Tinka ne visiems: kada rinktis tik suaugusiems skirtą viešbutį yra verta?

Tačiau ar iš tiesų skirtumas yra toks reikšmingas, kaip dažnai pristatoma, ir kada toks pasirinkimas turi realią vertę, o kada – tai tik marketingas?
Kelionių ekspertai sako, kad atsakymas priklauso ne nuo paties viešbučio tipo, o nuo keliautojo lūkesčių ir poilsio stiliaus, nes skirtumai tarp šių viešbučių yra gana konkretūs ir apčiuopiami.
Atmosfera ir triukšmo lygis – pagrindinis skirtumas
Pastebi pokyčius turizmo sektoriuje: atsakė, kaip geopolitinė situacija veikia keliavimo įpročius
Vienas dažniausiai minimų „adults only“ viešbučių privalumų – ramesnė aplinka, tačiau tai nėra tik subjektyvus pojūtis.
„Pagrindinis skirtumas tarp įprastų ir „adults only“ viešbučių yra ne prabanga ar aptarnavimo lygis, o atmosfera. Viešbučiuose be vaikų natūraliai sumažėja triukšmo lygis – prie baseinų, restoranuose, bendrose erdvėse. Tai kuria atostogas, orientuotas į ramybę, lėtesnį laiką ir privatumo jausmą“, – sako kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė Brigita Kučinskaitė.
Pasak jos, tai ypač svarbu tiems, kurie kasdienybėje gyvena intensyviu ritmu ir atostogas vertina kaip galimybę „atsijungti“.
„Tokie viešbučiai dažniausiai orientuojasi į suaugusiųjų poreikius – ramesnę muziką, ilgesnes vakarienes, daugiau erdvės SPA zonose, mažiau animacijos. Tai nėra geriau ar blogiau – tai tiesiog kitoks poilsio formatas, kuris vieniems labai tinka, o kitiems gali pasirodyti per lėtas ar net nuobodus“, – teigia ekspertė.
Susiję straipsniai
Kainos: ar tikrai mokama daugiau už tą patį?
Neretai manoma, kad „adults only“ viešbučiai yra daug brangesni, tačiau realybė nėra tokia vienareikšmė.
„Kainų skirtumas priklauso nuo konkretaus viešbučio ir krypties, tačiau dažniausiai tai nėra radikaliai brangesnis pasirinkimas. Dalis „adults only“ viešbučių pozicionuojasi aukštesniame segmente, todėl natūralu, kad jų kaina didesnė, tačiau yra ir labai panašaus lygio variantų kaip įprastuose viešbučiuose. Svarbu suprasti, kad mokama ne už patį faktą, kad nėra vaikų, o už bendrą poilsio koncepciją“, – aiškina B. Kučinskaitė.
Pasak jos, kai kuriais atvejais skirtumas gali būti net minimalus, ypač ne piko mėnesiais arba mažiau populiariose kryptyse.
„Jeigu kelionė planuojama lanksčiai, tikrai galima rasti „adults only“ variantų už labai panašią kainą kaip ir įprasti viešbučiai. Tačiau jei kalbame apie aukščiausios klasės segmentą ar labai paklausias datas, skirtumas natūraliai išauga“, – sako ji.
Kada verta rinktis „adults only“?
Ekspertės teigimu, šis pasirinkimas labiausiai pasiteisina tam tikrose situacijose, kurios susijusios su poilsio tikslu.
„Adults only“ viešbučiai labiausiai tinka poroms, medaus mėnesio keliautojams ar tiems, kurie ieško visiškos ramybės. Taip pat jie dažnai pasirenkami trumpoms atostogoms, kai norisi maksimaliai pailsėti per kelias dienas ir išvengti bet kokio papildomo dirgiklio. Tokiu atveju rami aplinka tampa labai dideliu privalumu“, – teigia B. Kučinskaitė.
Ji priduria, kad tai gali būti ir sąmoningas pasirinkimas žmonėms, kurie keliauja ne pirmą kartą ir jau tiksliai žino, kokio poilsio nori.
„Patyrę keliautojai dažnai renkasi ne kryptį, o patirtį. Jei prioritetas yra privatumas ir kokybiškas laikas be triukšmo, „adults only“ tampa logišku sprendimu“, – sako ekspertė.
Kada tai gali būti nereikalinga?
Vis dėlto „adults only“ formatas tinka ne visiems – kai kuriais atvejais jis gali net apriboti patirtį.
„Jeigu keliautojui svarbus aktyvus poilsis, pramogos, gyvesnė atmosfera, didelis viešbučio „šurmulys“, tuomet įprasti viešbučiai gali būti net geresnis pasirinkimas. Taip pat jei didžiąją dalį laiko planuojama praleisti ne viešbutyje, o keliaujant po šalį, skirtumas tarp šių tipų viešbučių tampa mažiau reikšmingas“, – aiškina B. Kučinskaitė.
Pasak jos, kartais „adults only“ pasirenkamas iš anksto neįvertinus savo realių poreikių.
„Būna atvejų, kai žmonės renkasi „adults only“ tik todėl, kad tai skamba kaip kokybės ženklas, tačiau atvykę supranta, kad jiems trūksta gyvybės, veiklos ar įvairovės. Todėl svarbiausia yra ne pats viešbučio tipas, o tai, kokio poilsio iš tikrųjų tikimasi“, – teigia ekspertė.