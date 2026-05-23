Šis pajūrio miestelis – turistų dar neatrastas perlas: net vasarą paplūdimiuose pilna vietos

Kai turistų pamėgtos Sevilijos gyventojai nori pabėgti nuo pragariškos rugpjūčio kaitros mieste, jie traukia prie jūros. Tačiau, skirtingai nei milijonai britų, vokiečių ir skandinavų, jų pasirinkta pakrantė nėra Kosta del Solis.
Jie traukia į Mazagoną – dar XIV a. menantį miestelį. Žvejų kaimelyje, vėliau virtusiame populiaria poilsio vieta turtingoms ispanų šeimoms iš aplinkinių miestų, net ir dabar gyvena vos keli tūkstančiai žmonių.
Pasak laikraščio „The Telegraph“, čia nėra pajūrio promenados, tik medinių takų tinklas, vedantis žemyn į kopas, o miestelyje vis dar lengviau sutikti vietinį nei turistą.
Pastebi pokyčius turizmo sektoriuje: atsakė, kaip geopolitinė situacija veikia keliavimo įpročius
„Šis ramus miestelis yra populiarus tarp Huelvos vietinių gyventojų, tačiau jis vis dar palyginti mažai žinomas poilsiautojams iš kitų Ispanijos regionų, jau nekalbant apie Britaniją“, – skelbė leidinys.
Didžiuliame paplūdimyje rasite keletą kioskų, kuriuose parduodami gėrimai, ledai ir užkandžiai bei nemažai stilingų „chiringuitos“ – paplūdimio barelių, kuriuose patiekiama neįtikėtinai šviežia žuvis. Taip pat galite išsinuomoti gultus ir skėčius. Kelyje už paplūdimio yra vienas ar du restoranai, o nedideliame miestelio centre – keletas tapas barų su terasomis, iš kurių pro vingiuojančias pušis atsiveria vaizdas į jūrą.
Net ir vasaros piko metu, kai čia labiausiai šurmuliuoja žmonės, paplūdimys yra toks didelis, kad niekada neatrodo perkrautas. Tačiau jei norite visiškos vienatvės, toli ieškoti nereikia.
Playa Cuesta Maneli, esanti už 15 minučių kelio automobiliu arba 90 minučių pėsčiomis nuo Mazagon, yra ypač įspūdinga: didžiulis minkšto smėlio ruožas, už kurio stūkso uolos. Čia nėra jokių patogumų, todėl reikės atsivežti savo daiktus. Netoliese esančios Playa de Castillo, Playa de Rompeculos, Playa del Arenosillo ir Playa del Médano del Loro paplūdimiai yra lygiai taip pat nepaliesti.
Skirtingai nuo kitų Ispanijos pakrantės ruožų, ši dalis išliko nuostabiai nepaliesta, iš dalies dėl planavimo apribojimų, pagal kuriuos pastatai negali būti aukštesni nei trijų aukštų. Ši teritorija taip pat yra saugoma, nes ji yra Donana nacionalinio parko pakraštyje – didžiulėje pelkių, seklių upelių ir smėlio kopų teritorijoje, didžiausiame Europos gamtos rezervate, kuris nuo 1994 m. yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, o jame gyvena daug nykstančių rūšių, įskaitant iberinį erelį ir ispaninę lūšį.
Be to, vienas iš įėjimų į Donaną yra mažas El Rocio miestelis, esantis už pusvalandžio kelio nuo Mazagono ir nuo XII a. laikomas piligrimų vieta. Jo koplyčioje, Santuario Nuestra Señora del Rocío, saugoma garbinama medinė statula – El Rocio Mergelė. Čia galima grožėtis tradiciniais pastatais, o keistas asfaltuotų kelių trūkumas – važiuosite smėliu be jokių kelio ženklų ar ženklinimo – suteikia El Rocio miesteliui Laukinio Vakarų miestelio atmosferą.
Būtent iš šio Ispanijos kampelio Kristupas Kolumbas (arba Cristóbal Colón, kaip jis čia vadinamas) išplaukė tyrinėti Naujojo pasaulio. Mažame La Rábida miestelyje, esančiame 15 minučių kelio automobiliu nuo Mazagón, galite pamatyti ir įlipti į jo trijų laivų tikro dydžio kopijas, sužinoti daugiau apie jo gyvenimą ir keliones muziejuje bei aplankyti XV a. Santa María de la Rábida vienuolyną, kuriame jis gyveno.
Kolumbas galbūt atrado Naująjį pasaulį iš šio ramiojo Ispanijos pakrantės kampelio, bet, laimei, pati pakrantė vis dar atrodo kaip palaimingai neatrasta teritorija.
Be to, smarkiai nenuskriaus ir kainos. Net sezono piko metu Booking platformoje miestelyje ar netoliese galima rasti kambarių, kainuosiančių iki 100 eurų už naktį.
