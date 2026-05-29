Viešbučiai, sanatorijos, poilsio centrai jau skelbia vasaros sezoną: naujienos ir aktualūs pasiūlymai

_________
Viskas, ko reikia kokybiškoms atostogoms pajūryje: komfortiškas poilsis, geras maistas ir SPA malonumai
Artėjant vasarai, Palanga vėl prisipildo gyvybės, o pačioje kurorto širdyje įsikūręs viešbutis „Gabija‘‘ jau aktyviai ruošiasi naujam poilsio sezonui. Šalia Birutės parko ir vos keli žingsniai nuo Baltijos jūros esantis viešbutis poilsiautojus pasitinka atsinaujinęs, kupinas vasariškos energijos ir pasirengęs suteikti kokybišką poilsį tiek poroms, tiek šeimoms su vaikais, tiek ieškantiems ramaus pabėgimo nuo kasdienio tempo.
„Gabija“ išsiskiria ne tik viena geriausių lokacijų Palangoje, bet ir harmoninga atmosfera, kurioje susijungia gamtos ramybė, komfortas bei aukšto lygio paslaugos. Pušynų apsuptis, gaivus jūros oras ir šalia esantis Birutės parkas sukuria ypatingą aplinką, leidžiančią pajusti tikrą kurortinį poilsį.
Viešbutyje įrengti modernūs, erdvūs kambariai pritaikyti tiek trumpoms savaitgalio išvykoms, tiek ilgesnėms vasaros atostogoms. Šviesus interjeras, jaukios detalės ir ramios spalvos kuria atmosferą, kurioje lengva atsipalaiduoti ir pamiršti kasdienius rūpesčius.
Didelis dėmesys čia skiriamas visapusiškam poilsiui, todėl vienu svarbiausių viešbučio privalumų tampa SPA erdvė. SPA centre svečių laukia baseinas, pirtys, poilsio zonos bei galimybė pasimėgauti lėtu poilsiu po dienos prie jūros ar aktyvaus laiko Palangoje. Tai vieta, kur galima sustoti, atgauti jėgas ir pasimėgauti ramybe bet kokiu oru.
Poilsio patirtį dar labiau sustiprina viešbutyje veikiantis restoranas „MEAT Steak House‘‘, tapęs vienu ryškiausių gastronominių akcentų šiame pajūrio regione. Restoranas garsėja aukštos kokybės jautienos patiekalais, modernia virtuve ir kruopščiai atrinktais ingredientais. Čia ypatingas dėmesys skiriamas ne tik skoniui, bet ir visai vakarienės patirčiai – nuo profesionalaus aptarnavimo iki estetiško patiekalų pateikimo.
Vasaros sezonu restorano terasa tampa viena jaukiausių vietų lėtiems pusryčiams, pietums su šeima ar romantiškoms vakarienėms po saulėlydžio. Svečiai gali mėgautis ne tik restorano virtuve, bet ir vasariška Palangos atmosfera bei pušynų apsuptimi.
Šį sezoną viešbutis ypatingą dėmesį skiria ir šeimų poilsiui kartu su vaikų edukacijos ir pramogų studija „Labas, Jūra‘‘. Vasarą čia planuojamos įvairios veiklos mažiesiems poilsiautojams.
„Labas, Jūra“ jau ketvirtus metus iš eilės Palangoje kuria nepamirštamus vasaros prisiminimus vaikams. Studijos organizuojamos edukacinės ir pramoginės veiklos leidžia vaikams ne tik smagiai leisti laiką, bet ir atrasti naujus pomėgius, ugdyti kūrybiškumą bei susirasti naujų draugų.
Vaikų laukia:
- kūrybinės ir edukacinės veiklos;
- aktyvūs užsiėmimai gryname ore;
- vasaros stovyklos;
- žaidimai ir naujos pažintys;
- daug laiko prie jūros ir gamtoje;
- profesionali bei rūpestinga komanda.
Kol vaikai dalyvaus įvairiose veiklose, tėvai galės mėgautis SPA poilsiu, restorano malonumais ar ramiu laiku pajūryje.
Viešbutis „Gabija“ vasaros sezoną pasitinka pasiruošęs suteikti svečiams viską, ko reikia kokybiškoms atostogoms – komfortą, gerą maistą, poilsį, pramogas šeimai ir tikrą pajūrio atmosferą. Tai vieta, kur vasara tampa ne tik poilsiu, bet ir gražiais prisiminimais, prie kurių norisi sugrįžti vėl ir vėl.
___________
Miego SPA Druskininkuose: atraskite inovacijų ir gamtos sinergiją
Tikrasis poilsis nuramina mintis, dovanoja gilų atsipalaidavimą, stebina naujomis patirtimis, skoniais ir natūraliu džiaugsmu. Druskininkuose įsikūręs 5* viešbutis „Mana Sleep & Spa“ yra vienintelis Miego SPA Šiaurės Europoje. Tai – boutique stiliaus viešbutis, kuriame vaizdžiai atsiskleidžia inovacijų ir gamtos sinergija. Tad jei vertinate tikrą poilsį su šeima ar mėgstate solo išvykas vertėtų rinktis viešbutį, kuriame atrasite ramybės palaimą bei stiliaus harmoniją.
Viešbutyje „Mana Sleep & Spa“ visos detalės tiesiog sukurtos poilsiui: pastatų linijos atkartoja švelnias pušynų formas. Viduje vyrauja specialus apšvietimas, kuris rytais švelniai žadina, o vakarais jaukiai ramina.
Viešbučio kambariai įrengti laikantis Miego SPA koncepcijos: ergonominės lovos, prisitaikančios prie kūno padėties ir sekančios miego ritmą, užtikrina komfortišką poilsį, specialus pagalvių meniu suteikia gilesnį poilsį ir atsipalaidavimo jausmą, įdiegta „Bluetooth“ sistema, nepriekaištinga garso izoliacija.
„Mana Sleep & Spa“ galėsite ne tik atsipalaiduoti, bet ir pasinaudoti pažangiausiais sveikatinimo sprendimais. Gydomosios procedūros, kineziterapeutų pagalba, miego specialistų konsultacijos – visa tai padės atkurti fizinę ir psichologinę pusiausvyrą, o ypatinga patirtis laukia miego kapsulėje „Somnarium“ ar išretinto oro kambaryje „Hypoxico“.
SPA centras tiesiog sukurtas giliam atsipalaidavimui ir poilsiui: čia galite pasirinkti savo mylimiausią kūno ar veido ritualą, taip pat pasinaudoti kurortiniu gydymu ir atstatyti jėgas unikalioje Druskininkų gamtos apsuptyje.
„Mana Sleep & Spa“ viešbutyje kiekvienas ras jam skirtą poilsį. Baseino zona svečiams atvira visą parą – suteikia jaukumo, gaivos ir privatumo pojūtį. Modernūs treniruokliai įrengti kiekviename aukšte. Šeimos mėgausis erdviais ir jaukiais kambariais, gurmanišku maistu restorane, o vaikai – pramogomis.
Bičiuliai galės atsipalaiduoti baseine bei pirtyse, o jūsų augintiniai lepinsis patogiais guoliais, gardžiais skanėstais ir specialiu mini baru.
Kviečiame ilsėtis ir pajusti sulėtėjusio laiko malonumą, atsipalaiduoti ir mėgautis tikruoju poilsiu. Užsakant 2 ar daugiau nakvynių iki birželio 30 d. su kodu manapoilsis – suteikiama 15 proc. nuolaida ir dovana – 2 val. pasivažinėjimas dviračiais arba šiaurietiškas ėjimas su kineziterapeutu!
________
Vasaros atostogų oazė Lietuvoje kviečia nerti į malonumų sūkurį
Ieškantiems tobulo vasaros poilsio gamtos apsuptyje, pajūrio pašonėje įsikūręs „Atostogų parkas“ plačiai atveria duris į nepamirštamą vasaros poilsį ir kviečia nerti tiesiai į patį atostogų įspūdžių sūkurį! Tai vieta, kurioje kiekvienas atranda savo idealų atostogų ritmą – nesvarbu, ar pasirinksite jaukų poilsį patogiame viešbučio kambaryje, ar visišką privatumą natūraliame miške esančiose rąstinėse vilose.
Didžiausias komplekso privalumas – net 16 baseinų erdvė. Karštomis dienomis lankytojus ypač traukia 4 lauko baseinai, įkurti ošiančių pušynų apsuptyje, bei lauko pirtis. Mėgautis vasara čia ypač gera – greta baseinų, besiklausant raminančio vandens čiurlenimo, galėsite lepintis saulės voniomis ant patogių ir visiškai nemokamų gultų.
Iš viso komplekse jūsų laukia net šešios unikalios pirtys: „Riauška“, „Nefrito“, „Druskų“, „Širšių lizdas“, tradicinė „Perenė“, kurioje kas valandą vyksta unikalios pirties programos, bei pirmoji pasaulyje natūralaus gintaro pirtis „Saulė“.
Šią vasarą kompleksas pristato laukiamą naujovę – atveriama visiškai nemokama „lounge“ stiliaus lauko poilsio erdvė. Čia lankytojai galės aktyviai leisti laiką tinklinio aikštelėje, o norintys ramybės – jaukiai įsitaisyti patogiuose krėsluose bei sėdmaišiuose ir tiesiog mėgautis atostogomis. Mažųjų svečių džiaugsmui greta įrengta ir nauja vaikų žaidimų erdvė.
Geras poilsis neįsivaizduojamas ir be gardaus maisto. Restoranas „Parko virtuvėlė“ kasdien tiekia gausų švediško stalo maitinimą: pusryčius, pietus ir vakarienę. Šiais patiekalais kviečiami mėgautis ne tik komplekso gyventojai, bet ir visi neapsistoję svečiai. Be to, savaitgaliais restorano pirmajame aukšte atostogų nuotaiką kuria gyvos muzikos vakarai.
Suplanuokite savo įsimintinas vasaros akimirkas jau dabar. Karščiausius pasiūlymus ir geriausias kainas jūsų poilsiui rasite čia.
___________
Vasaros poilsis tarp miesto ritmo ir pajūrio ramybės
Klaipėdos senamiesčio pašonėje įsikūręs „Dunetton Hotel“ šį šiltąjį sezoną kviečia atrasti lėtą, kokybišką poilsį ir jaukią atmosferą, kurioje dera komfortas, estetika ir vasariška nuotaika. Viešbutis išsiskiria erdviais, šviesiais kambariais, pritaikytais tiek romantiškam savaitgaliui dviese, tiek ramiam poilsiui po dienos prie jūros ar mieste.
Šią vasarą svečių laukia atnaujinta poilsio erdvė su SPA zona, kur galima mėgautis šilumos ritualais ir atsipalaidavimo akimirkomis po aktyvios dienos pajūryje. Ieškantiems išskirtinių vakarų, viešbučio terasa ant stogo tampa idealia vieta pasitikti saulėlydį virš Klaipėdos stogų – čia tvyro lengva atostogų nuotaika ir jaukus miesto romantikos pojūtis.
Aktyvesniam laisvalaikiui viešbutyje įrengtas „Game Room“, kviečiantis smagiai praleisti laiką su draugais ar šeima. Rytais svečių laukia gausūs švediško stalo pusryčiai – nuo šviežių kepinių ir vaisių iki aromatingos kavos, leidžiančios dieną pradėti lėtai ir skaniai.
Šį sezoną „Dunetton Hotel“ taip pat siūlo specialius vasaros savaitgalių pasiūlymus poroms bei trumpoms poilsio išvykoms prie jūros. Tai vieta, kur miesto dinamika susilieja su poilsio harmonija, o kiekviena viešnagė tampa mažu vasaros prisiminimu.
_________
Unikalios sanatorinio kurortinio gydymo, reabilitacijos ir SPA procedūrų programos
„Mineral SPA Draugystė“ – tai unikali, gilias gydymo tradicijas puoselėjanti moderni sanatorija, įsikūrusi ant vaizdingo Nemuno kranto. Sveikatinimo centre naudojamas aukščiausios mineralizacijos vanduo, išgaunamas iš giliausio ir sūriausio gręžinio Druskininkuose. Tai – tikra atgaiva žmogaus organizmui.
„Mineral SPA Draugystė“ yra „Draugystės sanatorijos“, įkurtos dar 1962-aisiais, naujasis sveikatinimo kompleksas, pritaikytas šiuolaikinio žmogaus poreikiams. Čia rasite unikalias sanatorinio kurortinio gydymo, reabilitacijos ir SPA procedūrų programas. Pasiūlymus gaus tiek norintys trumpo kūno resursų atstatymo, tiek siekiantys greičiau sustiprėti po ligos ar traumos.
Nuo pat atvykimo jumis profesionaliai pasirūpinsis medikai ir savo sričių specialistai. Nuotolinių ir kontaktinių gydytojų konsultacijų metu jums bus skiriamos procedūros ir patariama įvairiais sveikatinimo klausimais.
Prieš ketverius metus duris atvėrusiame „Mineral SPA Draugystė“ sveikatinimo komplekse būsite apgaubti komfortu, o jaukiuose skandinaviško stiliaus kambariuose jausitės tarsi savo namuose.
„Mineral SPA Draugystė“ siūlo:
- Prabangią SPA erdvę su dideliu plaukimo baseinu, sūkurine vonia, vertikaliųjų vonių ir pirčių erdve.
- Mineralinių vonių zoną.
- Gydomuosius ir SPA kambarius, skirtus įvairioms procedūroms.
- Tarp jų ajurvedinio masažo, fizioterapijos, kineziterapijos, druskų kambarius.
- Sezono metu veikiantį lauko baseiną su kaskadomis ir poilsio zona.
- Lauko teniso kortus. Kavinę „Mūza“, kurioje tris kartus per dieną siūlomas maitinimas švediško stalo principu.
- Čia kepama šviežia duona, bandelės ir kiti konditerijos gaminiai.
- Atgaivai rekomenduojamos vaistažolių arbatos ir aukštos kokybės subalansuotas mineralinis vanduo.
„Mineral SPA Draugystė“ išsiskiria misija teikti aukščiausios kokybės sveikatinimo, grožio puoselėjimo ir reabilitacijos paslaugas. O taip pat – naudoti pažangiausias medicinos technologijas, natūralios medicinos tradicijas ir gamtinius išteklius, siekiant pagerinti klientų sveikatą bei gyvenimo kokybę.
Vizija – tapti lyderiaujančia sveikatinimo, grožio ir reabilitacijos kurortine sanatorija, savo unikaliais gydymo metodais, profesionaliu aptarnavimu ir efektyviu aukščiausios mineralizacijos vandens panaudojimu pritraukiančia svečius iš viso pasaulio.
Štai kodėl norisi palinkėti, kad vos įžengus į „Mineral SPA Draugystė“ erdvę už durų paliktumėte savo rūpesčius, o išvykdami – jų neberastumėte!
_____________
Kūno ir sielos terapijai – viešbutis ant Nemuno upės kranto Druskininkuose
Galbūt svajojate šiltą vasaros rytą pasitikti su puodeliu kavos jaukioje terasoje ant Nemuno kranto po kvapniomis liepomis? Atsipalaiduoti SPA komplekse, o vakare pasimėgauti gurmaniška vakariene jaukiame restorane?
Jaukus 40 vietų viešbutis „Violeta“, įsikūręs Druskininkuose ant Nemuno upės kranto, nepanašus į triukšmingus turistų pilnus svečių namus. Elegantiškai ir komfortiškai įrengtų kambarių langai žvelgia į šios upės vingį: poilsis juose nuteikia ramybei ir atsipalaidavimui.
Viešbutyje įsikūrusiame restorane galite užsisakyti romantiškas vakarienes, skanaudami bene populiariausius kurorte patiekalus. Čia taip pat įsikūrę du barai, lauko terasa, žiemos sodas.
Na, o gausus efektyvių gydomųjų ir SPA procedūrų asortimentas jūsų laukia „Mineral SPA Draugystė“ gydykloje. Svečiams siūlomi SPA kompleksai:
„Romantiškas poilsis dviem“, „Rožių palaima“. Čia šeimos gali atsipalaiduoti individualiame mineralizuoto vandens baseinėlyje su sūkurinių srovių masažu, pasikaitinti garinėse pirtyse, pasimankštinti treniruoklių salėje, užsisakant gaiviuosius gėrimus.
Kartu siūloma užsisakyti „Mineral SPA Draugystė“ ypač vertingas ir veiksmingas gydymo procedūras – mineralines sūrymo vonias iš giliausio ir sūringiausio gręžinio Druskininkuose, gydomojo purvo procedūras, kitas įvairias sveikatinimo ir grožio procedūrų programas.
Be to, viešbutis yra populiari vieta organizuoti seminarus, konferencijas ir šventes. Įdomu tai, kad viešbutyje „Violeta“ yra viešėjusios Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Slovakijos prezidentų bei Europos šalių ambasadorių delegacijos.
______________
Unikali vieta tiems, kurie pasiilgo ne triukšmingų pramogų, o tikro stabtelėjimo
Vasara Royal SPA Birštonas prasideda ten, kur nutyla miestas. Kur rytais girdisi ne skubantys automobiliai, o pušyne čiulbantys paukščiai, o vakarai kvepia mišku, Nemunu ir lėtu poilsiu. Tai vieta tiems, kurie pasiilgo ne triukšmingų pramogų, o tikro stabtelėjimo.
Miško apsuptyje, šalia Nemuno įsikūręs „Royal SPA Birštonas“ kviečia vasarą patirti lėčiau. Čia rytas gali prasidėti kava balkone ir pasivaikščiojimu pušyno takais, diena – poilsiu SPA erdvėje, o vakaras – ramybe prie vandens ar Joninių laužo liepsnų. Tai poilsis, kuriame nereikia skubėti, planuoti ar nuolat kažkur suspėti.
Vasaros metu svečių laukia ne tik baseinai, pirtys ir procedūros, bet ir aktyvus laisvalaikis gamtoje. Dviračiai, šiaurietiško ėjimo lazdos, lauko krepšinio bei futbolo erdvės leidžia daugiau laiko praleisti gryname ore. Vienas iš išskirtinių potyrių – basų pėdų refleksoterapinis takas, paremtas Sebastiano Kneipo sveikatinimo filosofija. Skirtingi paviršiai, vanduo ir natūralūs pojūčiai padeda pažadinti kūną bei atkurti vidinę pusiausvyrą.
Vos keli žingsniai nuo viešbučio teka Nemunas, šalia driekiasi pušynų takai, o netoliese Škėvonių atodanga ir įsikūręs Birštono apžvalgos bokštas leidžia Birštoną pamatyti iš dar gražesnės perspektyvos.
Birželio 23–24 dienomis „Royal SPA Birštonas“ kvies ypatingai paminėti Jonines. Svečių lauks 20 proc. nuolaida SPA procedūroms, gyva muzika restorane, Joninių laužas bei ilgiau dirbanti SPA zona – baseinais ir pirtimis bus galima mėgautis net iki vidurnakčio.
„Royal SPA Birštonas“ – vieta tiems, kurie vasarą renkasi ne triukšmą, o ramybę. Tegul kiekviena diena būna tarsi poilsis…
____________
Vilniaus senamiestyje – lėtesnė vasara istorijos apsuptyje
Ieškantiems ramesnio miesto poilsio, „CITY HOTELS – RŪDNINKAI“ kviečia vasarą patirti Vilniaus senamiesčio ritmu. Viešbutis įsikūręs vienoje seniausių miesto dalių, tad kavinės ir žaliosios erdvės pasiekiamos per kelias minutes pėsčiomis.
Vienu didžiausių šios vietos išskirtinumų laikomas autentiškas išlikęs Vilniaus gynybinės sienos fragmentas. Viešbutis labiausiai patinka tiems, kurie poilsį sieja ne su skubėjimu, o su galimybe atrasti miestą pėsčiomis. Erdvūs ir jaukūs kambariai pritaikyti įvairiems poreikiams, tad čia patogu atvykti su šeima, antrąja puse ar darbo išvykai.
__________
Šiuolaikiškas miesto poilsis: kai technologijos susilieja su vasarišku lengvumu
Klaipėdoje, strategiškai patogioje vietoje įsikūręs „LUNA Self Check-in Hotel Klaipeda“ šį šiltąjį sezoną kviečia mėgautis šiuolaikišku poilsiu, kuriame dera komfortas, privatumas ir modernūs sprendimai.
Vos kelios minutės nuo miesto centro, pagrindinių transporto mazgų bei pajūrio krypties, viešbutis tampa puikiu pasirinkimu tiek trumpam savaitgalio pabėgimui, tiek ilgesnėms vasaros atostogoms.
Vienas iš išskirtinių viešbučio privalumų – moderni savitarnos įsiregistravimo sistema, leidžianti svečiams atvykti patogiu metu ir mėgautis sklandžia, laisve alsuojančia viešnage. Jaukūs ir šviesūs kambariai sukurti ramiam poilsiui, o minimalistinis interjeras kviečia atsipalaiduoti po dienos mieste ar prie jūros.
Rytais svečių laukia gausūs švediško stalo pusryčiai, kuriuose dera tiek klasikiniai, tiek lengvesni pasirinkimai įvairiems skoniams. Šį sezoną viešbutis taip pat ypatingą dėmesį skiria keliaujantiems šeimoms, poroms ir miesto svečiams, ieškantiems patogios bei jaukios vietos apsistoti Klaipėdoje.
Viešbutyje įrengta „Game Room“ ir bendros poilsio erdvės leidžia laiką leisti ne tik patogiai, bet ir smagiai. Svečių patogumui kiekviename aukšte veikia bendros virtuvėlės bei skalbimo zonos, o elektromobilių vairuotojams įrengta įkrovimo stotelė. Taip pat siūloma moderni konferencijų salė verslo susitikimams ar renginiams.
„LUNA Hotel“ – tai šiuolaikiškas miesto poilsis, kuriame technologijos susilieja su jaukia atmosfera ir vasarišku lengvumu.
__________
Trumpalaikės nuomos platforma, siūlanti poilsį populiariausiose Lietuvos pajūrio vietose
Vasara Lietuvos pajūryje jau prasidėjo, o aktyviausias poilsio sezonas tęsiasi iki pat rugsėjo pabaigos. „HELLO SEA homes“ – tai trumpalaikės nuomos platforma, siūlanti kruopščiai atrinktus apartamentus, kotedžus, loftus ir poilsio namus populiariausiose Lietuvos pajūrio vietose.
Svetainėje www.hellosea.lt poilsiautojai gali patogiai peržiūrėti visus būstus, jų užimtumą ir rezervuoti poilsį tiesiogiai. Tiems, kuriems sunku apsispręsti tarp gausybės pasirinkimų ar norisi labiau individualiai pritaikyto poilsio, „HELLO SEA homes“ komanda padeda atrasti tinkamiausią variantą pagal kiekvieno svečio poreikius ir lūkesčius.
Galima rinktis būstus Palangoje, Kunigiškiuose, Monciškėse, Karklėje, Klaipėdoje ir Svencelėje – nuo jaukių studijų poroms iki erdvių apartamentų, kotedžų ar namų šeimoms bei draugų kompanijoms. Dalis kompleksų siūlo šildomus baseinus, pirtis, sūkurines vonias, terasas bei poilsio zonas. Visi būstai pilnai įrengti patogiam ir kokybiškam poilsiui prie jūros.
Palanga vilioja vasaros renginiais, restoranais ir plačiais smėlio paplūdimiais, Kunigiškiai – moderniu poilsiu šalia jūros bei dviračių takų, o Monciškės žavi ramybe bei lėtesniu atostogų ritmu. Tuo tarpu Karklė kviečia mėgautis natūralia pajūrio atmosfera ir pušynais, Klaipėda – miesto ir jūros deriniu, o Svencelė yra tapusi viena populiariausių vietų ieškantiems aktyvaus poilsio, vėjo, vandens sportų ir išskirtinių saulėlydžių prie marių.
Skirtingai nei viešbutyje, „HELLO SEA homes“ svečiai gali mėgautis daugiau privatumo, erdvės ir tikru atostogų jausmu – su pilnai įrengta virtuve, terasa rytinei kavai, vieta šeimai ar draugams bei galimybe jaustis lyg savuose atostogų namuose.
Čia poilsis kuriamas taip, kad atvykę jaustumėtės laukiami, o atostogos būtų lengvos, jaukios ir be rūpesčių. „HELLO SEA homes“ rūpinasi, kad poilsis būtų paprastas ir sklandus nuo rezervacijos iki atvykimo. Kadangi populiariausios vasaros datos sparčiai pildosi, savo poilsį prie jūros verta planuoti jau dabar.
_________
Anykščiuose – vis daugiau dėmesio šeimų poilsiui ir vaikų užimtumui
Gamtos apsuptyje įsikūręs viešbutis „NYKŠČIO NAMAI & SPA“ šį sezoną dar labiau stiprina šeimų poilsio kryptį, kur visos pramogos pasiekiamos vienoje vietoje.
Vasaros sezono viduryje laukia naujiena – šildomas lauko baseinas su atnaujinta poilsio erdve bei nauja lauko žaidimų aikštelė. Taip pat šią vasarą svečių lauks atnaujinta laisvalaikio ir žaidimų erdvė, vaikų kambarys, taip pat boulingo bei biliardo žaidimai.
Šio viešbučio svečiai gali nemokamai naudotis dviračiais ir tyrinėti Šventosios upės pakrantę. Po įspūdžių kupinos dienos šeimos renkasi SPA erdvę su sūkurine vonia, vaikų baseinu ir pirtimis. Vis daugiau šeimų čia renkasi trumpas išvykas, kuriose svarbiausia – galimybė kokybiškai pailsėti visiems kartu.
viešbutissanatorijaSPA
Rodyti daugiau žymių