Atostogos baigėsi tragedija: išsiveržęs ugnikalnis pražudė mažiausiai tris žygeivius

2026 m. gegužės 8 d. 15:10
Indonezijoje išsiveržus Dukono ugnikalniui, vietos policijos duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonės. Jie priklausė maždaug 20 žygeivių grupei, kuri išsiveržimo metu penktadienio rytą buvo ant vulkano. Institucijų duomenimis, grupė kopė į ugnikalnį, nepaisydama atitinkamo draudimo.
Du žuvusieji yra iš Singapūro, vienas iš Indonezijos, pranešė policija. Mažiausiai penki asmenys buvo sužeisti. Jų tapatybė kol kas nustatinėjama. Gelbėtojai tuo tarpu tęsia dar ant kalno esančių žmonių paiešką.
Dukono ugnikalnis Šiaurės Molukų provincijoje yra vienas aktyviausių šalies vulkanų. Per išsiveržimą penktadienį jis, Vulkanologijos ir geologinių pavojų tarnybos duomenimis, į dangų išspjovė 10 km aukščio juodų pelenų debesį.
Jau praėjusiomis dienomis buvo fiksuotas padidėjęs jo aktyvumas. Kopti į ugnikalnį buvo draudžiama nuo balandžio 17 d.
Indonezijos salų valstybė yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – geologiškai aktyviausioje Žemės zonoje. Palei šią juostą dažnai vyksta ugnikalnių išsiveržimai ir žemės drebėjimai.
