Kodėl pavasaris – geriausias metas atrasti Barselonos apylinkes?

Tai puikus metas ne tik pailsėti prie jūros, bet ir praturtinti atostogas pažintinėmis išvykomis. Būtent pavasarį ypač patogu derinti poilsį kurortuose su Barselonos pažinimu.
„Katalonijos sostinę iš pakrantės kurortų lengva pasiekti traukiniu, todėl per dieną galima aplankyti garsiausius objektus, pasimėgauti miesto atmosfera, o vakare sugrįžti į ramesnę kurorto aplinką. Pavasarį atostogomis galima mėgautis be vasaros karščių ir didžiausių turistų srautų, todėl atsiranda daugiau erdvės spontaniškiems atradimams bei lėtam, kokybiškam poilsiui“, – kalba Sigita Vaitelė, „Tez Tour“ produkto vadovė.
Pasak jos, tai taip pat puiki galimybė susiplanuoti atostogas palankesnėmis kainomis, nes sezono pradžioje kelionių paketai dažnai būna ypač patrauklūs.
Kurortinis ritmas: Kosta Brava ir Kosta Dorada
Lietuvių keliautojai vis dažniau renkasi atostogas Katalonijos pakrantėje dėl gero klimato, smėlio paplūdimių ir patogaus poilsio visai šeimai, sako S. Vaitelė.
„Kosta Brava ir Kosta Dorada kurortai vilioja ne tik švelniu klimatu, bet ir šeimoms pritaikyta infrastruktūra – plačiais smėlio paplūdimiais, patogiu įėjimu į jūrą, viešbučiais su baseinais bei pramogomis vaikams“, – kalba ji.
Kosta Brava garsėja savo išskirtiniais peizažais – uolėtomis pakrantėmis, miškingomis įlankomis, skaidria jūra ir laukiniais paplūdimiais.
„Tai kryptis, kuri žavi ieškančius įvairesnių patirčių: pasiplaukiojimai jūroje, ramūs, atokūs kaimeliai ir gamtos draustiniai. Čia netrūksta ir senosios architektūros paminklų, leidžiančių pažinti regiono charakterį“, – pasakoja kelionių organizatoriaus atstovė.
Kosta Dorada labiau tinka ramioms, lėtoms atostogoms, ypač keliaujantiems su šeima, tęsia ji.
„Smėlio paplūdimiai, švelnus įėjimas į jūrą ir poilsio ritmas leidžia atsipalaiduoti be skubėjimo, o norintiems pramogų – jų čia taip pat netrūksta. Vieni ryškiausių regiono traukos objektų – „Port Aventura“ pramogų kompleksas ir vandens pramogų parkas su įvairiais atrakcionais bei smagiu „Disco Playa“ paplūdimiu“, – vardija S. Vaitelė.
Iš kurortinio poilsio – į Barselonos ritmą
Pailsėjus prie jūros, visada galima praturtinti atostogas išvyka į Barseloną – miestą, kuris nustebina architektūra ir gyvybingu ritmu. Ne vieną kartą Barselonoje atostogavusi keliautoja Ieva prisipažįsta, kad šis miestas ją sužavėjo nuo pirmo apsilankymo.
„Čia susilieja jūra, architektūra, maistas ir kasdienis gyvenimo ritmas – viskas vyksta natūraliai ir lengvai, be pastangų. Vieną akimirką gali tyrinėti architektūrą, kitą – eiti į galerijas, muziejus, o vakare – stebėti gatvės menininkų pasirodymus ar apsipirkti garsių prekių ženklų parduotuvėse“, – sako Ieva.
Būtent ši dermė, pasak jos, ir yra priežastis, kodėl į Barseloną norisi sugrįžti ne kartą.
„Vasarą Barselona būna įspūdinga, bet triukšminga ir karšta. Pavasarį ją galima pamatyti visai kitokią – jaukią, gyvą, – pasakoja keliautoja. – Ryte vaikščiodavau po Gotikinį kvartalą, o po pietų jau sėdėdavau prie jūros po paplūdimio skėčiu. Tas balansas – neįkainojamas.“
Mažos detalės sukuria didžiausią įspūdį
Ievai įspūdį paliko ir Barselonos virtuvė – šviežios jūros gėrybės, klasikinė paella, saulėje prinokę pomidorai ant traškios duonos su alyvuogių aliejumi ir tapas jaukiuose miesto restoranėliuose.
Planuojantiems atostogas Barselonoje ji pataria palikti vietos spontaniškumui: nesuplanuoti visos dienos minučių tikslumu, skirti laiko tiesiog pasivaikščiojimams, užsukti į mažas, turistams mažiau žinomas vietas.
„Praleiskite bent vieną dieną be konkretaus plano, leiskite sau išbandyti vietinę virtuvę ne tik miesto centre. Barselona atsiskleidžia tada, kai nustoji skubėti“, – kalba ji.
Pavasario atradimai Barselonos apylinkėse
„Tez Tour“ atstovė S. Vaitelė pabrėžia, kad pavasarį Ispanijos pakrantės lankytini objektai atsiskleidžia kitaip – be skubėjimo ir didžiausių turistų srautų. Ji dalijasi sąrašu vietų ir patirčių, kurias šiuo metų laiku verta išbandyti labiausiai.
- Tossa de Mar (Kosta Brava). Vienas vaizdingiausių pakrantės miestelių su viduramžių tvirtove, siauromis gatvelėmis ir įspūdingais vaizdais į jūrą. Rekomendacija: Gurkšnokite rytinę kavą ar papietaukite prie jūros.
- Salou promenada (Kosta Dorada). Platus pasivaikščiojimų takas prie jūros, puikiai tinkantis lėtam poilsiui. Rekomendacija: Pasivaikščiokite vakarėjant, kai pajūris prisipildo jaukios atmosferos.
- Guelio parkas (Barselona). Pavasarį šis Gaudí šedevras atsiskleidžia visu grožiu – žydinti augmenija, gaivus oras ir mažesnės nei vasarą minios leidžia mėgautis spalvinga architektūra ramiau. Rekomendacija: Išnaudokite ryto valandas – tada mažiau žmonių ir švelni šviesa nuotraukoms.
- Sagrada Familia ir Gaudí architektūra (Barselona). Bažnyčia įspūdinga visus metus, tačiau pavasarį ją galima aplankyti komfortiškiau – trumpesnės eilės, mažiau karščio. Rekomendacija: Bilietus reikėtų įsigyti iš anksto, kad išvengtumėte laukimo.
- Montžuiko kalva ir sodai (Barselona). Tai viena geriausių vietų „lėtam“ pasivaikščiojimui – sodai žydi, oras idealus, o panoramos į miestą – įspūdingos. Rekomendacija: Palydėkite saulę žvelgdami į uostą.
- La Boqueria turgus (Barselona). Šiuo metu gausu šviežių vaisių, sezoninių produktų ir vietinių skonių. Rekomendacija: Paragaukite šviežių sulčių ar lengvų užkandžių per pertraukėles tarp miesto tyrinėjimo.