Ciniškas turisto elgesys neliko nepastebėtas: nusižengęs gyrėsi turtais, bet kaulus aptalžė vietiniai

Viskas prasidėjo Havajuose, Maui. Moteris užfiksavo, kaip čia atostogavęs verslininkas paima didelį akmenį ir jį meta į vandenį, o tiksliau – į itin nykstančios, griežtai saugomos ir vietinių labai mylimos rūšies atstovą – ruonį vienuolį.
Skaičiuojama, kad šių ruonių laisvėje tebėra likę 1,6 tūkst., o šis ruonis, pavadintas Lani vardu, tapo itin mylimas daugelio vietos gyventojų jam po 2023 m. miškų gaisrų sugrįžus į Lahainą.
Maui meras Richardas Bissenas savo „Instagram“ įraše pažymėjo, kad tiek jo komandos nariai, tiek vietiniai gyventojai nuo jo sugrįžimo „rūpinosi ir labai globojo“ Lani.
Toks elgesys neprasprūdo pro akis ir nufilmavusiems įrašą. Jame girdima, kaip moteris klausia I. Lytvyncuko, ką šis daro, kodėl jis metė akmenį į gyvūną.
Moteris, užfiksavusi įrašą, vėliau davė interviu „Fox“ televizijai. Ji sakė, kad pradėjo filmuoti pastebėjusi, kad prie nykstančio gyvūno artinasi moteris, nors visame paplūdimyje yra ženklai, įspėjantys to nedaryti.
Jai pasitraukus, vėliau prie gyvūno priartėjo vyras, kuris, pakėlęs akmenį, metė jį į ruonį. Anot jos, pamačiusi tokį vaizdą ji suskubo skambinti tarnyboms.
Pastebėjusi, jog pora, nuskriaudusi gyvūną, bando pasišalinti, mergina ėmė ją sekti.
„Mes pasakėme, kad iškvietėme policiją ir jis turi sulaukti pareigūnų. Jis mums pasakė, kad man nerūpi, aš esu turtingas, rašykite man baudą“, – sakė moteris.
JAV žiniasklaida praneša, kad vyras bent kuriam laikui buvo sulaikytas, nors, dabartiniais duomenimis, baudžiamieji kaltinimai jam nėra pareikšti.
„Šią savaitę buvo sulaikytas 37-erių metų vyras iš Siatlo, kuris, kaip teigia pareigūnai, esą metė akmenį į ruonį vienuolį, plaukiojusį netoli Maui kranto.
Departamentas pranešė, kad šis vyras iš Siatlo, kuriam kol kas nepateikti jokie baudžiamieji kaltinimai, paprašė advokato ir atsisakė bendrauti su pareigūnais“, – skelbė portalai.
Tiesa, teisėsauga dar neviešino vyro vardo ir pavardės, tačiau jo tapatybę greitai išaiškino vietos žiniasklaida.
Visgi panašu, kad tą išsiaiškino ir vietiniai, nelaukę tolimesnių teisėsaugos veiksmų. Internetą apskriejo kitas įrašas, kuriame matyti, kaip vietinis gyventojas vyrą, kuris, kaip teigiama, yra I. Lytvynchukas, aptalžomas kumščiais.
Tai nepraslydo pro akis ir valdžiai, tačiau pastarųjų reakcija nebuvo tokia, kokios galima tikėtis. Komiteto posėdyje senatorius Brentonas Awa pagyrė vietinį gyventoją, pavadindamas jį „Aloha ambasadoriumi“.
„Visi esate matę vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip turistas numetęs akmenį vos nepataikė į ruonį. Jei nematėte, štai jis dar kartą. O kai kurie iš mūsų matė tą aplinkosaugos aktyvistą – kaip aš juos mėgstu vadinti – kuris ėmėsi veiksmų savo iniciatyva, norėdamas parodyti, kas gali nutikti, jei kas nors drįsta kėsintis į mūsų žemę ar gyvūnus.
Mūsų advokatas nori aiškiai pasakyti, kad mes netoleruojame smurto.
Tačiau mes parengėme padėkos raštą ponui „Aloha“ ambasadoriui. Žinau, kad visi stengiasi išlaikyti jo anonimiškumą. Ir aš tiesiog noriu pasakyti mūsų frakcijos vardu, kad mes nuolat susiduriame su tokio mentaliteto žmonėmis, kurie atvyksta ir griauna mūsų turtą. Šiuo atveju – gyvūnus. Norėtume, kad aviakompanija šį vaizdo įrašą rodytų visuose atvykstančiuose skrydžiuose. Kad žmonės nedarytų tokių dalykų“, – sakė senatorius.