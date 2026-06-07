Graikijos salos dūsta nuo turistų: vyriausybė žada imtis veiksmų

Ypač paveiktos populiarios pasiturinčių žmonių pamėgtos Santorinio bei Mykonos salos, rodo Egėjo universiteto tyrimas, kurio rezultatus trečiadienį paskelbė graikų spauda.
Pernai Graikija registravo rekordinius turizmo skaičius. Centrinio banko duomenimis, 2025 m. į šalį atvyko beveik 38 mln. turistų – tai yra beveik pusketvirto karto daugiau nei Graikijos gyventojų skaičius.
Tyrimo autoriai įspėja, kad ne tik žinomos atostogų salos, bet ir daug mažesnių salų sunkiai susitvarko su joms tenkančiu krūviu. Ypač vasaros mėnesiais drastiškai išauga vandens suvartojimas, elektros poreikis, šiukšlių kiekis bei transporto problemos.
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Tuo pat metu vis labiau ima trūkti būsto vietiniams gyventojams, nes vis daugiau butų išnuomojami kaip atostogų būstai.
Tyrimo autoriai daro išvadą, kad, nors turizmas yra svarbus ekonomikos veiksnys, jis automatiškai neužtikrina subalansuotos plėtros. Todėl mokslininkai reikalauja plėsti infrastruktūrą, griežtinti teritorijų planavimą ir užtikrinti tvaresnį turizmo valdymą.
Problema yra žinoma Turizmo ministerijai Atėnuose. Jau gegužės pradžioje Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ryžtingiau kovos su masinio turizmo padariniais. Planuojami griežtesni statybų reikalavimai tokiuose turistų bastionuose, kaip Santorinis, Mykonos, Rodas ar Kosas. Nauji viešbučiai ypač apkrautose salose ateityje bus mažesni.