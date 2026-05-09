Užkimštos gatvės, įkalinti gyventojai: iš atostogų rojaus Italijoje – pragariški vaizdai

Šiek tiek į pietus nuo Neapolio, vaizdingi lyg iš atviruko miesteliai palei Italijos Amalfio pakrantę jau seniai yra kelionės tikslas tiems, kurie nori pasimėgauti gyvenimu – nuo Elizabeth Taylor iki Kylie Jenner. Visgi po žinomų žmonių vizitų šios vietos tapo kažkuo panašiau į košmarišką spūstį nei ramų prieglobstį, rašo „New York Post“.
„Positano – tai vien tik siauros gatvelės, kuriomis visi eina vieni šalia kitų. Pusė žmonių eina aukštyn, o kita pusė – žemyn. Ten vyravo visiškas chaosas. Visi trynėsi vieni į kitus, eidami petys prie peties“, – pasakojo vienas nusivylęs amerikiečių turistas, kuris praėjusią vasarą lankėsi Positano.
Praėjusį savaitgalį nufilmuotas vaizdo įrašas patvirtina, kad chaosas sugrįžo – siauros gatvėlės sausakimšos turistų.
Pastebi pokyčius turizmo sektoriuje: atsakė, kaip geopolitinė situacija veikia keliavimo įpročius
Gyventojams šie vaizdai kelia pyktį – minios jau būriuojasi, o vasaros atostogų sezono pikas dar tik artėja.
„Amalfi pakrantės merams ir administracijos atstovams šis chaosas patinka. Priešingu atveju jie jau seniai būtų priėmę sprendimus, kaip sutvarkyti šį masinį turizmą“, – sakė vietos gyventojas Antonio Attianese.
„Taip tęsiasi jau daugelį metų, o padėtis kasmet vis blogėja“, – pridūrė jis.
Buvęs meras Salvatore Gagliano, kuriam priklauso penkių žvaigždučių „Grand Hotel Tritone“ Praiano mieste, pažymėjo, kad turistų antplūdis praėjusį savaitgalį užblokavo ne tik pėsčiųjų takus, bet ir vingiuotus kelius, besidriekiančius palei regiono pakrantę.
Susiję straipsniai
„Tai vaizdai tarsi iš Trečiojo pasaulio. Keliai yra siauri. Kai jie užblokuojami, kyla visiška sumaištis“, – sakė jis laikraščiui „The Telegraph“.
Jis teigia, kad vienadieniai turistai, kuriuos vietiniai vadina „mordi e fuggi“ (liet. „pavalgyk ir pabėk“), griauna prabangų ir trokštamą Amalfio pakrantės įvaizdį.
Be to, jis sakė, kad jo viešbučio svečiai, kurie už nakvynę moka daugiau nei 2 200 dolerių už naktį, nenoriai išeina iš viešbučio papietauti ar išvykti į ekskursiją, nes jiems nepatinka minios.
Vietiniai gyventojai kaip priežastį nepakeliamų minių chaoso susidarymui nurodo ir kruizinių laivų keleivių antplūdį.
„Mums reikia taisyklių, draudžiančių keleiviams išlipti iš kruizinių laivų. Mes negalime susitvarkyti su tiek daug žmonių. Amalfi pakrantės grožis yra griaunamas“, – kalbėjo S. Gagliano.
Visgi perpildytos gatvės kelia nemalonius jausmus ne tik vietiniams, bet ir patiems turistams.
„Tai reikia geriau kontroliuoti. Negalima leisti, kad šios 40 žmonių turistų grupės vienu metu užimtų tiek daug vietos ir kad visi šie žmonės ateitų ir taip užstrigtų. Labai pavojinga. Džiaugiuosi, kad šiandien išvykome anksti, koks chaosas! Ir tokia liūdna istorija Positano ir visam šiam regionui“, – sakė vienas komentatorius.
„Mes pasiekėme ribą. Kaip piliečiai, turime užsirakinti savo namuose, nes vis dar nemokame skristi“, „, – rašė vienas gyventojas „Facebook“ tinkle.
Tačiau dabartinis Amalfio meras Daniele Milano tvirtina, kad vietos valdžia negali uždrausti kruiziniams laivams įplaukti į uostą ar keleiviams išsilaipinti.
Vis dėlto jis pripažino, kad galima ir reikia padaryti daugiau, siekiant apsaugoti regioną nuo perkrovimo ir apsaugoti tiek vietinius gyventojus, tiek lankytojus nuo neigiamų pernelyg intensyvaus turizmo padarinių.
„Piliečiai ir verslininkai turi teisę pykti, todėl privalome sustiprinti procesus ir reikalauti specialių taisyklių, kad būtų galima valdyti šiuos reiškinius, kurie daro įtaką turizmui populiariausiose vietose“, – teigė jis savo pareiškime.