Planas savaitgaliui: keturi nuostabaus grožio maršrutai Suvalkijoje

Miško takais per Kazlų Rūdos istoriją
Esperanto gatvėje prasidedantis miško takas – vienas lankomiausių Kazlų Rūdos gamtinių objektų, kviečiantis ne tik pasivaikščioti, bet ir susipažinti su Suvalkijos miškininkystės tradicijomis, vietos istorija bei gamtos vertybėmis.
Takas pritaikytas tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams, tad lankytojai gali rinktis 4 km ilgio pėsčiųjų maršrutą arba 6,5 km ilgio maršrutą dviračiais. Take įrengti informaciniai stendai supažindina su miško augalais ir gyvūnais, miškų apsauga, miškininkystės veikla, rezistencine kova bei Kazlų Rūdos krašto istorija.
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Vienas įdomiausių tako akcentų – pažintis su geležies rūdos gavybos ir lydymo istorija. Būtent ši veikla lėmė Kazlų Rūdos miesto atsiradimą ir pavadinimą. Take galima pamatyti geležies lydymo rudnelės bei medžio anglių deginimo stirtos maketus, kurie primena senąsias krašto amatų tradicijas.
Maršrute taip pat įrengtas realaus dydžio partizanų bunkerio maketas, medinės miško žvėrių skulptūros, poilsiavietės, pavėsinės, apžvalgos aikštelės ir medinis apžvalgos bokštelis. Tako dalis vingiuoja per vadinamuosius „Vokiškus kalnelius“, kurie suteikia maršrutui daugiau vaizdingumo ir įvairovės.
Kazlų Rūdos pažintinis miško takas yra puiki vieta šeimoms, mokinių grupėms ir visiems gamtos mėgėjams. Čia galima ne tik aktyviai leisti laiką gryname ore, bet ir praplėsti žinias apie Lietuvos miškus, jų gyventojus bei Kazlų Rūdos krašto istorinį paveldą.
Ten, kur iš šaltinio versmės gimsta legendos
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Apie 10 km į šiaurės vakarus nuo Kazlų Rūdos miesto privažiuosite Višakio Rūdos kaimą. Čia miško masyve teka šaltinėlis ir šalia jo VMU pastangomis įkurta poilsiavietė – viena lankomiausių ir vietos bendruomenei svarbiausių Višakio Rūdos apylinkių vietų. Tai jauki teritorija poilsiui gamtoje, pritaikyta tiek pavieniams lankytojams, tiek didesniems susibūrimams.
Poilsiavietėje „Šaltinėlis“ įrengti lauko baldai, laužavietė, o erdvi aikštelė pritaikyta įvairiems žaidimams ir renginiams. Čia tradiciškai vyksta Višakio Rūdos kaimo vasaros šventės, bendruomenės susibūrimai ir kiti renginiai. Siekiant dar didesnio lankytojų patogumo, šiemet pagal naują rekreacinės infrastruktūros vizualizaciją poilsiavietėje pastatyta nauja erdvi pavėsinė.
Šalia poilsiavietės trykšta Višakio Rūdos šaltinėlis, nuo seno laikomas svarbia vietos dvasinio paveldo dalimi. Pasakojama, kad pastačius Višakio Rūdos bažnyčią ir nugriovus anksčiau čia buvusią koplyčią, iš likusių rąstų ant kalnelio priešais šaltinėlį ir buvo pastatyta nedidelė koplytėlė. Taigi, šaltinėlio kompleksą sudaro dvi koplyčios: viena stovi ant kalnelio virš šaltinio, kita – pakalnėje, virš šulinėlio, iš kurio semiamas vanduo. Vietos gyventojai ir piligrimai nuo seno tiki šaltinio vandens gydomosiomis savybėmis – juo prausiamasi, plaunamos skaudamos vietos, tikintis sustiprinti sveikatą.
Bukta – unikalus gamtos kampelis Žuvinto biosferos rezervate
Susiruošę keliauti Marijampolės link, užsukite į Buktos mišką, priklausantį Žuvinto biosferos rezervatui. Tai viena vertingiausių miško teritorijų Suvalkijoje, saugoma pagal europinį „Natura 2000“ tinklą ir UNESCO programą „Žmogus ir biosfera“. Miškas išsiskiria natūraliais lapuočių medynais, gausia biologine įvairove bei retomis augalų ir gyvūnų rūšimis.
Bukta dažnai vadinama natūraliai besivystančiu mišku – čia gamtos procesai vyksta be žmogaus įsikišimo, todėl galima pamatyti senus medžius, nuvirtusius kamienus, drėgnus lapuočių miškus ir daugybę gyvybės rūšių, kurioms reikalinga mažai žmogaus paliesta aplinka.
Norintys pažinti šį išskirtinį mišką, pasivaikščiokite Buktos gamtiniu-pažintiniu taku. Tai vienas gausiausiai lankomų objektų Marijampolės ir visos Suvalkijos regione. Takas vingiuoja per vertingiausias miško vietas ir leidžia lankytojams iš arti susipažinti su natūraliomis ekosistemomis. Jame įrengti informaciniai stendai pasakoja apie miško buveines, augalus, gyvūnus ir saugomas jų rūšis.
Maždaug 2 km ilgio maršrute įrengtos septynios pažintinės stotelės, mediniai lieptai ir tilteliai per drėgnas vietas.
Keliaujant taku galima susipažinti su vertingais, tik pietvakarių Lietuvai būdingais liepiniais skroblynais, aliuviniais bei pelkėtais lapuočių miškais, senaisiais ąžuolais, juodalksnynais, retai mūsų šalyje sutinkamomis gebenėmis lipikėmis bei daugybe miško gyventojų, pabuvoti kertinėje miško buveinėje. Dėl natūralios aplinkos ir gausios biologinės įvairovės Bukta ypač vertinama gamtininkų, biologų, paukščių stebėtojų ir visų, ieškančių ramaus poilsio gamtoje.
Besidomintys paukščiais ar norintys iš aukščiau pasigėrėti miško panorama, gali užlipti į apžvalgos pakylą, nuo kurios atsiveria išskirtiniai vaizdai.
Buktos pažintinis takas laikomas vienu įdomiausių gamtinių maršrutų Suvalkijoje, suteikiančiu galimybę pažinti retą ir mažai žmogaus pakeistą Lietuvos miško kraštovaizdį.
Gamtos objektai ir poilsiavietės Šakių regione
Keliaujant po Šakių kraštą siūlome užsukti į Novaraisčio paukščių stebėjimo bokštelį – vietą, kurią ypač vertina tiek profesionalūs ornitologai, tiek gamtos ir paukščių stebėjimo entuziastai. Iš bokštelio patogu stebėti ir fotografuoti sparnuočius bei mėgautis išskirtiniu pelkės kraštovaizdžiu. Novaraiščio pelkė yra svarbi migruojančių paukščių sustojimo vieta, kurioje kasmet susiburia tūkstančiai sparnuočių. Veisimosi laikotarpiu čia prieglobstį randa ir retos, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos paukščių rūšys.
Apsilankius Novaraištyje, verta užsukti ir į kitus VMU Šakių regioninio padalinio prižiūrimus rekreacinius objektus. Vienas jų – 2025 m. įrengtas Kidulių pažintinis takas. Einant šiuo taku, atsiveria vaizdas į Jurbarko tiltą per Nemuną. Čia įrengti informaciniai stendai supažindina su kertinėmis miško buveinėmis, urviniais žvėrimis ir kt. Lankydamiesi šiame take taip pat turėsite galimybę pamatyti daugiau kaip 36 metrų aukščio vinkšną – tai viena aukščiausių vinkšnų Europoje.
Dar viena VMU atnaujinta poilsio vieta – Miškininkų ąžuolyno poilsiavietė, įsikūrusi Batiškių miške, šalia Šakių miesto. Čia šiemet įrengta nauja, erdvi pavėsinė. Apsilankymą praturtina vardinis miškininkų ąžuolynas bei teritorijoje pastatytos dekoratyvinės skulptūros, kviečiančios stabtelėti ir pasimėgauti miško ramybe.
Daugiau krypčių poilsiui gamtoje galite atrasti žemėlapyje.
Valstybinių miškų urėdijapažintinis takasSuvalkija
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