Po apsilankymo Romoje įsiutusios turistės įrašas apskriejo pasaulį: įspėja keliautojus

„Sustojome dželato ir paprašėme 2 mažų indelių. Ji davė mums mažiausio dydžio puodelį ir pasakė, kad turime 3 ledų kamuoliukus. Tada ji pradėjo dėti priedus, kurių neprašėme, leisdama suprasti, kad jie nemokami.
Nuėjome susimokėti ir už 2 porcijas turėjome sumokėti 44 eurus. Pasigirdo, kad ji pasakė 14, todėl net nesupratau, kol nepažiūrėjau į kvitą. Tikrai turistų spąstai.
Tiesą sakant, jie net nebuvo skanūs – blogiausi iš visų ledų, kuriuos valgiau per 10 dienų, net negalėjau jų suvalgyti iki galo“, – rašė Nicole Ann ir pridūrė, kad kioskelis yra netoli gausiai lankomos Navonos aikštės.
Vienas miestas netrukus taps dar modernesnis: prie bagažo tvarkytojų sutiksite humanoidinius robotus
„Naujausi atsiliepimai rodo, kad jie tai daro labai dažnai“, – pridūrė turistė.
Tačiau šis įrašas grupėje greitai apskriejo kone visą pasaulį – juo gausiai dalijosi turistai, piktai komentaruose reagavo ir patys italai.
„Tai nutiko ir mums. Mačiau nurodytą kainą, o ten dirbusi moteris iš mūsų paėmė dvigubą sumą. Aš atsisakiau mokėti. Ji primygtinai tvirtino, kad nesuprato manęs, kai parodžiau kainą ant iškabos. Aš suprantu ir pakankamai gerai kalbu itališkai.
Padėjau ledus atgal ant prekystalio, pradėjau minėti „Facebook“, „TripAdvisor“ ir POLIZIA, o tuo metu daug fotografavau vietoje. Tada priėjo savininkas, pasakė moteriai kažką dialektu, kurio nesupratau, ir nurodė mums sumokėti teisingą kainą už ledus“, – rašė kita moteris.
Susiję straipsniai
„Man, Italijoje gyvenančiam italui, gėda. Tai gryna vagystė!“, – pridūrė kitas.
O galiausiai istoriją aprašęs britų dienraštis „The Guardian“ sako pats įsitikinęs dželato kainomis.
„The Guardian“ apsilankė „Don Nino“ parduotuvėje netoli Navonos aikštės, o kainoraštis buvo aiškiai matomas: vienas ledų kaušelis mažame puodelyje arba kūgyje kainavo 6 €, o trys ledų kaušeliai dideliame puodelyje arba kūgyje – dvigubai daugiau – 12 €.
Įprasta ledų kaina Romoje yra apie 2–5 EUR, priklausomai nuo porcijos dydžio ir vietos mieste“, – skelbė dienraštis.