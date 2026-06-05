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Gido patarimai: kur Kauno rajone geriausia pasidaryti asmenukę su gražiausiais vaizdais?

2026 m. birželio 5 d. 17:18
Atėjusi vasarą skatina norą keliauti, vykti toli tikrai nebūtina – lankytinų objektų, pramogų bei skanaus maisto yra gausu Lietuvoje. Tikslą įrodyti tai turintis garsus Lietuvos gidas bei laidos „Vasara ant piliakalnio“ vedėjas Arnas Zmitra šį kartą leidžiasi į Kauno rajoną, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Ringovės piliakalnis, įsikūręs prie pagrindinio gyvenvietės kelio, vilioja sustoti ne vieną pro šalį keliaujančią transporto priemonę. Pasak vietinio kraštiečio Arūno, piliakalnis taip pat turi Neringovės bei linksmojo kalno pravardes, o šalia tekantis upelis yra apipintas įdomia legenda.
Laidos vedėjas Arnas žada parodyti ir kitą netoliese esančią vietą, kurioje verta ne tik sustoti ir apsidairyti, bet ir pasidaryti asmenukę su žaviu vaizdu. Tiesa, norint aplankyti minėtą vietelę, teks užsukti į Vilkijos miestą. Čia yra gausu lankytinų vietų, tokių kaip skambiai pavadinta Luiso Armstrongo aikštė, turinti unikalią istoriją.
Žymus Lietuvos gamtininkas Tadas Ivanauskas vasarodavo Obelynės parke, kur turėjo jaukų vasarnamį. Įdomu tai, kad tarpukariu statytas vasarnamis toliau gyvuoja, laukia lankytojų bei siūlo jiems unikalias veiklas.

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Muziejininkė Ieva papasakos, ką čia galima įdomaus nuveikti, kokie netradiciniai gyvūnai viešėjo gamtininko namuose bei kaip jie ten atsirasdavo ir pakvies pasivaikščioti po gamtos ramybe spinduliuojantį dentrologinį parką.
O taip pat Arno laukia patyriminė meno edukacija, skirta atsipalaiduoti ir susipažinti su Kauno rajono objektais, intensyvios vandens pramogos bei apsilankymas picų rojuje.
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Ringovės piliakalnio ir Vilkijos miesto žavesys, apsilankymas gamtininko oazėje, ramūs bei aktyvūs užsiėmimai ir kitos Kauno rajono turizmo įdomybės – jau šį pirmadienį pramoginėje laidoje „Vasara ant piliakalnio“ 19:30 val. per „Lietuvos rytas“ televiziją.
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