Išvardijo, ką šiuo metų laiku būtina pamatyti Lietuvoje: turi ką pasiūlyti kiekvienam regionui

„Girios aidas“ – pažinimas per pojūčius
Druskininkų regioniniame padalinyje esantis pažintinis kompleksas „Girios aidas“ šiemet pasitiko lankytojus atsinaujinęs. Čia įrengta nauja lauko klasė, skirta edukacinėms veikloms, kurioje VMU globojamus jaunuosius miško bičiulius bus galima ugdyti natūralioje aplinkoje.
Miško apsuptyje įsikūręs kompleksas kviečia gamtą pažinti visais pojūčiais – klausantis, stebint, liečiant. Jo lankytojai gali apžiūrėti medines skulptūras, susipažinti su Druskininkų miškuose gyvenančiais retaisiais paukščiais, sužinoti apie fitoncidų – augalų išskiriamų biologiškai aktyvių medžiagų, pasižyminčių antimikrobiniu poveikiu – naudą žmogaus organizmui bei atsipūsti specialiai įrengtose poilsio vietose.
Rekomenduojami pažintiniai takai ir kompleksai visoje Lietuvoje
Miškininkai taip pat rekomenduoja aplankyti šiuos VMU prižiūrimus rekreacinius objektus:
Varnikų pažintinį taką (Trakų r.). Tai vienas įspūdingiausių pelkių takų Lietuvoje. Mediniais takais vingiuojantis maršrutas leidžia saugiai pažinti jautrią ekosistemą, stebėti pelkės augaliją ir gyvūniją bei mėgautis ramybe.
Lopaičių pažintinį kompleksą (Rietavo sav.). Tai vieta, kur susilieja praeitis, mitologija ir gamta, lankytojus supažindinanti su piliakalnio istorija, senovės baltų tikėjimu bei Žemaitijos kraštovaizdžiu.
Amalvos gamtinį-pažintinį taką (Marijampolės r.). Kelionė šiuo taku – tai unikali galimybė pažinti vieną didžiausių Žuvinto biosferos rezervato pelkių. Takas pritaikytas lankytojams, norintiems iš arti susipažinti su saugomomis rūšimis ir išskirtinėmis buveinėmis.
Šie objektai atspindi VMU siekį sudaryti galimybes visuomenei pažinti skirtingus Lietuvos kraštovaizdžius – nuo pelkių iki miškų masyvų, nuo kultūrinių vietovių iki edukacinių centrų.
Planuojami atnaujinimai – dar daugiau galimybių lankytojams
Dar šiais metais VMU Kuršėnų regioninis padalinys planuoja Daugėlių miško parko pažintinio komplekso rekonstrukciją. Parkas yra ypač mėgstamas vietos gyventojų – čia auga valstybės saugomi Daugėlių ąžuolai, vyksta bendruomenės renginiai, įskaitant dainų šventes. Po atnaujinimo lankytojams bus pasiūlyta dar daugiau kokybiškos rekreacinės infrastruktūros.
Vandalizmas mažėja, tačiau iššūkiu išlieka šiukšlinimas
VMU specialistai pažymi, kad visuomenės sąmoningumas didėja. Jei anksčiau rekreaciniuose objektuose būdavo fiksuojami didelio masto vandalizmo atvejai, šiemet nustatyti tik pavieniai, reikšmingos žalos infrastruktūrai nepadarę incidentai.
Vis dėlto, anot miškininkų, didžiausia problema, rūpinantis visuomeniniais rekreaciniais objektais, išlieka lankytojų paliekamos šiukšlės. Miškininkai primena paprastą principą – „ką atsinešei į gamtą, tą ir išsinešk“ – ir ragina visus lankytojus atsakingai naudotis bendru turtu.
Daugiau nei 1000 galimybių pažinti gamtą
Šiuo metu VMU šalies miškuose prižiūri ir puoselėja 1100 rekreacinių objektų: pažintinius takus, stovyklavietes, poilsiavietes, informacinius centrus ir kitas lankytinas vietas. Visi valstybiniai miškai, patikėjimo teise valdomi VMU, yra atviri visuomenei, o rekreacinė infrastruktūra skirta laisvam naudojimui.
Miškininkai nuolat rūpinasi šių objektų įrengimu ir priežiūra, o nemaža dalis infrastruktūros – suoliukai, skulptūros, poilsiavietės – yra sukurta pačių miškininkų rankomis.
Planuojant išvykas, visuomenė kviečiama naudotis VMU rekreacinių objektų žemėlapiu, kurį visai neseniai atnaujino. Jame pateikiama informacija apie objektų vietą, lankymo sąlygas, taip pat jų aprašymai ir nuotraukos. Informacija apie įmonės prižiūrimus rekreacinius objektus yra nuolat atnaujinama.