Klaipėdos regione I. Kazlauskaitė ir E. Vaškelevičius atrado tai, ko nesitikėjo

Kelionės metu jie lankėsi Klaipėdoje ir Kretingos rajone, kur ieškojo išskirtinių poilsio, pramogų ir gastronomijos vietų. Vedėjai domėjosi, kuo šiandien gyvena regionas, kokias patirtis gali pasiūlyti vietos gyventojams ir kokių atradimų čia gali tikėtis vasarą keliaujantys poilsiautojai.
Laidoje žiūrovai išvys restoranus ir kavines, kuriose buvo ragaujami išskirtiniai patiekalai, susipažins su jų kūrėjais bei išgirs istorijas apie tai, kaip gimsta netikėčiausios idėjos ir skoniai. Kai kurie paragauti patiekalai nustebino net ir pačius vedėjus.
Kelionės metu Ingrida ir Egidijus ragavo ne tik europietiškos virtuvės patiekalus, bet ir išskirtinius desertus bei tradicinės žemaitiškos virtuvės skonius.
„Kelionės tikslas“: skoniai, žmonės ir atradimai Telšiuose
Vedėjai turėjo progą paragauti patiekalų, kurių iki šiol nebuvo ragavę, o kai kurie atradimai paliko itin didelį įspūdį. Pasak jų, Klaipėdos regionas gali nustebinti ne tik vaizdais ar pramogomis, bet ir itin įvairia gastronomine kultūra.
„Kiekviena kelionė leidžia atrasti kažką naujo, tačiau šį kartą ypač nustebino žmonių kūrybiškumas ir nuoširdumas. Atrodo, kad kiekviena aplankyta vieta turėjo savo unikalią istoriją. O ragauti patiekalai dar kartą įrodė, kad geri skoniai gimsta iš meilės savo kraštui ir darbui“, – pasakoja laidos vedėjai.
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Kelionės metu komanda apsilankė ir išskirtiniame kaklaraiščių muziejuje, kuriame sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių kaklaraiščių kolekcija. Šios kolekcijos kūrėjai yra prisidėję prie net septynių Lietuvos rekordų, todėl netrūko įdomių pasakojimų bei netikėtų faktų.
Ne mažiau emocijų laukė ir pramogų erdvėje, kurioje vedėjai išbandė įvairias aktyvias veiklas. Egidijus Vaškelevičius sėdo prie kartingo vairo ir azartiškai išbandė trasą, o Ingrida Kazlauskaitė neslėpė susižavėjimo tiek patirtomis pramogomis, tiek kelionės metu atrastais skoniais. Filmavimo metu netrūko juoko, azarto ir gerų emocijų.
Pasak laidos kūrėjų, Klaipėdos regionas dar kartą įrodė, kad gali pasiūlyti kur kas daugiau nei vien pajūrį. Čia netrūksta išskirtinių žmonių, originalių idėjų, netikėtų lankytinų vietų ir patirčių, kurios ilgam išlieka atmintyje.
Kokias vietas aplankė vedėjai, kokie skoniai juos nustebino labiausiai ir kokių nuotykių netrūko filmavimo metu, žiūrovai sužinos laidoje „Kelionės tikslas“ jau šį šeštadienį 10 valandą per Lietuvos ryto televiziją.
KlaipėdaIngrida KazlauskaitėKretingos rajonas
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