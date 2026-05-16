„Laukiniu“ vadinamas takas dovanos įspūdžius, bet atims jėgas: pastangos bus to vertos

Visgi pastangos to vertos – Grabijolų pažintinis takas lankytojams suteikia progą patirti išskirtinę kelionę po vienas paslaptingiausių Neries regioninio parko vietovių.
Šis „laukinis“ maršrutas prasideda etnografiniame gatviniame Grabijolų kaime ir veda iki įspūdingojo Alkų ąžuolo – storiausio ąžuolo visame parke.
Toliau takas driekiasi pro linksmų pasakojimų lydimą Saldųjį upelį, mistiškas Uolkas, dar vadinamas Alkų kalvomis, bei ant aukšto Neries šlaito išlikusius buvusio Zapalinos palivarko pamatus. Pakeliui galima aplankyti ir neseniai atrastą Paalkių piliakalnį, priartėti prie Neries krantų bei pamatyti mitologinius akmenis.
Šis maršrutas leidžia pažinti Grabijolų apylinkes iš arti – čia susilieja laukinė gamta ir žmogaus kadaise sukurti, tačiau šiandien jau gamtos perimti objektai. Vietovė žavi natūraliais kraštovaizdžiais, ramybe ir autentiška atmosfera.
Maždaug 4 kilometrų ilgio takas yra pažymėtas krypties rodyklėmis, tad tikrai nepaklysite, tačiau įprastų turistinių patogumų – medinių laiptų, žvyruotų takelių ar poilsio aikštelių – čia taip pat nerasite. Dėl šios priežasties jis vadinamas „ekstremaliu, laukiniu taku“.
Maršrutas vingiuoja pievomis, laukų pakraščiais, senais kaimo keliukais, stačiais šlaitais ir giliomis raguvomis, todėl žygiui būtina pasiruošti tinkamai.
Lankytojams rekomenduojama avėti patogią, drėgmei atsparią avalynę neslidžiu padu ir nusiteikti aktyviam pasivaikščiojimui gamtoje. Takas nuveda iki Alkų ąžuolo, o tuomet apsisuka atgal, todėl grįžtama beveik tuo pačiu keliu.
Svarbu nepamiršti, kad pažintinis takas eina pro privačius žemės sklypus. Siekiant išsaugoti šios vietovės gamtą ir gerbti vietos gyventojus, lankytojų prašoma nekurti laužų bei visas šiukšles išsinešti su savimi.
Grabijolų apylinkės slepia daugybę istorijų, legendų ir dar neatskleistų paslapčių. Tai vieta, kurioje galima ne tik aktyviai praleisti laiką, bet ir pajusti tikrą laukinės gamtos bei senosios Lietuvos dvasią.
Tako koordinatės: 54.8393510, 24.8685810