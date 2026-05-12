Visas pasaulio valstybes aplankęs vokietis įvardijo labiausiai erzinančią tautą ir pervertintas šalis

Jis gali sutaupyti jums kelias dienas ar net savaites, praleistų ieškant informacijos „Google“ – jaunas vyras be užuolankų vardija tiek geriausias, tiek blogiausias lankytas vietas.
Savo patirtimi ir įspūdžiais vokietis dalijasi su įspūdinga 3 milijonus sekėjų viršijančia gerbėjų armija, o kalbėdamas su „Daily Mail“ jis atskleidė, kurios šalys, jo nuomone, yra „pervertintos“.
„Egiptas, Prancūzija, Maldyvai, Mauricijus, Seišeliai, didžioji dalis Karibų Mažųjų Antilų. Jos dažnai yra labai turistinės ir neturi nieko kito, išskyrus gražius paplūdimius“, – sakė keliautojas.
Pastebi pokyčius turizmo sektoriuje: atsakė, kaip geopolitinė situacija veikia keliavimo įpročius
Jis tęsė, teigdamas, kad Karibai yra „labai pervertinti“, o po to išskyrė vieną Afrikos šalį kaip ypač erzinančią.
„Mano nuomone, Egiptas yra labiausiai erzinanti šalis turistams“, – neslėpė Luca.
Visgi daugelis Luca sekėjų jo kanale „thegermantravelguy“ išreiškė nusivylimą jo nuomone apie Egiptą, tvirtindami, kad jis „tikriausiai aplankė netinkamas vietas“.
O štai kelios Baltijos šalys bei Uzbekistanas, Mianmaras ir dauguma Lotynų Amerikos šalių yra „nepakankamai įvertintos“. Keliautojas įsitikinęs, kad šalys, apie kurių egzistavimą žmonės „pamiršta“, dažnai yra „kur kas įdomesnės ir prieinamesnės“ nei tradiciniai turistų traukos centrai.
Susiję straipsniai
Kaip mažiausiai žinomas, tačiau vienas gražiausių šalių pasaulyje jis išskyrė Butaną ir Mianmarą.
Patyręs keliautojas taip pat buvo paklaustas, kurią Europos šalį jis laiko pavojingiausia. Jis pridūrė, kad Belgija sutemus atrodo „labai nesaugi“, o pačią šalį apibūdino kaip „gana bjaurią“ ir „pilką“.
Jis taip pat paminėjo Paryžių, Londoną ir Frankfurtą kaip vietas, kurias laiko ypač pavojingomis. Be to, Luca pataria poilsiautojams vengti tokių šalių kaip Prancūzija, Italija ir Graikija.
Jis sako, kad visoje Europoje yra „dar 40 šalių, kurias verta aplankyti“. Jis pridūrė: „Stebina, kaip mažai dėmesio sulaukia tokios vietos kaip Juodkalnija ar Slovėnija. Tai vienos iš gražiausių šalių pasaulyje – ir pigios – bet mažai kas jose apsilanko.“
Paklaustas, kokia yra jo mėgstamiausia šalis, Luca atskleidė, kad turi ne vieną, o devynias mėgstamiausias kelionių vietas. Tai Meksika, Brazilija, Izraelis, Ispanija, Butanas, Jungtinė Karalystė, Jungtiniai Arabų Emyratai, Portugalija ir Austrija.
Vis dėlto jis išskiria Lisaboną Portugalijoje kaip savo mėgstamiausią Europos miestą.
„Aš nuoširdžiai myliu Lisaboną, kažkada galvojau čia persikelti, bet ne dabar.
Man patinka čia grįžti ir ragauti visų veganiškų portugalų patiekalų, pavyzdžiui, veganiškų „pastel de nata“. Tai vienas iš mano mėgstamiausių miestų, galbūt mano mėgstamiausias miestas Europoje – Lisabona. Ji nuostabi ir turi viską, ko reikia“, – sakė keliautojas.
Parengta pagal „Express“ inf.
KelionėsLankytinos vietosturistai
Rodyti daugiau žymių