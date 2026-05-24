Kelionių kainoms šokus į viršų nustatė – ši Europos šalis pigiausia

Tyrėjai išnagrinėjo „Numbeo“ duomenis apie 49 Europos miestus, neįtraukdami Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos dėl ten vykstančio karo ir klaidinančių duomenų. Taip pat nebuvo įtrauktos Didžiajai Britanijai priklausančios teritorijos, įskaitant Meno salą, Džersį, Gernsi, Gibraltarą ir Farerų salas, nes jos nėra suverenios valstybės. Po to komanda apskaičiavo kasdienio vieno asmens išlaidų krepšelį, rašo „Express“.
Tyrime buvo nagrinėjamos šešios kategorijos: nebrangus patiekalas restorane, kava ar kapučinas, butelis vandens (0,33 l), vietinis transportas (į abi puses), kino bilietas ir vieno miegamojo butas miesto centre (už naktį).
Tyrimas parodė, kad vienas keliautojas savaitgalį Šiaurės Makedonijoje gali praleisti vos už 52,38 eur.
Skopjė yra Šiaurės Makedonijos sostinė ir didžiausias miestas, kuriame gyvena daugiau nei 500 000 gyventojų. Ši Balkanų šalis neturi išėjimo į jūrą ir ribojasi su Graikija pietuose, Albanija vakaruose, Bulgarija rytuose, Kosovu šiaurės vakaruose ir Serbija šiaurėje.
Pietūs nebrangiame Skopjės restorane kainuotų 6,51 eur, įprasto dydžio kapučino – 1,92 eur, o 0,33 l vandens butelis – 1,05 eur.
Remiantis „World Population Review“, Šiaurės Makedonija taip pat yra viena iš „saugiausių šalių pasaulyje“, o pagal Pasaulinį taikos indeksą jos rizikos lygis yra žemas.
Antroje vietoje atsidūrė Bosnija ir Hercegovina, kur vienam asmeniui savaitgalis kainuotų 54,66 eur. Toliau – savaitgalis Moldovoje, kuris kainuotų šiek tiek daugiau – 54,93 eur. Galiausiai ketvirtąją vietą užima Serbija, kur savaitgalis vienam keliautojui kainuotų 61,65 eur.
Keista, bet keturių pirmųjų vietų kaina beveik prilygsta brangiausios savaitgalio kelionės vienam asmeniui kainai.
Savaitgalio išlaidos Lichtenšteine yra 4,25 karto didesnės nei pigiausioje šalyje – 222,66 eurai. Už bendrą 223,62 eurų sumą – beveik tiek pat, kiek kainuotų vienas savaitgalis Lichtenšteine – keliautojai galėtų aplankyti keturias pigesnes alternatyvas.
Lichtenšteinas vos vienu euru aplenkė kaimyninę Šveicariją – 221,70 eur. Lichtenšteino kasdienis krepšelis, kurio vertė siekia 74,22 eur., yra didžiausias Europoje, nes maitinimosi išlaidos čia viršija apgyvendinimo išlaidas.
