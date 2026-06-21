Nepraleiskite progos: šiame pažintiniame take dabar – tikras spalvų festivalis

Ančios ežero šiaurinė apyežerė – išskirtinė vieta, kurioje saugomos net septynios Europos Bendrijos svarbos buveinės. Dėl išsaugoto natūralaus hidrologinio režimo ir daugelį metų vykdomų gamtotvarkos darbų ši teritorija tapo prieglobsčiu retoms augalų ir gyvūnų rūšims.
Šiuo metu lankytojų akis ypač traukia žydinčios orchidėjos – plačialapės gegūnės, baltijinės gegūnės, gelsvosios ir raudonosios gegūnės. Jų paieškoms nereikia didelių pastangų – pakanka pasivaikščioti vos 400 metrų ilgio pažintiniu taku, vingiuojančiu per vertingą šlapynių ir pievų kompleksą.
„Šiandien matome ilgalaikio ir nuoseklaus darbo rezultatus. Retųjų orchidinių augalų čia gausiau nei bet kada anksčiau, o didelė augalų rūšių įvairovė rodo gerą buveinių būklę ir palankų hidrologinį režimą“, – sako Aistė Balevičiūtė, Veisiejų regioninio parko patarėja.
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Be orchidėjų, teritorijoje gausu ir kitų vertingų augalų rūšių – raudonųjų žiognagių, vaistinių valerijonų, šilkažiedžių gaisrenų, įvairių viksvų ir švylių. Įrengtame paukščių stebėjimo bokštelyje galima stebėti pempes, išgirsti griežlių balsus, pamatyti paprastąsias medšarkes bei kitus šlapynių paukščius.
Čia gyvena ir retas saugomas drugys – pievinis satyriukas.
Ančios ežero šiaurinė apyežerė yra puikus pavyzdys, kaip gamtotvarkos priemonės padeda išsaugoti vertingiausias Lietuvos pievų ir pelkių buveines bei užtikrinti retų rūšių apsaugą.
Veisiejų regioninio parko grupė kviečia gamtos mylėtojus, fotografus ir visus besidominčius biologine įvairove apsilankyti šioje išskirtinėje teritorijoje ir savo akimis pamatyti vieną gražiausių vasaros gamtos reginių.
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