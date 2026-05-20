Vienos populiariausių atostogų vietų atsidūrė „nekeliauti“ sąraše: štai kodėl

Metiniame „Fodor“ sąraše nurodytos aštuonios vietos, kurias reikėtų apsvarstyti prieš keliaujant 2026 m. Pabrėžiama, kad tokios problemos kaip perpildyti turistiniai objektai, pažeidžiamos ekosistemos ir sunkiai besiverčiančios vietos bendruomenės yra iššūkiai, su kuriais susiduria beveik kiekviena vieta, kurioje „turizmas yra virš visko“.
Leidinyje teigiama, kad šis sąrašas nėra raginimas boikotuoti, o verčiau raginimas keliauti atsakingiau. 2026 m. keturios iš aštuonių sąraše paminėtų vietų yra Europoje.
Pirmoje sąrašo vietoje tarp Europos kelionių tikslų yra Kanarų salos, kurias sudaro septynios pagrindinės salos: Tenerifė, Fuerteventura, Gran Kanarija, Lansarotė, La Palma, La Gomera ir El Hierro.
Per pastaruosius dvejus metus tūkstančiai salų gyventojų išėjo į gatves protestuoti, reikalaudami tvaresnio turizmo modelio, išreikšdami susirūpinimą dėl prieinamų būstų trūkumo ir didėjančio spaudimo vietos ištekliams bei ragindami nustatyti griežtesnius lankytojų skaičiaus apribojimus.
„Dėl atostogų nuomos būstų antplūdžio gauti būstą tapo praktiškai neįmanoma. Gamtos erdvės nuolat nyksta, o biologinė įvairovė mažėja nerimą keliančiu tempu. Dėl žmonių kiekio išnyko ramios vietos, kuriose anksčiau galėjome mėgautis gyvenimu – nebeliko tikrų vietinių erdvių“, – leidiniui sakė ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) atstovas.
Antrasis sąraše esantis Europos objektas – Isola Sacra, esanti gražiajame Italijos Lacijaus regione. Planai statyti milžinišką naują kruizinių laivų uostą sukėlė aktyvistų ir vietos gyventojų pasipiktinimą – jie teigia, kad tai pakenktų trapioms pakrančių ekosistemoms, padidintų taršą ir pritrauktų nepakeliamą kruizų turizmo srautą į ir taip jau apkrautą teritoriją.
Paryžiaus garsusis Monmartro rajonas taip pat buvo išskirtas dėl su turizmu susijusio nekontroliuojamo žmonių kiekio ir kylančių nekilnojamojo turto kainų. Kiekvienais metais Monmartrą ir joje esantį Sacré-Cœur aplanko apie 11 milijonų žmonių, o tai yra daugiau nei Eifelio bokštą. Palygindama šią vietovę su „pramogų parku“, asociacijos „Vivre à Montmartre“ prezidentė Anne Renaudie Prancūzijos naujienų agentūrai „C News“ sakė, kad vietos gyventojams lankytojų antplūdis tampa „nepakeliamas“.
Sąraše atsidūrė ir Jungfrau regionas, įsikūręs centrinėje Šveicarijoje. Geriausiai jis žinomas dėl savo Alpių kaimelių – Grindelvaldo, Lauterbrunneno, Vengeno ir Mürreno.
Nepaisant nuostabaus kraštovaizdžio, Jungfrau regionas susiduria su dideliu iššūkiu: kaip suderinti sparčiai augantį turizmą su aplinkos išsaugojimu ir vietos gyventojų gyvenimo kokybe. Dėl šio regiono populiarumo kyla grėsmė gamtos ištekliams ir gyventojų kasdieniam gyvenimui.
Išsamus vietų, kurias verta apsvarstyti dar kartą, sąrašas pagal „Fodor’s No List 2026“
Antarktida
Kanarų salos, Ispanija
Glacier nacionalinis parkas, Jungtinės Valstijos
Isola Sacra, Italija
Jungfraus regionas, Šveicarija
Meksikas, Meksika
Mombasa, Kenija
Monmartras, Prancūzija
