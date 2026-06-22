Lietuviai šventes išnaudoja kelionėms: Joninių pasiūlymai iššluoti, Mindauginėms vietų dar liko

„Šiemet šventinė diena įsiterpia savaitės viduryje, tad pasiėmus kelias papildomas laisvas dienas galima susiplanuoti kone savaitės atostogas. Pirmieji keliautojai sprendimą Jonines sutikti svetur priėmė dar praėjusių metų rugsėjį, o vietos skrydžiuose šiam laikotarpiui buvo išgraibstytos itin greitai“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Jos teigimu, Joninės kasmet pažymi ir šeimų kelionių sezono pradžią.
„Šiuo laikotarpiu dauguma moksleivių jau būna pabaigę mokslo metus, todėl tai tampa patogia proga pirmoms vasaros atostogoms. Kelionės šiuo metu itin populiarios ir tarp studentų, kurie šventinį savaitgalį linkę išnaudoti kelionėms ir poilsiui užsienyje“, – priduria turizmo sektoriaus atstovė.
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Net 5 proc. lietuvių Jonines rinktųsi švęsti svetur
Visuomenės apklausos duomenys rodo, kad kelionės per Jonines išlieka populiarus pasirinkimas – net 5 proc. lietuvių norėtų šią šventę sutikti užsienyje, derindami ją su trumpomis atostogomis.
Pasak I. Aukštuolytės, ši statistika ir iš anksto užsipildžiusios vietos lėktuvuose patvirtina, kad nemaža dalis žmonių šventines dienas išnaudoja suplanuotam poilsiui, o ne spontaniškiems paskutinės minutės sprendimams.
Ragina nedelsti planuojant ilgąjį Mindaugo karūnavimo šventės savaitgalį
Kelionių organizatoriaus atstovė pastebi, kad dar viena itin paklausi vasaros data – liepos 6-oji. Lietuviams Mindaugo karūnavimo diena tampa ne tik valstybės švente, bet ir dar viena proga pakeisti aplinką.
„Tie, kurie nespėjo suplanuoti Joninių atostogų svetur, dar gali jas suplanuoti per Mindaugines. Šiuo laikotarpiu itin populiarūs Turkijos kurortai Antalija ir Bodrumas, Graikijos salos Kreta ir Korfu, Barselona, taip pat Bulgarijos Burgaso ir Varnos pakrantės, Madeiros sala bei Italijos regionai Kalabrija, Sardinija ir Riminis“, – vardija I. Aukštuolytė.
Šias kryptis keliautojai renkasi ne tik dėl šiltų orų be lietaus, ypač esant nenuspėjamai vasarai Lietuvoje, bet ir dėl galimybės išvykti tiek ilgesniam, tiek trumpesniam poilsiui. Kelionių organizatoriaus duomenimis, vidutinė savaitės trukmės kelionės kaina šiuo laikotarpiu siekia apie 1200 eurų asmeniui.
Planavimas iš anksto – būtinybė
Kelionių ekspertė pabrėžia, kad esant aukštai šventinių kelionių paklausai, spontaniškų kelionių galimybių lieka vis mažiau.
„Šventiniu laikotarpiu kelionių pasiūla visuomet yra ribota, todėl paskutinės minutės pasiūlymų beveik nebūna. Norint užsitikrinti norimą atostogų kryptį ir pageidaujamą viešbutį, reikėtų keliones planuoti iš anksto“, – primena „Tez Tour“ atstovė.