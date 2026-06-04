Keliauk po Europos Sąjungą be rūpesčių: „Pildyk“ dovanoja galimybę laimėti „Vespa“ motorolerį

Nuo birželio 4 d. iki liepos 2 d. visi „Pildyk“ klientai, užsisakę vieną iš naujų LT/ES planų ir užsiregistravę specialiame akcijos puslapyje, dalyvaus žaidime, kuriame galės laimėti „Vespa“ motorolerį.
Pasak „Tele2“ prekės ženklo vadovės Indrės Butkutės, šiandien ryšys kelionėse tapo toks pat svarbus kaip bilietai ar apgyvendinimas.
„Vykdami į užsienį žmonės nori be rūpesčių dalintis kelionės akimirkomis, naudotis žemėlapiais, bendrauti su artimaisiais ar greitai susirasti reikalingą informaciją. Todėl sukūrėme naujus planus, kurie leidžia Europos Sąjungoje naršyti, skambinti ir rašyti žinutes taip pat patogiai kaip Lietuvoje. Be to, vasaros kelionių sezoną pradedame dar smagiau – suteikdami galimybę vienam klientui laimėti naujutėlį „Vespa“ motorolerį“, – sako I. Butkutė.
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Naujieji planai suteikia galimybę naudotis mobiliuoju internetu, skambučiais ir SMS žinutėmis Lietuvoje, keliaujant po Europos Sąjungą, EEE šalis, Ukrainą ir Moldovą. Tai reiškia, kad nesvarbu, ar kelionėje reikia surasti artimiausią kavinę, parodyti bilietą telefone, pasitikrinti maršrutą ar nusiųsti nuotrauką draugams – ryšys tampa viena svarbiausių sklandžios išvykos dalių.
„Vespa“ jau seniai siejama su lengvu miesto ritmu, vasaros kelionėmis ir laisvės pojūčiu, todėl šis prizas pasirinktas neatsitiktinai – jis pratęsia pagrindinę kampanijos mintį apie judėjimą be rūpesčių.
„Pildyk“ siūlo tris planų variantus, pritaikytus skirtingiems poreikiams – nuo kelių dienų išvykų iki ilgesnių kelionių ar kasdienio naudojimo.
Po plano aktyvavimo per 24 valandas klientai gaus SMS žinutę su nuoroda į žaidimo registracijos puslapį. Užpildžius registraciją ir sutikus su akcijos taisyklėmis, dalyvis automatiškai pretenduos laimėti pagrindinį prizą – „Vespa Primavera 50 Color Vibe“ motorolerį ir „Vespa“ šalmą. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu liepos 7 dieną.
Daugiau informacijos apie projektą ir dalyvavimą: https://pildyk.lt/laimek-vespa
PildykEuropos Sąjunga (ES)Vespa
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