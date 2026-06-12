I. Kazlauskaitė Telšiuose liko be žado: viena patirtis nustebino net visko mačiusį E. Vaškelevičių

Laidose žiūrovų laukia ne tik populiariausi turistiniai objektai, bet ir mažiau žinomos vietos, autentiški verslai, išskirtinės patirtys bei žmonės, kurių kasdienis darbas kuria Lietuvos regionų išskirtinumą. Laidos tikslas – parodyti, kad įdomiausi atradimai dažnai slypi visai šalia, tereikia sustoti ir pažvelgti į savo kraštą naujomis akimis.
Šį kartą laidos komanda apsilankė Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Mieste, kuriame susipina turtinga istorija, išskirtinė kultūra, žemaitiškos tradicijos, kūrybiški verslai ir nuoširdus žmonių svetingumas. Ne veltui Telšiai dažnai vadinami vienu unikaliausių Lietuvos miestų, gebančių nustebinti tiek pirmą kartą atvykusius svečius, tiek čia ne kartą viešėjusius keliautojus.
Atvykę į Telšius, Ingrida ir Egidijus pirmiausia nusprendė paklausti pačių svarbiausių ekspertų – miesto gyventojų ir svečių. Kokias vietas būtina aplankyti? Ką paragauti? Ką pamatyti pirmą kartą atvykus į Žemaitijos sostinę? Telšiškiai negailėjo rekomendacijų ir pasiūlė ne vieną vietą, kurią verta įtraukti į savo kelionės maršrutą.
Ingrida Kazlauskaitė atvėrė savo miesto duris: E. Vaškelevičius liko nustebintas
Toliau vedėjų kelias vedė į Žemaitijos turizmo informacijos centras, kur turizmo specialistai pasidalijo profesionaliais patarimais ir pasiūlė maršrutą, leidžiantį pažinti Telšius iš arčiau. Kaip paaiškėjo, net ir gerai Lietuvą pažįstantis turizmo ekspertas Egidijus čia dar atrado ne vieną malonią staigmeną. Pasak laidos kūrėjų, Telšiai išsiskiria tuo, kad vienoje vietoje galima atrasti ir turtingą paveldą, ir šiuolaikišką miesto gyvenimą.
Viena gardžiausių laidos stotelių tapo pažintis su žemaitiška virtuve. Kartu su šeimininke Vaiva laidos vedėjai leidosi į tikrą skonio kelionę po Žemaitiją. Ant stalo buvo tradicinė cibulynė, ragaujamas kastinys bei kiti krašto valgiai, kurių receptai perduodami iš kartos į kartą. Ingrida neslėpė susižavėjimo ne tik skoniais, bet ir istorijomis, slypinčiomis už kiekvieno patiekalo. Pasak jos, būtent per maistą galima geriausiai pažinti krašto žmones, jų papročius ir gyvenimo būdą.
Tačiau Telšiai – ne tik tradicijos. Laidos vedėjai įsitikino, kad šiandieninis miestas gali pasiūlyti ir modernių atradimų. Ieškodami jaukumo namams, jie lankėsi interjero detalių erdvėse, kur ieškojo idėjų, kaip po kelionių susikurti dar malonesnę aplinką savo namuose. Čia netrūko nei stilingų sprendimų, nei praktiškų idėjų, kurias žiūrovai galės pritaikyti ir savo kasdienybėje.
Nemažai emocijų sukėlė ir apsilankymas pas grožio specialistus. Egidijui tai tapo viena netikėčiausių dienos patirčių. Kai kurios procedūros jam buvo visiškai naujos, todėl netrūko nei šypsenų, nei nuoširdaus nustebimo. Tuo tarpu Ingrida domėjosi grožio tendencijomis, profesionalų rekomendacijomis ir paslaugomis, kurios padeda kiekvienam jaustis geriau bei labiau pasitikėti savimi.
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Žinoma, viešnagė Telšiuose neapsiėjo ir be gėlių. Apsilankymas gėlių studijoje tapo spalvinga ir kvapnia kelionės dalimi. Laidos kūrėjai įsitikino, kad Telšiuose žydi ne tik gėlės, bet ir žmonių kūrybiškumas, meilė grožiui bei noras puošti aplinką. Kiekviena puokštė čia pasakoja savo istoriją, o gėlių pasaulis įkvepia stabtelėti ir pasidžiaugti mažais kasdienybės stebuklais.
Po aktyvios dienos vedėjų laukė dar viena maloni stotelė – SPA. Čia Ingrida ir Egidijus galėjo trumpam sustoti, atsipalaiduoti baseine, pasimėgauti sūkurine vonia bei pirtimis. Abu pripažino, kad kartais geriausi kelionių įspūdžiai gimsta būtent tada, kai skiri laiko poilsiui ir leidiesi bent trumpam sustoti. Juk tikras poilsis – neatsiejama kokybiškos kelionės dalis.
Laidos kūrėjai įsitikinę, kad Telšiai gali pasiūlyti kur kas daugiau, nei daugelis įsivaizduoja. Tai miestas, kuriame dera autentiškos žemaitiškos tradicijos, šiuolaikiniai verslai, kultūra, skoniai ir žmonės, kurie su meile kuria savo kraštą.
Ar Telšiai pateisino Žemaitijos sostinės vardą? Kokios vietos labiausiai nustebino laidos vedėjus? Ką rekomenduoja vietiniai gyventojai ir kokius žemaitiškus skonius būtina paragauti kiekvienam?
Visa tai – jau šį šeštadienį 10.00 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją laidoje „Kelionės tikslas“.
Ingrida KazlauskaitėTelšiaiKelionės
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