Vargu, ar šį pažintinį taką jau lankėte: laikas čia neprailgs, nors maršrutas – netrumpas

Punios šilo kraštovaizdžio pažintinę trasą rasite Nemuno kilpų regioniniame parke esančiame Punios šilo kraštovaizdžio draustinyje.
Žygiuodami ja galėsite pasigrožėti Panemuninkų skardžiu, senaisiais ąžuolais Kunigaikščių alėjoje, didingu Punios piliakalniu kitapus Nemuno, pamatyti partizanų bunkerį – Dainavos apygardos vadavietę, pajusti Punios šilo didybę.
Įdomu tai, kad vienas iš trasos objektų buvo atrastas tik 2015 metais. Toks slapukas yra Panemuninkų piliakalnis.
Panemuninkų skardžio viršūnę su ąžuolų alėja Nemuno pakrantėje jungia naujai įrengti laiptai, o įspūdingas raguvas lengviau įveikti padės nutiesti lieptai. Paskutiniai 4 trasos kilometrai vingiuoja ties Punios rezervato ir Punios kraštovaizdžio draustinio riba.
Iš viso kilometrų – 8, bet laikas čia tikrai neprailgs. Pasiklysti nepadės trasą ant medžių kamienų ir stulpų žyminčios rodyklės.
Automobilį siūloma palikti prie Punios girininkijos miško muziejaus (54.507141, 24.038340), o žygiuoti pradėti nuo stendo apie sengirę Nemuno gatvės pabaigoje.
