtingumu. Čia galima išgirsti vienintelio Lietuvoje kalnų upelio – Dūkštos – almėjimą. Šis upelis yra sraunus ir akmenuotas, o per paskutinius kelis kilometrus jo vanduo nusileidžia net 20 metrų.
Pavasarį, tirpstant sniegui ir kylant vandens lygiui, Dūkšta tampa ypač galinga ir audringa, pritraukdama vandens turizmo mėgėjus. Kitais metų laikais ji ramiau renka vandenis iš skaidrių šaltinių ir, tekėdama per samanotus akmenis, švelniai čiurlena Neries link.
Tako ilgis – 6 km, tačiau jam įveikti prireiks maždaug 3 valandų ir nusiteikti statiems šlaitams.
