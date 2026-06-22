Jotvingių kultūra Lazdijų krašte: gidas A. Zmitra mokėsi malti miltus pagal Jotvingių tradicijas

Jie buvo nepaprastai dideli ir pasižymėjo fizine stiprybe. „Vyrai vertėsi medžiokle, žvejyba, karyba ir sauga, o moterys – žemdirbyste“, – pasakoja gidas.
Be to, keliama hipotezė, kad ant šio piliakalnio įvyko itin reikšmingas Lietuvos istorijai įvykis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lazdijų kraštas jotvingių tradicijas puoselėja iki šių dienų. Vietinis Donatas Mazurkevičius, vadinantis save Jotvingių patriotu, gimtajame kieme įkūrė muziejų. Įspūdingos kompozicijos, skulptūros, autentiški jotvingių įrankiai bei kitos įdomybės vilioja turistus iš visos Lietuvos.
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Laidos „Vasara ant piliakalnio“ žiūrovai turės išskirtinę galimybę pamatyti, kaip pagal jotvingių tradicijas buvo malami miltai, kaip atrodė jų kasdienybė, gyvenimo būdas bei dirbiniai.
„Kai Donatas pakvietė mane į savo muziejų, galvojau, kad rasiu ten daug akmenų, bet anaiptol taip nebuvo“, – įspūdžiais dalinasi vedėjas bei gidas Arnas Zmitra.
Rudaminos piliakalnio žavesys, jotvingių kultūros pėdsakai, ekologiškiausias ūkis Lietuvoje, pabėgimo kambarys muziejuje ir kitos Lazdijų krašto įdomybės, – jau šį pirmadienį pramoginėje laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ 19:30 val. per „Lietuvos rytas’’ televiziją.