Kaliméra, Graikija: svetingumo patirtis ir lėto gyvenimo skonis

Šalies žmonių svetingumas čia atsiskleidžia kasdienybėje: mažuose miesteliuose, ramiose tavernose, bendraujant su vietiniais, kai atvykėlis greitai tampa savu.
„Graikijoje galima rasti sau tinkamą poilsio formą – nuo ramaus šeimyninio iki aktyvaus pažintinio. Matome, kad žmonės nori aplankyti ne tik populiarias turistines vietas, bet ir ieško unikalių patirčių – jaukesnių vietų, vietinių skonių, tikrų istorijų – Graikija tai gali pasiūlyti labai natūraliai“, – apie Graikijos privalumus pasakoja Sigita Vaitelė, „Tez Tour“ produkto vadovė.
Šį Graikijos patrauklumą patvirtina ir naujojo sezono pradžia. Kelionių organizatoriaus atstovė šiemet prognozuoja dar didesnį Lietuvos keliautojų susidomėjimą Graikijos kryptimis.
„Sezono pradžia – itin tinkamas metas aplankyti Kretą: jau vyrauja vasariški orai, leidžiantys mėgautis tiek poilsiu pajūryje, tiek aktyviomis pažintinėmis ekskursijomis, o keliautojų srautai būna mažesni. Šį sezoną atostogas Graikijoje planuoti dar paprasčiau ir lanksčiau – skrydžiai į Kretą vykdomi kasdien, todėl galima rinktis tiek trumpą pabėgimą ilgesniam savaitgaliui, tiek ir lėtesnes, ilgesnes atostogas“, – teigia S. Vaitelė ir priduria, kad pažinti salą dar paprasčiau su lietuviškai kalbančia gide.
Kretoje tampi savu
Pasak S. Vaitelės, svetingumo jausmą Kretoje galima jausti kiekviename žingsnyje: „Kreta daugeliui keliautojų tampa vieta, į kurią norisi sugrįžti, atrandant vis naujus jos sluoksnius.“
Kretoje gyvenanti gidė Kamilė Kubilevičiūtė – viena iš tų žmonių, kuriems sala tapo ne tik darbo vieta, bet ir namais. Jau šešerius metus Kretoje dirbanti lietuvė salą pažįsta ne iš kelionių vadovų, o iš kasdienio bendravimo su vietiniais – nuo populiarių maršrutų iki atokiausių kalnų kaimelių.
„Gyvenimas mažame miestelyje padėjo iš naujo įvertinti lėtesnio, ramesnio gyvenimo vertę. Bendruomeniškumas, kai žmonės pažįsta vieni kitus, sveikinasi gatvėje ir natūraliai įtraukia naujoką į savo kasdienybę, čia vis dar yra savaime suprantamas. Būtent šį jausmą – buvimą dalimi, o ne tik stebėtoju – siekiu perduoti ir keliautojams, lydėdama juos po Kretą“, – sako K. Kubilevičiūtė.
Ji pastebi, kad atvykusiuosius dažnai nustebina ta emocija, kuri lieka iš šios kelionės. Kreta leidžia sustoti, atsikvėpti ir pažvelgti į atostogas ne kaip į programą, o kaip į patirtį – tokią, kuri išlieka ilgiau nei iki grįžimo namo.
Laiko patikrinti maršrutai ir sugrįžtančios naujienos
Populiariausių ekskursijų sąrašas Kretoje jau daugelį metų išlieka gana stabilus. Pasak gidės, absoliutus lyderis – maršrutas Elounda–Agios Nikolaos–Spinalonga su alyvuogių aliejaus gamyklos lankymu.
„Ši ekskursija patraukli tuo, kad joje dera istorija, lengvas pramoginis turinys ir galimybė paragauti vietinių skonių. Ne mažiau populiari ir kelionė į Santorinį – ši kryptis kasmet sulaukia didelio susidomėjimo, nes daugelis keliautojų nori bent kartą gyvenime pamatyti tuos ikoniškus baltus namelius“, – dalijasi „Tez Tour“ gidė.
Šiemet į ekskursijų programą sugrįžta ir itin keliautojų pamėgta Retimno–Prevelio kryptis, kuri kurį laiką buvo siūloma tik privačiai. Taip pat laukiama dar viena svarbi naujiena – Dzeuso urvo atidarymas.
„Ši legendomis apipinta vieta buvo uždaryta daugiau nei metus dėl tvarkymo darbų, tačiau jau šią vasarą keliautojai vėl galės ją aplankyti“, – viliasi K. Kubilevičiūtė.
Patirtys, kurios leidžia pažinti tikrąją Kretą
Tarp ryškiausių ir labiausiai pasiteisinusių naujovių – mažų grupių ekskursijos į kalnus pro kaimelius, vienuolynus ir jaukias vietas, kur galima pajusti tikrąjį Kretos gyvenimą. Keliautojai kviečiami ne tik apžiūrėti į UNESCO sąrašą įtrauktus objektus, bet ir susipažinti su kaimo gyvenimu – paragauti tradicinio maisto, daugiau sužinoti apie vietinę kultūrą ir kasdienybę.
„Šios patirtys ypač patrauklios ieškantiems asmeniškesnio santykio su šalimi. Neatsitiktinai didelio populiarumo sulaukia ir džipų safariai – tai galimybė pamatyti laukinius Kretos kampelius, žvyrkelius, kalnus, ožkas, atokius paplūdimius ir paragauti vietinių maisto ten, kur dar nėra didelių turistų srautų“, – pristato gidė.
Kodėl lietuviai sugrįžta į Kretą?
Ilgametė gidės patirtis rodo, kad daugelis keliautojų į Kretą grįžta ne vien dėl vaizdų ar ekskursijų.
„Pirmiausia jie prisimena žmones – šypsenas, svetingumą, jausmą, kad esi laukiamas. Kreta ne tik graži, bet ir emociškai artima: čia lengva atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdienio streso ir pasinerti į lėtesnį gyvenimo tempą“ – pasakoja K. Kubilevičiūtė.
Ji tęsia, kad sala taip pat patraukli savo universalumu: čia gali ilsėtis viešbutyje su „viskas įskaičiuota“, keliauti su ekskursijų grupėmis arba savarankiškai nuomotu automobiliu. Kreta siūlo kalnus, tarpeklius, laukinius paplūdimius, turtingą istoriją, puikią virtuvę, vynines ir alyvuogių aliejaus ūkius.
„Visa tai sukuria jausmą, kad net ir ketvirtą ar penktą kartą grįžęs vis dar atrasi kažką naujo“, – neabejoja gidė.
Atraskite ir kitas Graikijos kryptis
Be Kretos, kelionių organizatorius „Tez Tour“ kviečia pažinti ir kitas Graikijos kryptis.
„Korfu vilioja vešlia žaluma, ramia atmosfera ir itališku architektūros pėdsaku, Rodas žavi senamiesčio istorija, viduramžių dvasia ir plačiomis poilsio galimybėmis, o Peloponesas – tai kryptis keliautojams, ieškantiems tikrosios Graikijos: senovės miestai, autentiški kaimai ir neatrastos vietos žavi ir vilioja“, – kalba S. Vaitelė.
Kiekviena kryptis – skirtinga, sako ji, tačiau visas jas jungia tai, dėl ko keliautojai renkasi Graikiją: šiluma, svetingumas, skonių gausa ir jausmas, kad atostogos čia tampa ne tik poilsiu, bet ir patirtimi.