„Kėdainiai nustebino net visko mačiusius“: atskleidė vietas, apie kurias kalbės visa Lietuva

Jų kelionė virto ne tik dar vienu televiziniu reportažu, bet ir tikru atradimų maršrutu po miestą bei rajoną.
Vos atvykę į Kėdainius, Egidijus ir Briga Po savo kelionę pradėjo nuo legendomis ir istorijomis alsuojančio senamiesčio. Čia kiekviena gatvelė primena gyvą muziejų po atviru dangumi – autentiška architektūra, senieji kiemeliai, jaukios aikštės ir nepaprasta atmosfera privertė sustoti net ir visko mačiusius keliautojus.
„Atrodo, kad vaikštai ne po miestą, o po gyvą istorijos filmą“, – filmavimo metu emocijų neslėpė E. Vaškelevičius.
„Geriausias“. Vaškelevičius ir Briga Po Alytuje ieško autentiškų patirčių
Kelionės metu jų laukė ir ypatingas susitikimas su Sonata Gabševičiene bei Benu Cechanavičiumi. Pašnekovai ne tik atskleidė, kuo šiandien gyvena Kėdainiai, bet ir pristatė ambicingą Lietuvos kultūros sostinės programą – daugiau nei 150 renginių, dešimtys projektų ir unikalių iniciatyvų, kurios kviečia visą Lietuvą atsigręžti į šį istorinį miestą.
Po pažinties su kultūrine miesto puse vedėjai pasuko ten, kur jų laukė tikras skonių sprogimas. Viename iš Kėdainių restoranų jų laukė išskirtinė arabiškos virtuvės degustacija. Kartu su restorano šeimininke jie ne tik ragavo autentiškus patiekalus, bet ir leidosi į pažintį su rytietiškais skoniais, kvapais bei tradicijomis.
Susiję straipsniai
Tačiau tuo Kėdainių staigmenos nesibaigė.
Viena labiausiai nustebinusių vietų tapo garsusis „Agurkų muziejus“. Čia Egidijus ir Briga Po ragavo tai, kuo sunku patikėti net išgirdus – ledus su agurkais, agurkinius desertus, šokoladą, cukraus vatą ir kitus netikėčiausius skanėstus.
„Atvykome galvodami, kad agurkas yra tik daržovė, o išvykstame supratę, kad tai – visas Kėdainių fenomenas“, – juokėsi Egidijus.
Kelionėje netrūko ir istorijos bei dvasinio paveldo. Vedėjai apsilankė Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, kur jų laukė įtraukianti ekskursija ir intriguojantys pasakojimai apie vieną svarbiausių miesto istorinių simbolių. Ši vieta iki šiol laikoma viena unikaliausių protestantiško paveldo vietų Lietuvoje.
Vėliau jų maršrutas nusidriekė į jaukią bitininko sodybą, kur laukė ne tik medaus degustacija, bet ir tikra ramybės oazė. Išpuoselėtoje aplinkoje vedėjai susipažino su bitininkystės tradicijomis, dalyvavo žvakių liejimo edukacijoje ir dar kartą įsitikino, kad Kėdainiai moka stebinti netikėčiausiomis patirtimis.
Visa ši nepaprasta kelionė taps įspūdingu televizijos pasakojimu apie miestą, kuris šiandien drąsiai pretenduoja tapti viena ryškiausių Lietuvos turizmo krypčių.
Jau šį šeštadienį žiūrovai išvys, kaip Kėdainiai atsiskleidžia Egidijaus Vaškelevičiaus ir Brigos Po akimis – nuo istorinių paslapčių ir kultūros iki netikėčiausių skonių bei autentiškų žmonių istorijų.
Laida – jau šį šeštadienį, 10 val., per „Lietuvos ryto“ televiziją.