GamtaKelionės

Kaune poilsiautojus pasitinka atnaujintos Lampėdžio pakrantės

2026 m. gegužės 13 d. 14:00
Birus smėlis, vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių zona, persirengimo kabinos, vietos maisto ir gėrimų prekybai – visa tai ir dar daugiau netrukus kauniečius pasitiks sutvarkytuose Lampėdžio ežero paplūdimiuose. Oficialus maudymosi sezonas Kaune startuos birželio 1 d.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasirūpinta patogumais
„Jokia paslaptis, kad Lampėdžio ežeras yra viena labiausiai gyventojų pamėgtų vietų vasaros maudynėms. Viena kranto pusė, prie pat kempingo, jau seniai sutvarkyta. Šią vasarą šiuolaikiniams poreikiams bus pritaikytos ir kitoje pusėje esančios pakrantės – lėtiems pasivaikščiojimams, sporto treniruotėms ir maudynėms.
Per pastaruosius metus skyrėme daug dėmesio ir pačiam vandens telkiniui. Ne kartą valytas ir lygintas ežero dugnas, įrengta irklavimo trasa, iki metų pabaigos planuojama pastatyti tarptautinėms varžyboms būtiną teisėjų bokštelį“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Susiję straipsniai
Ąžuolyno parke – naujas miesto akcentas, kviečiantis pažvelgti į žodžio trapumą

Ąžuolyno parke – naujas miesto akcentas, kviečiantis pažvelgti į žodžio trapumą

Kaune nuaidėjo jubiliejinė 60-oji „Gintarinė pora“: nemokamas renginys į areną pritraukė gausų būrį žiūrovų

Kaune nuaidėjo jubiliejinė 60-oji „Gintarinė pora“: nemokamas renginys į areną pritraukė gausų būrį žiūrovų

Kaunas kviečia darbdavius pasinaudoti miesto kompensacija įdarbinant jaunimą

Kaunas kviečia darbdavius pasinaudoti miesto kompensacija įdarbinant jaunimą

Lampėdžio ežero pietinėje dalyje, netoli Gervių gatvės, sutvarkyta visa paplūdimio teritorija, įrengta nauja rekreacinė infrastruktūra, pritaikyta neįgaliesiems.
Jau birželį čia poilsiautojus pasitiks visuomeninis pliažas su persirengimo kabinomis, takais, laiptais, pandusais, gelbėtojų punktais ir neregiams pritaikytais informaciniais stendais.
Artimiausiu metu paplūdimį papildys automatizuoti tualetai, lauko dušai ir vandens gertuvės.
Gyventojai galės naudotis vaikų žaidimų aikštele, treniruoklių zona. Greta paplūdimio numatytos vietos maisto ir gėrimų prekybai.
 Sutvarkyta pakrantė.<br> Pranešimo žiniasklaidai nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Sutvarkyta pakrantė.
 Pranešimo žiniasklaidai nuotr.
Po to, kai prieigose buvo naujai įrengta stovėjimo aikštelė, automobilių eismą tolyn Gervių gatve ketinama apriboti, kad čia saugiai jaustųsi pėstieji. Iki šiol minėtoje erdvėje chaotiško eismo netrūko.
„Visa tai bus išspręsta pakeliamu atitvaru. Poilsiautojai galės naudotis greta esančia erdvia automobilių stovėjimo aikštele“, – teigia Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Tvarkomi paplūdimiai
Maudynių sezonas prasideda birželio 1-ąją. Kaunas tam ruošiasi intensyviai – miesto oficialiuose paplūdimiuose atnaujintas smėlis, išvalytos pakrantės, toliau tvarkomos persirengimo kabinos, įrengiami nauji suolai ir kiti poilsiautojams skirti patogumai.
Šią vasarą kauniečius tvarkingos pakrantės pasitiks ne tik abipus Lampėdžio ežero, bet ir Kauno mariose, prie Pažaislio vienuolyno. Naujam sezonui ruošiamas paplūdimys ir Panemunėje ties A. Smetonos alėja.
Gegužę atliekami pirmieji vandens kokybės ir smėlio tyrimai, taip pat Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ formuoja gelbėtojų komandas.
PoilsisLampėdžio ežerasPaplūdimys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.