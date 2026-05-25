Prancūzų turistei gresia bauda: iš Sardinijos mėgino išsigabenti 40 kg paplūdimio smėlio

2026 m. gegužės 25 d. 20:17
Viena prancūzų turistė iš Sardinijos Italijoje mėgino neleistinai išsivežti 40 kg smėlio, akmenukų ir kriauklių. 69-erių moteris buvo patikrinta Porto Toreso uoste, kai po atostogų saloje norėjo sėsti į keltą, plaukiantį į Tuloną, pranešė Italijos muitinė, kuria remiasi agentūra APA.
Tyrėjų duomenimis, smulkus smėlis ir balti akmenukai buvo iš Le Salinės paplūdimio prie Stintino Šiaurės Sardinijoje. 2017 m priimtas regiono įstatymas draudžia imti su savimi smėlį, akmenukus ir kriaukles. Moteriai dabar gali būti skirta nuo 500 iki 3 tūkst. eurų bauda. Jos gabentas „turtas“ artimiausiomis dienomis bus grąžintas į paplūdimį.
Smėlio ir akmenukų vagystė yra didelė problema Sardinijoje. Sala garsėja savo nuostabiais paplūdimiais. Tačiau atostogautojai kasmet kaip suvenyrą pasiima su savimi smėlio ir kriauklių, taip kenkdami aplinkai. Didelėmis baudomis norima tam užkirsti kelią.
Dauguma turistų dažniausiai būna nustebę dėl baudų.
„Nors pasiimti paplūdimio smėlio atrodo nieko tokio, tačiau trapiai pakrančių sistemai tai yra mirtina“, – akcentuoja institucijos, kurios vasarą sugriežtina kontrolę žinomiausiuose paplūdimiuose.
