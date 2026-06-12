Viena kelionė – skirtingi lūkesčiai: kaip suderinti visų kelionės kompanionų poreikius?

Absoliuti dauguma žmonių pirmenybę teikia bendravimui: 53 proc. mielai atostogauja su antrąja puse, 47 proc. renkasi keliauti su visa šeima, o kas trečias respondentas mėgsta keliauti su draugų kompanija.
Tai, kad žmonės noriai keliauja su artimaisiais ar draugais, patvirtina ir kelionių organizatoriaus duomenys: 40 proc. keliautojų atostogų vyksta su visa šeima, 16 proc. – daugiau nei keturių asmenų grupėmis.
„Pastebime, kad kelionių metu žmonės nori dalintis įspūdžiais su jiems svarbiais žmonėmis. Ypač pasibaigus mokslo metams ar po egzaminų sesijos į keliones dažnai leidžiamasi su draugų ar artimųjų kompanija. Keliaujant didesnėmis grupėmis, neišvengiamai tenka derinti skirtingus lūkesčius ir įpročius“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
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Tačiau ji skuba nuraminti: net ir turint skirtingų norų, atostogas įmanoma suplanuoti taip, kad visi jaustųsi laimingi.
Skirtingi lūkesčiai – neišvengiami
Vos tik keliauti susiruošia daugiau nei du žmonės, susiduriama su realybe: vienas nori gulėti prie baseino, kitas – kopti į kalnus, o trečias – neplanuoti nieko ir „žiūrėti, kaip išeis“.
„Kelionės su šeima ar draugais visada reiškia kompromisus. Tai natūralu, nes žmonės ilsisi labai skirtingai. Vieniems svarbiausia ramybė, saulė ir geras maistas, kiti nori judėjimo, nuotykių ar ekskursijų. Vaikai nori dėmesio sau, o tėvams aktualu suderinti mažųjų užimtumą su galimybe patiems atsikvėpti“, – vardija I. Aukštuolytė.
Pasak jos, daugiausia įtampos kyla dar planavimo etape, nes siekiama rasti variantą, kuris tiktų visiems. Čia dažnai ir padaroma pirmoji klaida – bandoma sukurti vieną „idealų“ planą.
„Vienas planas visiems“ neveikia
Vienas dažniausių mitų – kad visa kelionė turi būti suplanuota visiems vienoda. I. Aukštuolytės teigimu, praktika rodo priešingai: kur kas sklandesnės būna tos kelionės, kuriose leidžiama kiekvienam keliautojui turėti skirtingą atostogų ritmą.
„Dalis keliautojų gali rinktis aktyvias veiklas ar ekskursijas, o kiti tuo metu ilsėtis prie baseino ar SPA zonoje. Toks atostogų planas leidžia išvengti trinties ir padeda kiekvienam išlaikyti savo mėgstamą poilsio stilių“, – kalba kelionių organizatoriaus atstovė.
Daugiau pasirinkimo laisvės
Pašnekovė pastebi, kad pastaraisiais metais keičiasi ir atostogų pobūdis: vis daugiau žmonių ieško ne griežtai suplanuotos programos, o lankstumo.
Pasak jos, vis dar gajus mitas, kad keliaujant su kelionių organizatoriumi ar pasirinkus „viskas įskaičiuota“ atostogas yra ribojama laisvė. Tačiau realybė yra priešinga: toks kelionės formatas suteikia daugiau pasirinkimo ir ramybės, nes pagrindiniai dalykai jau suplanuoti, o laiką galima skirti tam, kas iš tiesų patinka.
„Prie to prisitaikė ir turizmo sektorius – populiarėja viešbučiai ir kurortai, kuriuose vienu metu galima rasti skirtingo tipo veiklų. Tokias galimybes ypač dažnai siūlo populiariausios kryptys – Turkija, Graikija ar Italija, kur viešbučių infrastruktūra pritaikyta labai įvairiems keliautojų poreikiams: nuo aktyvių pramogų iki ramaus poilsio“, – pasakoja I. Aukštuolytė.
Pasak jos, pasirinkus didesnį viešbutį, kiekvienas gali rasti sau tinkamą atostogų leidimo būdą – poilsio prie jūros ar SPA iki sporto salės, jogos, teniso ar vandens pramogų. Vakare vieni gali rinktis jaukią vakarienę „a la carte“ restorane, kiti – pramogas ar diskoteką iki paryčių.
Paaugliai – sudėtingiausi keliautojai?
Ypatingas iššūkis tėvams dažnai kyla keliaujant su paaugliais. Jie jau nebenori tradicinių vaikams skirtų užsiėmimų, tačiau dar ne visada nori imtis ir suaugusiųjų veiklų. Jei atostogų metu trūksta jiems tinkančių pramogų, kelionė greitai gali pasirodyti nuobodi.
„Tokio amžiaus jaunimui ypač svarbus savarankiškumo jausmas, galimybė bendrauti su bendraamžiais ir aktyvios veiklos. Todėl šeimos vis dažniau renkasi tokius apgyvendinimo sprendimus, kurie leidžia paaugliams turėti daugiau erdvės ir laisvės, o tėvams – skirti laiko ir savo poilsiui“, – pristato turizmo sektoriaus atstovė.
Daugiau žmonių – daugiau laisvės
Paradoksalu, bet didesnės grupės dažnai keliauja lengviau nei mažos, pastebi I. Aukštuolytė.
„Kai kartu vyksta kelios šeimos ar draugų kompanijos, atsiranda daugiau lankstumo ir mažiau spaudimo būti visą laiką kartu. Vaikai ir paaugliai lengviau randa draugiją sau, taip nebelieka spaudimo tėvams nuolat juos kažkuo užimti. Suaugusieji gali skirti laiko savo mėgstamiems užsiėmimas“, – paaiškina „Tez Tour“ atstovė.
Be to, keliaujant didesnėmis grupėmis dažnai galima pasinaudoti palankesnėmis apgyvendinimo sąlygomis ar gauti patrauklesnes kainas, todėl tokios atostogos tampa ir finansiškai naudingesnės.
Kaip suderinti skirtingus lūkesčius?
I. Aukštuolytė pabrėžia: atostogų metu svarbiausia, kad visi jaustųsi gerai, o tam nebūtina visą laiką leisti kartu. Ji primena kelis principus, kad kelionė taptų maloni visiems:
1. Susitarkite prieš kelionę. Aptarkite, ko kiekvienas tikisi. Net paprastas pokalbis gali padėti išvengti nusivylimų.
2. Nesuplanuokite visos dienotvarkės. Per daug planavimo kelia įtampą. Palikite vietos spontaniškumui, neribokite laisvės kiekvienam nuspręsti, ką jis nori šiandien veikti.
3. Rinkitės universalias kryptis. Vietos, kur galima derinti skirtingas veiklas, tampa saugiausiu pasirinkimu.
4. Leiskite „atsiskirti“ nuo kompanijos be kaltės jausmo. Nebūtina visko daryti kartu. Svarbiausia – kad kelionės metu kiekvienas galėtų pasirinkti savo veiklą, nejausdamas kaltės, jog „atsiskiria“ nuo grupės.
5. Įvertinkite galimybę keliauti ne tik su šeima, bet ir su didesne kompanija žmonių. Keliaujant su draugais ar keliomis šeimomis, poilsis dažnai tampa lengvesnis ir įdomesnis.
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