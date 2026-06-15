Po Lietuvą tautiečiai šiemet keliaus mažiau: išlaidos darosi per didelės

Kaip rodo rezultatai, Lietuva 2026 metais išlieka pagrindine ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų (58 proc.), tačiau šis rodiklis reikšmingai sumažėjo, palyginti su 2025 m. (64 proc.) ir yra žemiausias per pastaruosius penkerius metus.
Kiekybinė apklausa taip pat parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių – nuo 2025 m. balandžio iki šių metų to paties mėnesio – Lietuvoje su nakvyne keliavo 65 proc. gyventojų. Palyginti su praėjusiais metais, šis rodiklis sumažėjo keturiais procentiniais punktais – nuo 69 proc. Tuo metu nekeliavusiųjų dalis išaugo nuo 31 proc. pernai iki 35 proc. šiemet.
Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad keliauja tiek pat, kiek įprastai, tačiau maždaug penktadalis teigė keliaujantys mažiau, dažniausiai minėta to priežastis – finansai.
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„Žmonės, kurie keliavo mažiau, sako, kad taupo išlaidas ir mano, jog keliauti yra tapę brangiau“, – žurnalistams pristatyme pirmadienį sakė „Keliauk Lietuvoje“ Tyrimų projektų vadovė V. Stifanovičiūtė.
Pasak tyrimo, vidutinės vienos kelionės išlaidos vienam asmeniui šiemet siekė 228 eurus. Tai maždaug 10 proc. daugiau nei pernai ir apie 40 proc. daugiau nei 2023 metais.
Didžiausią kelionės biudžeto dalį sudaro apgyvendinimo išlaidos, jos siekia apie trečdalį visų išlaidų. Dar penktadalis tenka maistui ir gėrimams kavinėse bei restoranuose.
Anot V. Stifanovičiūtės, labiausiai per metus išaugo transporto bei maisto produktų parduotuvėse išlaidos.
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Nors vietinių keliautojų dalis mažėja, o kelionių biudžetai auga, bendras pasitenkinimas kelionėmis Lietuvoje išlieka stabiliai aukštas. Tyrimo duomenimis, šiemet patenkinti arba labai patenkinti savo kelione buvo 84 proc. respondentų.
Daugėja atostogaujančių užsienyje
Tyrimas parodė, kad Lietuva vis dar išlieka pagrindine atostogų šalimi daugeliui gyventojų, tačiau jos pozicijos silpnėja. Pernai pagrindines atostogas Lietuvoje leido 64 proc. respondentų, o šiemet – 58 proc.
Tuo metu auga dalis žmonių, kurie pagrindines atostogas renkasi praleisti užsienyje. Tokių respondentų šiemet buvo apie trečdalį – 32 proc.
Pasak tyrimo autorių, šiuo atveju kalbama ne apie keliones į kaimynines Baltijos šalis ar Lenkiją, bet apie tolimesnes užsienio kryptis.
Anot tyrimo, atostogos Lietuvoje nebūtinai reiškia keliones – trečdalis respondentų, teigusių, kad pagrindines atostogas praleido Lietuvoje, nurodė laiką leidę namuose, dar 24 proc. atostogavo savo ar artimųjų sodybose.
Kokybinė agentūros „Keliauk Lietuvoje“ atlikto tyrimo dalis tuo metu atskleidė, kad Lietuva gyventojams pirmiausia asocijuojasi ne su lankytinais objektais ar miestais, o su gamta.
„Žmonėms Lietuva siejasi ne su lankytinais objektais, o su gamta – ežerais, miškais, pajūriu“, – sakė V. Stifanovičiūtė.
Tyrimas taip pat parodė, kad sprendimai keliauti po Lietuvą dažnai būna spontaniški, gyventojai vertina galimybę greitai susiplanuoti išvyką, nedidelius atstumus ir patogumą. Kita svarbi priežastis – noras pažinti savo kraštą ir atrasti naujas vietas.
Rezultatai taip pat parodė, kad lietuviai planuodami keliones dažniausiai remiasi draugų, šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijomis.
Nors tarp populiariausių informacijos šaltinių išlieka interneto paieškos sistemos, šiemet pirmą kartą tyrime vertintas dirbtinio intelekto (DI) naudojimas.
Nors šių įrankių naudojimas dar nėra labai paplitęs, naudotojai, kaip teigia V. Stifanovičiūtė, juos vertina itin palankiai. Tyrimo duomenimis, pagal naudingumą DI nusileidžia tik draugų ir pažįstamų rekomendacijoms bei yra vertinamas geriau nei tradiciniai interneto paieškos įrankiai, tokie kaip „Google“.
Pajūris išlieka ryškiu lyderiu
Populiariausia vietinio turizmo kryptimi per pastaruosius 12 mėnesių išliko Palanga – „Keliauk Lietuvoje“ tyrimo duomenimis, šį miestą atostogoms renkasi maždaug kas penktas po Lietuvą keliaujantis gyventojas.
Toliau rikiuojasi Klaipėda ir Druskininkai. Tyrimas taip pat parodė, kad ilgėjant kelionės trukmei vis ryškiau dominuoja pajūrio kryptys.
Vis dėlto, kaip rodo tyrimo duomenys, beveik pusė keliautojų renkasi ne didmiesčius ar pagrindinius kurortus, o mažesnius miestelius ir regionus.
Pasak tyrimo autorių, regionus mėgstantys keliautojai dažniau akcentuoja autentiškumą, ramybę ir atradimo jausmą.
Populiariausia kelionių forma Lietuvoje išlieka trumpos vienos–dviejų nakvynių išvykos. Jas rinkosi 64 proc. keliautojų. Tuo pat metu jau antrus metus iš eilės populiarėja trijų–keturių nakvynių kelionės, kurias renkasi beveik pusė respondentų.
Tyrimas atskleidė ir aiškią tendenciją – kuo trumpesnė kelionė, tuo dažniau ji kartojama. Vienos dienos išvykos vidutiniškai vyksta apie šešis kartus per metus, vienos–dviejų nakvynių kelionės – maždaug tris kartus, o ilgesnės kelionės – apie du kartus per metus.
Anot „Keliauk Lietuvoje“, tyrimo rezultatai naudojami priimant sprendimus, susijusius su vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimu Lietuvoje.
Tyrimą sudarė reprezentatyvi 1004 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 74 metų apklausa bei fokus grupių diskusijos su lietuviais, kurie bent du kartus per metus keliauja po šalį. Kiekybinė apklausa atlikta 2026 m. balandžio 4–20 dienomis, o kokybinės fokus grupių diskusijos vyko balandžio 28–30 d.