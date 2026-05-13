Kaune poilsiautojus pasitinka atnaujintos Lampėdžio pakrantės

„Jokia paslaptis, kad Lampėdžio ežeras yra viena labiausiai gyventojų pamėgtų vietų vasaros maudynėms. Viena kranto pusė, prie pat kempingo, jau seniai sutvarkyta. Šią vasarą šiuolaikiniams poreikiams bus pritaikytos ir kitoje pusėje esančios pakrantės – lėtiems pasivaikščiojimams, sporto treniruotėms ir maudynėms.
Per pastaruosius metus skyrėme daug dėmesio ir pačiam vandens telkiniui. Ne kartą valytas ir lygintas ežero dugnas, įrengta irklavimo trasa, iki metų pabaigos planuojama pastatyti tarptautinėms varžyboms būtiną teisėjų bokštelį“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Lampėdžio ežero pietinėje dalyje, netoli Gervių gatvės, sutvarkyta visa paplūdimio teritorija, įrengta nauja rekreacinė infrastruktūra, pritaikyta neįgaliesiems.
Jau birželį čia poilsiautojus pasitiks visuomeninis pliažas su persirengimo kabinomis, takais, laiptais, pandusais, gelbėtojų punktais ir neregiams pritaikytais informaciniais stendais.
Artimiausiu metu paplūdimį papildys automatizuoti tualetai, lauko dušai ir vandens gertuvės.
Gyventojai galės naudotis vaikų žaidimų aikštele, treniruoklių zona. Greta paplūdimio numatytos vietos maisto ir gėrimų prekybai.
Po to, kai prieigose buvo naujai įrengta stovėjimo aikštelė, automobilių eismą tolyn Gervių gatve ketinama apriboti, kad čia saugiai jaustųsi pėstieji. Iki šiol minėtoje erdvėje chaotiško eismo netrūko.
„Visa tai bus išspręsta pakeliamu atitvaru. Poilsiautojai galės naudotis greta esančia erdvia automobilių stovėjimo aikštele“, – teigia Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Tvarkomi paplūdimiai
Maudynių sezonas prasideda birželio 1-ąją. Kaunas tam ruošiasi intensyviai – miesto oficialiuose paplūdimiuose atnaujintas smėlis, išvalytos pakrantės, toliau tvarkomos persirengimo kabinos, įrengiami nauji suolai ir kiti poilsiautojams skirti patogumai.
Šią vasarą kauniečius tvarkingos pakrantės pasitiks ne tik abipus Lampėdžio ežero, bet ir Kauno mariose, prie Pažaislio vienuolyno. Naujam sezonui ruošiamas paplūdimys ir Panemunėje ties A. Smetonos alėja.
Gegužę atliekami pirmieji vandens kokybės ir smėlio tyrimai, taip pat Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ formuoja gelbėtojų komandas.
