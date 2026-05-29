Kur slepiasi geriausios Tauragės vietos? Atsakymų ieškojo E. Vaškelevičius ir Briga Po

Laidos vedėjai, turizmo ekspertas ir televizijos veidas Egidijus Vaškelevičius bei nuomonės formuotoja ir fotografė Briga Po. Jų kelionės tikslas – Tauragė, miestas, kuris pastaraisiais metais vis dažniau stebina ne tik vietinius gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos.
Vos atvykę į Tauragę, Egidijus ir Briga nusprendė vadovautis paprasta taisykle – geriausias rekomendacijas dažniausiai pateikia patys vietiniai. Todėl pirmasis jų žingsnis buvo pokalbiai su tauragiškiais ir miesto svečiais. Klausimas buvo vienas: ką būtina pamatyti, paragauti ir patirti Tauragėje?
Surinkę gausybę rekomendacijų, laidos vedėjai sudėliojo dienos maršrutą ir leidosi į skonių, kvapų bei netikėtų atradimų kupiną kelionę.
„Geriausias“. Vaškelevičius ir Briga Po atskleidė kitokį Vilniaus veidą
Vienas pirmųjų sustojimų – jaukus sušių restoranas, kuriame jų laukė netikėti skonių deriniai ir išskirtinai pateikti patiekalai. Egidijus neslėpė susižavėjimo – anot jo, tokie skoniai drąsiai galėtų konkuruoti su didžiųjų Lietuvos miestų restoranais. Kiekvienas kąsnis čia tapo tikra gastronomine patirtimi, o kūrybiškumas lėkštėje nustebino net ir daug skirtingų vietų aplankiusį keliautoją.
Vėliau kelionė pasuko į išskirtinę nišinių kvapų ir buitinės chemijos parduotuvę, kurioje galima rasti pasaulyje vertinamų prekės ženklų, kurių kitur Lietuvoje praktiškai neįmanoma įsigyti. Čia Briga Po tiesiog negalėjo atitraukti akių nuo itališkų kvapų kolekcijų. Ją sužavėjo ne tik aromatų įvairovė, bet ir kiekvieno produkto istorija, išskirtinumas bei elegancija. Fotografė pripažino, kad tokios vietos atradimas buvo vienas maloniausių šios kelionės netikėtumų.
Susiję straipsniai
Skonių paieškos Tauragėje tuo nesibaigė. Komanda apsilankė dar viename restorane, kuriame jų laukė gurmaniški užkandžiai ir kruopščiai paruošti patiekalai. Egidijų nustebino ne tik skoniai, bet ir išskirtinis maisto pateikimas.
„Kartais pirmiausia valgome akimis, o čia būtent taip ir nutiko. Kiekviena detalė buvo apgalvota, o skoniai pranoko lūkesčius“, – įspūdžiais dalijosi laidos vedėjas.
Kelionės metu netrūko ir mados pasaulio atradimų. Egidijus bei Briga Po apsilankė pas žinomą Tauragės dizainerę, kurios kūryba ir siuviniai gimsta būtent šiame mieste. Dizainerė ypatingą dėmesį skiria vyrų aprangai, kurdama individualius ir išskirtinius drabužius. Egidijus turėjo progą pasimatuoti ne vieną autorinį kūrinį ir neslėpė susižavėjimo.
Anot jo, tokio lygio darbai drąsiai galėtų būti pristatomi didžiausiuose šalies mados renginiuose, o dėmesys detalėms ir kokybei paliko itin stiprų įspūdį.
Saldžiausia dienos stotelė tapo vieta, kurioje gimsta desertai ir tortai svarbiausioms gyvenimo šventėms. Čia Brigos Po ir Egidijaus laukė ypatinga degustacija. Nuo subtilių desertų iki įspūdingų šventinių tortų – kiekvienas ragautas gaminys sulaukė komplimentų. Vedėjai pripažino, kad tokie skoniai gali tapti tikra bet kurios šventės puošmena.
Tačiau Tauragė moka nustebinti ne tik rafinuotais skoniais. Laidos komandos laukė ir apsilankymas populiarioje užkandinėje, kurioje gaminami įspūdingo dydžio čeburekai bei kiti lankytojų pamėgti užkandžiai. Čia netrūko geros nuotaikos, juoko ir nuostabos, nes kai kurie patiekalai savo dydžiu pranoko net drąsiausius lūkesčius.
Kelionę vainikavo apsilankymas gurmaniškoje krautuvėlėje, kurioje gausu išskirtinių produktų, delikatesų ir užkandžių. Tai vieta, kurioje kiekvienas užsukęs gali atrasti naujų skonių, parsivežti lauktuvių ar tiesiog pasimėgauti kokybiškais produktais. Egidijus ir Briga Po įsitikino, kad Tauragė gali pasiūlyti kur kas daugiau, nei daugelis tikisi.
Šioje kelionėje netrūko nei netikėtų atradimų, nei gardžių skonių, nei įkvepiančių istorijų. Tauragė dar kartą įrodė, kad Lietuvos regionuose slypi daugybė vietų, kurios gali nustebinti net daug mačiusius keliautojus.
Kokias vietas Egidijus Vaškelevičius ir Briga Po išrinko geriausiomis? Kokie atradimai juos nustebino labiausiai? Ir kurias Tauragės vietas jie rekomenduotų aplankyti kiekvienam?
Atsakymai – jau šį šeštadienį, 10 valandą, „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Geriausias“. Nepraleiskite įkvepiančios kelionės po Tauragę ir pasiruoškite naujiems atradimams Lietuvoje.