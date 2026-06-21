Atskleidė, kaip pasikeitė lietuvių atostogos: dar prieš kelerius metus sunkiai kas būtų patikėjęs

Tad šalia įprastų pietų krypčių vis ryškiau atsiranda kitos, keičiančios ne tik atostogų foną, bet ir patį požiūrį į poilsį, šalys – dar neseniai atrodžiusios kaip egzotiška alternatyva, šiandien tampa nauju lietuvių atostogų standartu. R. Širvinskas pasakoja apie tai, kodėl lietuviai vis dažniau nesirenka tradicinių kurortų, kurios šalys šiuo metu išgyvena tikrą populiarumo bumą ir kaip tinkamai susiorganizuoti tokio tipo kelionę.
Top viršūnėje – Islandija ir Norvegija, sparčiai populiarėja Škotija
Anot keliones organizuojančio R. Širvinsko, lietuvių kelionių įpročiai per pastaruosius metus pasikeitė gana aiškiai – vis daugiau keliautojų nebenori vien tik pasyvaus poilsio šiltuose kraštuose. Vasaros Pietų Europoje būna karštos, tad žmonės ir dėl to dairosi vėsesnių šalių, kuriose oras kur kas malonesnis aktyviam keliavimui, gamtos pažinimui ir ilgesniems žygiams.
„Vasara ant piliakalnio“. T. Ivanausko vasarnamis ir jo netradiciniai augintiniai
Pastaraisiais metais, pasak keliautojo, pastebimai auga susidomėjimas tokiomis kryptimis kaip Islandija, Norvegija, Škotija, Rumunija, Sakartvelas, o taip pat ir tolimesnėmis šalimis – Japonija, Malaizija.
Paklaustas, kurios yra top viršūnėje, keliautojas nedvejodamas išskiria Šiaurės šalis. Ypač populiarios pažintinės kelionės po Islandiją bei kruizai Norvegijos fjorduose.
„Tai kryptys, kurios jau ne vienerius metus išlieka tarp geidžiamiausių, o susidomėjimas jomis nuolat auga. Keliautojus traukia visiškai kitoks kraštovaizdis – ugnikalniai, kriokliai, ledynai, juodojo smėlio paplūdimiai. Daugelis grįžę pasakoja jautęsi tarsi kitoje planetoje. Egzotiškos palmės ar gražūs paplūdimiai daugeliui jau pažįstami, o tokie vaizdai palieka visai kitokį įspūdį, o ir galva tokių atostogų metu pailsi visai kitaip“, – sako R. Širvinskas.
Jo teigimu, sparčiai populiarėja ir Škotija. Pasak Makaliaus, vos paskelbus apie naują pažintinę kelionę į šią šalį, vietos buvo išgraibstytos itin greitai, komanda operatyviai pridėjo papildomų išvykimų.
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„Škotija žmones žavi įspūdinga gamta, pilimis, istorija ir savitu charakteriu. Tai dar gana nauja kryptis tarp lietuvių, tačiau panašu, kad artimiausiais metais jos populiarumas tik augs“, – neabejoja jis.
R. Širvinskas taip pat atkreipia dėmesį į augantį lietuvių susidomėjimą Japonija. Pasak jo, ši šalis šiandien yra viena geidžiamiausių tolimųjų krypčių, stebinanti keliautojus unikalia kultūra, technologijomis, tradicijų ir modernumo derme bei visiškai kitokia kasdienio gyvenimo patirtimi.
Kelionių pasirinkimui įtaką daro ir mados
Pasak Makaliaus, tokias kryptis vis dažniau renkasi žmonės, kurie jau yra išmaišę populiariausius Europos kurortus ir ieško kažko daugiau – mažiau masinio turizmo, daugiau autentiškumo ir gamtos.
„Žmonės nebenori tik pamatyti šalies – jie nori ją pažinti ir pajusti giliau“, – priduria jis.
Makalius sako pastebintis, kad tokio tipo kelionės šiuo metu išgyvena savotišką pakilimą ir dėl to, kad kelionių kryptys, kaip ir daugelis kitų dalykų, turi savo madas: „Socialiniuose tinkluose pamatę išskirtinius vaizdus ar mažiau atrastas vietas, žmonės susidomi ir nori jas aplankyti. Be to, vis daugiau keliautojų vertina ne tik poilsį, bet ir unikalias patirtis, kurios tampa savotišku kelionių pasididžiavimu“.
Makalius taip pat pastebi augančią personalizuotų ir nišinių kelionių paklausą. Jo teigimu, jei anksčiau žmonės pirmiausia rinkdavosi kryptį, tai dabar vis dažniau renkasi pagal konkrečias patirtis joje.
Paklausus, kokie šiandien yra į kitokias keliones besileidžiančių keliautojų lūkesčiai organizatoriams, R. Širvinskas sako, kad jie itin vertina kruopščiai suplanuotą maršrutą, prasmingas veiklas, iš anksto atrinktas ekskursijas, profesionalius gidus.
Svarbūs ne tik lankytini objektai, komfortiškas poilsis nakvynės vietoje, bet ir galimybė pamatyti tai, ką savarankiškai susiorganizuoti būtų sudėtinga arba pareikalautų daug laiko ir pasiruošimo. Norima giliau pažinti vietos kultūrą, virtuvę, dalyvauti degustacijose, kad kelionė būtų ne tik vaizdų, bet ir visų pojūčių patirtis“.
Vienos kelionės metu galima apjungti kelias šalis
Paklaustas, kaip iš gausybės įdomių krypčių išsirinkti vieną, R. Širvinskas sako pirmiausia rekomenduojantis atsakyti į klausimą, kokios patirties ieškoma.
„Svarbu pagalvoti, ar norisi įspūdingos gamtos, ar didžiųjų miestų, aktyvaus keliavimo, o gal lengvos pažintinės kelionės su poilsio elementais. Tie, kurie vyksta į tolimesnes šalis, pavyzdžiui, Peru, dažnai nori aplankyti ir kaimynines valstybes, nes nežino, ar kada nors dar sugrįš į tą pasaulio regioną. Pasaulis labai platus, todėl planuodami tokias keliones visuomet svarstome, ar būtų galima vienos šalies maršrutą papildyti dar keliomis kryptimis“, – sako jis.
Vis dėlto, pasak R. Širvinsko, dauguma keliautojų, ypač rinkdamiesi Europos kryptis, vis dar linkę apsistoti ties viena šalimi ir ją pažinti nuodugniau. Tačiau ir čia populiarėja kelių valstybių maršrutai – pavyzdžiui, pažintiniai turai po Balkanų regioną ar kruizai, aplankantys kelias Pietų Europos šalis.
R. Širvinskas pabrėžia, kad planuojant tokio pobūdžio keliones svarbu įvertinti ir didesnį biudžetą. Skirtingai nei poilsinėse atostogose, čia didelę dalį išlaidų sudaro ekskursijos, kelionės šalies viduje, unikalios veiklos, lankytini objektai, maitinimas skirtingose vietose.
Svarbu nepamiršti ir poilsio
„Nors atostogaujantys visada nori per vieną kelionę pamatyti kuo daugiau, tačiau ne visuomet tai pasiteisina. Jei grįžti pavargęs, natūraliai kyla klausimas, ar tokios atostogos iš tiesų leido pailsėti“, – sako keliautojas.
Pasak jo, net ir aktyviausiose pažintinėse kelionėse svarbu išlaikyti balansą tarp įspūdžių ir poilsio: „Svarbu sudėlioti kelionės programą taip, kad žmogus nepervargtų, bet kartu patirtų kuo daugiau. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokiose kelionėse norisi sustoti kone prie kiekvieno įspūdingo vaizdo ar objekto, tačiau laiko viskam tiesiog neužtenka.
Mes visuomet stengiamės į maršrutą įtraukti laiko ir atsikvėpti. Žmonėms reikia ne tik pamatyti kuo daugiau lankomų objektų, bet ir turėti erdvės neskubant pasimėgauti aplinka, pajusti šalies atmosferą, paragauti vietinės virtuvės, pastebėti kasdienį gyvenimą, kas tampa dar kitokia kelionės patirties dalimi“.
Svajonių sąrašo viršūnėje – Grenlandija
Paklaustas, kokios kelionės šiandien jam pačiam įdomiausios, R. Širvinskas pripažįsta, kad ir jis pats vis dažniau renkasi ne pasyvų poilsį prie jūros, o stiprius įspūdžius paliekančias keliones: „Mane labai traukia
šiaurė, laukinė gamta, ekspedicinio tipo kelionės ir vietos, kuriose jautiesi mažas prieš gamtos didybę. Ir pačiam tuo sunku patikėti, nes ilgą laiką buvau šilumos, palmių ir skaidraus vandens mėgėjas“.
Savo svajonių krypčių sąrašo viršūnėje keliautojas šiandien įvardija Grenlandiją.
„Tokios vietos man sukelia labai daug emocijų. Grįžęs iš tokių kelionių nenustygstu vietoje ir noriu visiems pasakoti apie patirtus įspūdžius. Tuo tarpu poilsinėse kelionėse, kai nėra aktyvios veiklos, dažnai pagaunu save išsitraukiant telefoną ar kompiuterį ir tikrinant darbo elektroninį paštą.
Taip nejučia vėl grįžtu į rutiną, nuo kurios per atostogas, nesvarbu, kaip mėgtume savo darbą, vis tiek turėtume bent trumpam atsitraukti“, – šypsosi R. Širvinskas.
Straipsnio autorė Vaiva Arnašė.
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