Nuo Joninių iki Žolinės: smagiausių švenčių ir lankytinų objektų Lietuvoje gidas

Šį kartą siūlome paskaityti apie Alytų, Kaišiadorius, Klaipėdos rajoną, Joniškį, Marijampolę, Pasvalį, Panevėžio kraštą, Rietavą, Šiaulių rajoną, Šilutę ir Pamario kraštą, Pakruojo bei Salų dvarus – susipažinti su šių vietovių lankytinais objektais bei įdomiausiais vasaros renginiais.
Pakruojo dvaras kviečia išdrįsti leistis į dar neregėtą Vasarvidžio nakties sapną
Nuo birželio 27 d. kasdien visą vasarą Pakruojo dvaras kvies lankytojus į jau aštuntąjį Vasaros gėlių festivalį, kuriame atgims vasaros žiedų apsuptas, Viljamo Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnas“. Festivalio svečių lauks ir milijonais žiedų nuspalvintas dvaro parkas, kviečiantis pasinerti į gėlių jūrą, atrasti senąsias gėlių reikšmes ir pažinti meilės kalbą, kurią šimtmečius pasakojo žiedai. Įspūdingos kompozicijos, gėlių skulptūros, žydinčios alėjos ir romantiškos instaliacijos kurs ypatingą atmosferą, kurioje susipins gamta, istorija, magija ir kerai. Kasdien vykstanti programa leis atrasti ir spalvingą, atkurtą XIX a. pab. dvaro gyvenimą.
Lankytojai galės stebėti vaidinimus po atviru dangumi, mėgautis koncertais, ragauti dvariškos virtuvės patiekalų, aplankyti amatininkų manufaktūras, senovinės fotografijos saloną, istorinę spirito varyklą ir bravorą, užsukti į kostiumų ateljė bei išbandyti kitas autentiškas dvaro pramogas.
Mažųjų festivalio svečių lauks gėlių pilis, karuselė ir nuolat augantis dvaro ūkis, kuriame gyvena žirgai, karvė, avys, ožkos bei įvairiausi paukščiai. Čia vaikai galės ne tik susipažinti su gyvūnais, bet ir patirti tikrą kaimo bei dvaro ūkio kasdienybę. Vasaros gėlių festivalis kviečia bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės ir pasinerti į pasaulį, kuriame viešpatauja grožis, kerai ir stebuklai. Atvykę į Pakruojo dvarą lankytojai galės pasijusti tikrais dvariškiais ir savo akimis pamatyti, kiek daug atspalvių turi meilė.
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Šilutė ir Pamario kraštas: kur vėjas ir vanduo kuria istoriją
Kai Lietuvą užlieja vasaros šiluma, Šilutė ir visas Pamario kraštas virsta vandens, gamtos ir kultūros oaze. Tai vieta, kur gyvenimo ritmą diktuoja vanduo, o vėjas pasakoja šimtmečių istorijas. Vasarą Šilutė išsiskiria ne tik savo unikalia architektūra ir vokiško Mažosios Lietuvos paveldo dvasia, bet ir gyvybe, kuri tiesiog verda visame regione.
Pamarys – tai kur kas daugiau nei gražūs vaizdai. Tai kraštas, kviečiantis patirti unikalias tradicijas. Štai Rupkalvių pelkėse rugpjūčio 8 d., po metų pertraukos, sugrįžta azartu liepsnojantis tradicinis Šienpjovių čempionatas, kur dalgių ašmenys skrodžia žolę, atgaivindami senąsias pievų priežiūros tradicijas. Norintiems ramesnio, elegantiško laiko, Šilutė siūlo „Kafijos dienas“ – progą sulėtinti tempą ir pasinerti į šio krašto pasididžiavimą – išskirtinę kafiją, kurios galėsite ragauti birželio 22 – 26 d. prie akcijos prisijungusiose kavinėse, bei restoranuose.
Kultūros mylėtojus visą vasarą lyg magnetu traukia garsusis Kintų muzikos festivalis, kuriame profesionali muzika susilieja su marių ošimu. Jau penkioliktą vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių – svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarė iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Ieškantiems trankesnių linksmybių ir tikros bendruomeniškumo dvasios, privaloma aplankyti Rusnės festivalį, vystantį vienintelėje Lietuvos saloje, kur muzika aidi iki pat ryto, čia Jūsų lauks „Sisters on Wire“, „Skamp“, Aistė ir kiti atlikėjai bei pramogos, susitinkame Rusnės festivalyje liepos 31 – rugpjūčio 1 d.
Šio krašto identiteto ašis – vėtrungės. Jas pagerbia „Keliaujančios vėtrungės“ – festivalis, kuris lyg gyva gija sujungia skirtingas Pamario tradicijas, kviesdamas pažinti senųjų žvejų kultūrą, amatus ir laivybos istoriją per modernų šokį ir netikėtas vietas. Kuo šiemet mus nustebins kviečiame pamatyti rugpjūčio 15 d. Ventės rage.
Šilutės kraštas vasarą tampa vieta, kur susitinka gamtos ramybė, paukščių giesmės, vandens platybė ir šventinis šurmulys. Čia galima plaukti laivu, ragauti šviežios žuvies, pasiklysti Nemuno deltos vingiuose ir pajusti, ką reiškia tikrasis Pamario svetingumas. Tai ne tiesiog kelionė – tai jausmas, kurį norisi parsivežti namo.
Daugiau įkvėpimo pažinti Šilutės kraštą ir informacijos apie renginius rasite www.siluteinfo.lt
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Netikėtai gera vasaros kelionių kryptis – Panevėžio miestas ir rajonas
Panevėžio miestas ir rajonas šią vasarą kviečia keliauti į vietas, kuriose dera miesto istorijos, vietinių maršrutai, kultūros erdvės, pramoninis paveldas, gamtos takai ir netikėti atradimai. Tai kryptis tiems, kurie nori turiningos išvykos be didelio kurortinio šurmulio – su galimybe per vieną savaitgalį pažinti ir miestą, ir Panevėžio rajoną.
Miestą geriausiai atskleidžia čia gyvenantys žmonės. Vienas jaukiausių būdų šią vasarą pažinti Panevėžį – nemokami pasivaikščiojimai su vietiniais „Pasivaikščiojimai. Kaip mes“. Visą vasarą, kiekvieną šeštadienį 16 val., miestiečiai ir miesto svečiai kviečiami leistis į skirtingų panevėžiečių vedamus pasivaikščiojimus po miestą. Vieną šeštadienį miestas gali būti pasakojamas per kultūrą, kitą – per sportą, kūrybą, verslą, asmeninius prisiminimus ar mažiau pastebimus kasdienius kampelius.
Pramonės paveldas Panevėžyje tampa kultūros erdve. Buvusiame Panevėžio cukraus fabriko administraciniame pastate lankytojams atverta paroda „ARNO FUNKcionalizmas (1898–1957)“, skirta vienam svarbiausių Lietuvos tarpukario architektų Arnui Funkui. Panevėžio cukraus fabriko administracinis pastatas – vienas ryškių modernizmo pavyzdžių Panevėžyje. Parodoje pristatomi architektūros brėžiniai, archyvinės fotografijos ir dokumentai.
Kultūra, muziejai ir gyvos miesto erdvės. Visą sezoną miesto centre vyksta vasaros renginių festivalis „Susitikime penktadienį“, kuris Laisvės aikštę ir Senvagę pripildo muzikos, edukacijų, kino vakarų, bendruomeninių veiklų ir kūrybinių renginių.
Kultūrinį maršrutą verta papildyti ir apsilankymu „Stasys Museum“ – šiuolaikinio meno muziejuje, pavadintame tarptautinį pripažinimą pelniusio menininko Stasio Eidrigevičiaus vardu. S. Eidrigevičiaus kūryba, rengiamos kitų autorių parodos, edukacijos, veikia kino erdvė, o šiltuoju sezonu lankytojai gali užsukti ir į panoraminę stogo terasą.
Taip pat liepos 20–25 dienomis į Panevėžį sugrįžta ir festivalis „IŠKROVOS“. Tai šiuolaikinio meno, dirbtuvių, koncertų ir industrinės miesto energijos kupinas renginys.
Vasaros vakarus Panevėžyje verta užbaigti Senvagėje. Čia po atviru dangumi pristatomas plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou, tapęs vienu ryškiausių šiltojo sezono akcentų mieste.
Panevėžio rajonas – gamtos, pažinimo ir netikėtų atradimų kryptis. Vos išvažiavus iš miesto, Panevėžio rajonas kviečia pratęsti per gamtos takus, pažintinius objektus, gyvūnų ūkius, muziejus ir šeimoms pritaikytas veiklas. Tai kryptis tiems, kurie nori kelionėje suderinti gamtą, smalsumą ir patirtis, įdomias tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Viena ryškiausių krypčių – Krekenavos regioninis parkas. Čia lankytojų laukia apžvalgos bokštas, iš kurio atsiveria Nevėžio slėnio vaizdai, ir Pojūčių takas, leidžiantis gamtą patirti per lytėjimą, klausą, kvapą ir judėjimą. Netoliese verta aplankyti ir Pašilių stumbryną – vieną įdomiausių vietų gyvūnų mylėtojams.
Panevėžio rajone netrūksta ir jaukių, netikėtų objektų: nuo alpakų, Angoros ožkų ar sraigių ūkių iki žirgynų, Porceliano galerijos, Įstros aviacijos muziejaus ar Idėjų parko. Tai vietos, kurios kelionei suteikia daugiau įvairovės ir leidžia Panevėžio kraštą pažinti per gamtą, gyvūnus, istorijas, kūrybą ir edukacines patirtis.
Mistinis „Mėnulio akmens“ parkas. Tai modernaus meno muziejus po atviru dangumi Leonardave, kuriame eksponuojamos akmens skulptūros. Parko pavadinimas kilo nuo didžiausios, 8 tonas sveriančios skulptūros, savo tekstūra primenančios kosminį objektą.
Šią vasarą Panevėžio miestas ir rajonas laukia ne tik būti aplankytas, jis kviečia būti patirtas. Daugiau informacijos apie lankytinas vietas, renginius ir maršrutus galima rasti www.panevezysnow.lt.
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Metas atrasti Klaipėdos rajoną – 4 vandenų kraštą!
Klaipėdos rajonas ypatingas kraštas, kuris turtingas ne tik savo kerinčiu kraštovaizdžiu, pamario kultūra, bet ir lankytinomis vietomis bei aktyviomis pramogomis. Ką pamatyti ir nuveikti 4 vandenų krašte ras ne tik šeimos su vaikais, bet ir išrankiausi pavieniai keliautojai.
Naujiena Klaipėdos rajone – Baronų Renių skveras Gargždų miesto parke. Ši nauja viešoji erdvė skirta Gargždų dvaro istorijai ir paskutiniųjų jo valdytojų baronų Renių atminimui. Lankytojai čia gali susipažinti su išlikusiais istoriniais elementais, restauruotu šuliniu, akmeninių tvorų fragmentais bei heraldiniais akcentais, menančiais XIX a. dvaro klestėjimo laikotarpį.
Vis šylant orams kviečiame Klaipėdos rajoną pažinti keliaujant turistiniais pėsčiųjų maršrutais. Kalnų takai Lapiuose – pėsčiųjų maršrutas kalvotomis vietovėmis. Dvi skirtingai sudėtingos trasos padės jums pasijusti it tikruose kalnuose. Paukščių takai Drevernoje – pažintinis pėsčiųjų maršrutas į saugomą teritoriją – Kliošių kraštovaizdžio draustinyje esančią Tyrų pelkę. Sveikatos takai Karklėje – keturi žiediniai maršrutai, kuriais einant aplankomos Pajūrio regioninio parko lankytinos vietos. Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje – per mūsų šalį nusidriekęs piligriminis, tarptautinis, pažintinis, kultūrinis kelias, jungiantis Lietuvą ir bendrą Šv. Jokūbo kelio tinklą ir vedantis į Santjagą de Kompostelą, kur, manoma, palaidotas apaštalas Jokūbas.
TOP pramogos Klaipėdos rajone!
Edukacinė programa „Žuvies kelias“. Organizuojama unikalioje pamario gyvenvietėje Drevernoje. Dalyviai ne tik susipažįsta su krašto žvejybos tradicijomis, lietuvininkų tarme ir vietinėmis žuvų rūšimis, bet ir aplanko Drevernos mažųjų laivų uostą, iš apžvalgos bokšto pasigroži pamario kraštovaizdžiu bei išplaukia į Kuršių marias su senovine reisine „Dreverna“.
Autentiškas poilsis Karklėje. Senbuvių sodyboje „Karkelbeck No. 409“ lankytojai gali pasijusti lyg Balyje apsistodami gazebose. Čia veikianti kavinė „Gryn Peiva“ kviečia ragauti šviežią vegetarišką ir veganišką maistą, pagamintą iš sezoninių produktų. Svečiai taip pat gali dalyvauti garso meditacijose su Tibeto dubenimis ar savęs pažinimo užsiėmimuose.
Svencelė – buriuotojų jėgos aitvarais meka. Dėl palankių gamtinių sąlygų ši vieta pelnytai vadinama vandens sporto sostine, kur renkasi jėgos aitvarų, burlenčių ir vandenlenčių entuziastai iš visos Lietuvos bei užsienio.
Drevernos poilsio ir pramogų uostas. Lankytojų laukia baseinų ir pirčių erdvės, vandens čiuožyklos, sūkurinės vonios, kitos pramogos bei įspūdingas 15 m apžvalgos bokštas ant Kuršių marių kranto. Savaitgaliais restorane vyksta gyvos muzikos koncertai, o vasarą iš Drevernos į Juodkrantę kursuoja keleivinis keltas.
Dinozaurų parkas ir Apverstas namas. Radailiuose lankytojus pasitinka daugiau nei 50 natūralaus dydžio dinozaurų, leidžiančių nusikelti milijonus metų atgal ir susipažinti su priešistoriniu pasauliu. Šalia įsikūręs ir Apverstas namas, kuriame įprasta erdvės samprata apsiverčia aukštyn kojomis.
Miniatiūrų parkas „Babilono sodai“. Tai unikali erdvė, kurioje dera kruopščiai prižiūrimi augalai ir garsiausių pasaulio architektūros objektų miniatiūros. Čia galima vienoje vietoje „apkeliauti“ pasaulį – nuo Paryžiaus Eifelio bokšto ir Romos Koliziejaus iki Berlyno Brandenburgo vartų bei kitų žinomų statinių.
Daugiau informacijos apie lankytinas vietas Klaipėdos rajone, pramogas, vykstančias ekskursijas, edukacijas, naujienas, renginius skelbiama Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro interneto puslapyje www.klaipedosrajonas.lt.
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Marijampolė vasarą: nuo Prezidento istorijos iki gatvės meno ir parkų ramybės
Šiemet Marijampolė prisistato kaip Prezidento miestas, kviesdama pažinti Prezidento Kazio Griniaus istoriją ir jo vertybes. Patirtį verta pradėti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje – čia galima ne tik apžiūrėti ekspoziciją, bet ir dalyvauti edukacijoje „Komedijos „Amerika pirtyje“ repeticijos Grinių namuose“. Pasakojimą pratęsia Vytauto Didžiojo parke įrengta interaktyvi K. Griniaus skulptūrinė instaliacija, prabylanti Prezidento mintimis. Istorijos maršrutą papildo muziejus „Bulotų namai“ ir atsinaujinęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos istorijos muziejus – jie primena miesto inteligentijos, švietimo ir valstybingumo tradicijas.
Vasarą Marijampolė tradiciškai tampa atvira meno, muzikos ir kino scena. Liepos 2–29 d. Poezijos parke vyks dainuojamosios poezijos festivalis „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, rugpjūčio 8 d. Šunskų miestelio parke – tarptautinis festivalis „Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje“, o rugpjūčio 14–27 d. miestą pripildys profesionalios muzikos festivalio „Marijampolė Music Park‘13“ koncertai. Nuo birželio iki rugsėjo „Spindulio“ kino teatras kvies į nemokamus lietuviško kino seansus po atviru dangumi.
Miesto veidą formuoja ir gatvės menas: simpoziumas MALONNY pavertė Marijampolę galerija po atviru dangumi, kurioje profesionalaus meno kūriniai puošia pastatų sienas ir kiemelius. Birželio 29 – liepos 4 d. MALONNY į Marijampolę sugrįš jau tryliktą kartą. Ieškantiems jaukių kampelių, verta užsukti į Gedimino pasažą su galerija „Be durų“ ar leistis į stebuklingų katinų paieškas – ši pramoga ypač džiugina keliaujančius su šeimomis.
Vasarą Marijampolė atsiskleidžia kaip žalias, žydintis ir skambantis miestas, tinkantis ir dienos išvykai, ir ramesnei savaitgalio kelionei. Čia patogu keliauti pėsčiomis, atrasti muziejus, parkus, gatvės meną ir Šešupės pakrantes, o kelionės ritmą galima rinktis pagal nuotaiką – nuo ramaus pasivaikščiojimo iki aktyvesnio laisvalaikio gamtoje. Tai miestas, kuriame kultūrinės patirtys lengvai dera su poilsiu parkuose, vasaros renginiais ir jaukiu sustojimu kavos puodeliui ar vakarienei.
Ramesniam pasivaikščiojimui verta rinktis Poezijos parką, Šešupės paupio takus ar jaukias senamiesčio gatveles. Aktyvesnei vasaros dienai – Pašešupio parką su dendrologiniu taku, dviračių trasa, maudykla, vaikų žaidimų aikštelėmis ir sporto erdvėmis. Šešupė atveria dar vieną patirčių kryptį: čia galima ilsėtis prie vandens, paplaukioti plaustu Marijampolės mariose ar išbandyti baidarių maršrutus ties Bukta ir Liudvinavu. Tai miestas, kuriame vasaros dieną galima pradėti muziejuje, pratęsti parke, o užbaigti koncerte, kine ar ramioje paupio terasoje.
Daugiau informacijos ieškokite Marijampolės turizmo ir verslo informaciniame centre „SMART Marijampolė“.
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Salų dvaro vasara: kur istorija atgyja lėkštėje, o pramogos neturi ribų
Rokiškio rajone, Kamajų seniūnijoje vidury Dviragio ežero plytinčioje saloje, stūksantis Salų dvaras – tai ne tik architektūros paminklas. Tai gyva kultūros ir laisvalaikio rezidencija, kurioje vasara kvepia šokoladu, morkomis ir ežero vėsa. Ši vieta kviečia pasinerti į unikalią darnos dermę tarp parko ramybės, rūmų didybės ir interaktyvių potyrių.
„Peklelė“ – istorija, kurią galima paragauti. Pagrindinis šios vasaros akcentas ir didžiausia dvaro paslaptis – „Peklelė“. Tai ne tiesioginė, o interaktyvi gastronominė patirtis, kurioje „dvaro istorija lėkštėje“ tampa realybe. Tai potyris, skirtas tikriems estetams ir istorijos gurmanams.
Saldžios edukacijos šeimoms ir kolektyvams. Salų dvaras garsėja savo kūrybiškumu, todėl tiek šeimos, tiek draugų ar kolegų grupės čia gali pasinerti į „saldų“ pažinimą:
- tapyba šokoladu;
- saldava „Kava kišenėje“ gamyba;
- karamelės kelias „Nuo karvės iki karvutės“;
- šokoladas iš morkų.
Savaitgaliai – vaikų džiaugsmui. Šeštadieniais ir sekmadieniais dvaro kiemas prisipildo vaikų juoko. Mažųjų lankytojų čia laukia įspūdingas putų šou, draugiški poniai, šokinėjimo džiaugsmas ant batuto.
Modernumo ir tradicijų dermė. Dvaro rūmuose jauki kavinė-restoranas, jums šypsosis dvaro siela katytė Bella – robotukė padavėja. Tai žaismingas tiltas tarp šimtmečius skaičiuojančių sienų ir rytojaus technologijų.
Nakties magija ir iššūkiai. Norintiems pajusti tikrąją dvaro dvasią, nuolat vedamos ekskursijos, supažindinančios su turtinga dvaro praeitimi. Tačiau didžiausią įspūdį palieka naktis. Nakvynė rūmuose su daliniais patogumais – tai ne tik nakvynė, tai savotiškas iššūkis ir nepamirštama patirtis. Likti vienumoje su istorija, kai aplink tik ežero ošimas ir senojo dvaro paslaptys, yra kažkas, ką verta patirti bent kartą gyvenime…
Salų dvaro kultūros ir laisvalaikio rezidencija laukia jūsų – atraskite salą, kurioje pildosi vasaros svajonės!
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Susitinkame Šiaulių rajone – kur kiekviena patirtis tampa atradimu
Šiaulių rajonas kviečia leistis į atradimų kupiną kelionę – pažinti išskirtinius krašto objektus, paragauti autentiškų vietos skonių ir mėgautis įvairiomis pramogomis visai šeimai. Čia kiekvienas atras savo maršrutą – nuo istorijos ir gamtos iki gastronomijos bei aktyvaus poilsio.
Kuršėnai – didžiausias Šiaulių rajono miestas, kuriame istorija ir šiuolaikiškumas susitinka ant vieno ilgiausių Lietuvoje pėsčiųjų tiltų per Ventos upę. Nuo jo atsiveria įspūdingos miesto ir upės panoramos, o vos keli žingsniai veda į restauruotus Kuršėnų dvaro rūmus, kultūros centrą ir miesto parką. Tilto prieigose šio sezono naujiena – neapolietiška picerija „Svaidau miltus“. Kuršėnai didžiuojasi Lietuvos puodžių sostinės vardu, todėl čia galima prisiliesti prie senųjų amatų tradicijų.
Kurtuvėnai – vieta, kur gamta, istorija ir svetingumas susilieja į vieną išskirtinę patirtį. Lankytojų centre įrengtas naujas pabėgimo kambarys „Senieji dvaro augalai“, o smuklės „Kryžkelė“ šeimininkė Zoselė kiekvieną svečią pasitinka lyg seną bičiulį. Iš anksto užsisakius degustaciją, galima paragauti vienintelio Lietuvoje penkias dienas brandinto Kurtuvėnų kumpio, o jaukioje „Villa Tulipa“ kavinėje – pasimėgauti dviejų draugų sukurta svetingumo oaze.
Naisiuose lankytojus stebina didinga Baltų arena ir Laimės ežeras. Vasarą miestelis tampa traukos centru visai šeimai: liepos mėnesį čia vyksta festivalis „Naisių vasara“, o rugpjūtį tradiciškai švenčiamos Žolinės.
Naujiena – naktinė ekskursija „Adagio Kryžių kalne“. Jos metu lankytojai kviečiami atrasti išskirtinę vakaro atmosferą, kai sutemus atsiveria kitoks šios vietos veidas – kupinas tylos, paslapties ir prasmingų istorijų. Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį čia vykstantys atlaidai kasmet pritraukia tūkstančius tikinčiųjų iš Lietuvos ir užsienio.
Šiaulių rajonas ne veltui vadinamas agrariniu kraštu – čia puoselėjamos senosios tradicijos ir kuriamos autentiškos patirtys. Kviečiame į degustaciją „Arbatgėris, skanaujant Kuršėnų vyniotinį“, paragauti pagal ilgametes tradicijas gaminamo „Saulės midaus“ Ginkūnuose ar dalyvauti edukacijoje „Pašnekesiai apie sūrį“. Po įspūdžių kupinos dienos atsipalaiduoti kviečia atnaujintas Bubių tvenkinys, o nakvynei ir skonių pažinimui puikiai tiks Grafo Zubovo viešbutis bei Bubių dvaro bravoras.
Ieškantiems aktyvių įspūdžių Šiaulių rajonas taip pat turi ką pasiūlyti: skrydį lėktuvu virš Dargaičių zoologijos sodo, vandens pramogas Kairiuose įsikūrusiame „FOX Wakepark“, azartiškus iššūkius kartodrome „Kart3“ bei romantiškus vakarinius plaukimus baidarėmis, kuriuos siūlo „Vandens pramogos Kuršėnuose“.
Šiaulių rajonas – vieta, kur kiekviena kelionė virsta pažinimu, kiekvienas sustojimas nauju skoniu, o kiekviena diena – įsimintina pramoga.
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Vasara Alytaus krašte – renginiai, istorijos ir nauji atradimai
Šią vasarą Alytaus kraštas kviečia ne tik poilsiauti gamtoje, bet ir atrasti gausybę renginių bei išskirtinių lankytinų vietų.
Liepos 6 d. Dauguose vyks tradicinė šventė „Daugai – Mindaugai“ , kurioje lankytojų lauks koncertai, šventinė mugė, pramogos šeimoms ir iškilmingas Valstybės dienos minėjimas. Rugpjūčio 15 d. į Alytaus rajono širdį – Pivašiūnus – sukvies vieni didžiausių Lietuvoje Žolinės atlaidai, kasmet sutraukiantys tūkstančius piligrimų ir svečių iš visos šalies.
Muzikos mėgėjams verta užsukti į neseniai atnaujintą istorinę Sodo estradą Alytuje, kur visą vasarą vyks koncertų ciklas „Akustinis sodas“. Jame pasirodys žinomi Lietuvos atlikėjai, o jauki erdvė po atviru dangumi sukurs ypatingą vasaros vakaro atmosferą.
Atvykus į Alytų būtina aplankyti vieną miesto simbolių – Baltosios rožės tiltą, aukščiausią pėsčiųjų ir dviračių tiltą Lietuvoje. Nuo jo atsiveria įspūdingi Nemuno slėnio vaizdai, o adrenalino mėgėjai gali išbandyti šuolį su virve.
Alytaus rajone kviečiame aplankyti Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklą – unikalią mokyklą, XX a. pradžioje į Lietuvą atkeliavusią iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Šiandien čia vyksta edukacijos ir ekskursijos. Taip pat neseniai duris atvėrė Butrimonių trijų tautų muziejus, kuriame nemokamai pristatoma lietuvių, totorių ir žydų bendruomenių istorija bei paveldas.
Visą informaciją apie renginius, lankytinas vietas ir naujienas kviečiame sekti alytusinfo.lt ir Alytaus turizmo informacijos centro Facebook paskyroje.
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Vasarą Rietavas kviečia ne tik pažinti istoriją, bet ir mėgautis jaukia miesto atmosfera
Rietavas – nedidelis, tačiau Lietuvos istorijoje išskirtinę vietą užimantis miestas. Būtent čia pradėjo veikti pirmoji vieša elektrinė Lietuvoje, o kunigaikščių Oginskių iniciatyvos Rietavą pavertė vienu pažangiausių Lietuvos miestų. Šiandien miesto istoriją pasakoja Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, bei kiti šių didikų palikimą menantys objektai.
Ypatingą vietą miesto gyvenime užima ir Rietavo dvaro parkas – viena gražiausių miesto erdvių, kurioje susipina istorija, gamta ir kultūra. Šimtamečių medžių apsuptyje įrengti pasivaikščiojimo takai, vasarą tai viena mėgstamiausių vietų tiek vietiniams gyventojams, tiek miesto svečiams.
Vasarą Rietavas kviečia ne tik pažinti istoriją, bet ir mėgautis jaukia miesto atmosfera. Miesto centre vakarais lankytojus traukia grojantis fontanas, kurio vandens, šviesų ir muzikos programa tapo neatsiejama Rietavo vasaros dalimi. Sutemus čia susirenka tiek vietos gyventojai, tiek miesto svečiai. O po pasivaikščiojimų mieste galima atrasti ir netikėtų skonių pavyzdžiui itališkų picų, kurios jau spėjo pelnyti tiek vietinių, tiek miesto svečių simpatijas.
Neatsiejama krašto tradicijų dalis išlieka ir garsusis Rietavo turgus, jau daugiau nei šimtmetį sutraukiantis prekiautojus bei lankytojus iš įvairių Lietuvos regionų. Tai viena ryškiausių ir geriausiai žinomų Rietavo krašto tradicijų.
Vos už keliolikos kilometrų nuo Rietavo lankytojų laukia Lopaičiai – viena paslaptingiausių Žemaitijos vietų. Miškų apsuptyje vingiuojantis pažintinis takas leidžia pažinti Lopaičių piliakalnio apylinkes, senovės gyvenvietės vietas ir legendomis apipintą kraštovaizdį. Keliaujant po apylinkes verta aplankyti ir Tverus, garsėjančius viena gražiausių medinių bažnyčių Žemaitijoje bei vaizdinga miestelio aplinka.
Vasaros sezoną Rietavo parke pradeda Joninių šventė, kurios metu miesto gyventojus ir svečius suburia koncertai, tradicijos bei įspūdinga laužo uždegimo šokio ir muzikos kompozicija „Gyvybės ratas“. Vasarą miesto svečių ir gyventojų laukia koncertų ciklas „Vakarai ant plausto“, parodos, kultūros renginiai ir bendruomenių šventės, kviečiančios pažinti gyvą ir svetingą Rietavo kraštą.
Daugiau informacijos apie lankytinas vietas, maršrutus ir vasaros renginius galima rasti Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje www.visitrietavas.lt.
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Kviečia Kaišiadorys: atsinaujinusi katedra, didžiausias muziejus po atviru dangumi ir spurgų šventė
Kaišiadorių vyskupijai – 100. Kaišiadoriečiai statė bažnyčią, o iškilo... katedra – ir dar sumūryta iš dviejų spalvų plytų. Kartais istorija pakoreguoja planus. 1926-aisiais įkūrus Kaišiadorių vyskupiją, statoma bažnyčia buvo pertvarkyta į katedrą. Skulptorius Vincentas Jakševičius sukūrė vyskupo sostą, o prie abiejų pastato šonų išaugo dvi koplyčios. Viena jų šiandien skirta Palaimintajam Teofiliui Matulioniui. 1936 m. katedra konsekruota Kristaus Atsimainymo titulu. Šiemet Kaišiadorių katedra atsinaujino – konsekruotas naujasis altorius.
Žasliai: ežerų, amatų ir sporto ritmu. Vienas gražiausių rajono miestelių Žasliai vilioja ne tik keturiais ežerais ir vaizdais nuo piliakalnio. Miestelis didžiuojasi istorine trikampe turgaus aikšte, kurioje buvo nušautas pagrindinis 1972 m. filmo „Tadas Blinda“ herojus. Žaslius galima pažinti keliaujant ne tik pėsčiomis ar dviračiu, bet ir kumelaitės Majos traukiama karieta, o muziejuje „Žaslių arkliukai“ atrasti vietos istorijas. Tradicinių amatų centras kvapnių edukacijų sąrašą papildė naujiena – „Kaišiadorietiškos virtuvės degustacija“.
Guronyse lankytojų laukia kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė ir Rožinio slėpinių parkas. Liepos 19 d. Žasliai pakvies į Spurgų šventę, o liepos 25 d. ežero pakrantėmis nusidrieks tradicinis bėgimas aplink Žaslių ežerą. Rugsėjo 12 d. miestelio aikštėje šurmuliuos tradicinių amatų ir folkloro šventė, kurios metu vyks ir IX-asis Lietuvos šakočių kepimo čempionatas.
Kitos įdomybės bei renginiai. Gudienoje stovi skulptūra istorinei asmenybei – totoriui Chašaidarui, kurio vardas davė pradžią Kaišiadorių pavadinimui. Padalių kaime išlikęs vienintelis Lietuvoje ir iki šiol veikiantis bevariklis keltas. Netoliese galima užkopti į Budelių piliakalnį, nuo kurio atsiveria platūs Neries vingiai, o liepos 6 d. čia skamba Lietuvos himnas.
Kiekvieną vasaros penktadienį Kaišiadorių Algirdo Brazausko parką užlieja „Muzikos oazės“. Rugpjūčio 20–22 d. tradicinėse ir netikėtose miesto erdvėse pulsuos „Šiuolaikinio meno dienos“. Rugpjūčio 29 d. į Kaišiadorių miško parko estradą sukvies vasaros palydų šventė, kurioje netrūks komandinių rungčių „Linksmai!“ ir koncertinės nuotaikos.
Rumšiškėse – ne tik didžiausias muziejus po atviru dangumi, bet ir netoliese auganti storiausia Lietuvos pušis. Miestelyje liepos 5 d. vyks patriotinės dainos festivalis „Didžioji kova“, rugpjūčio 15 d. – Žolinė, o rugsėjo 5 d. ant vandens suskambės koncertas-performansas „Tėkmėje“.
Dovainonyse, prie aukščiausios Kauno marių atodangos „Mergakalnio“ įkurtas „Barstukų takas“, kviečiantis aplankyti mitinių būtybių namelius. Liepos 30 d. šią išskirtinę vietą pripildys muzikinis vakaras „Mergakalnio garsai“.
Daugiau informacijos: www.kaisiadorysinfo.lt
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Joniškis ir jo kraštas: atverkite kultūros ir istorijos lobius
Ši vasara Joniškio krašte kvies gyventojus ir miesto svečius mėgautis turtinga kultūrinių renginių programa.
Joniškyje Birželio 23 d. vyksiantis regioninis etninės kultūros festivalis „Vasaros saulėgrįža“ pristatys lietuvių etninio paveldo tradicijas, autentišką muziką, šokius ir bendruomenines veiklas. Renginys suteiks galimybę pažinti mūsų krašto kultūrinį paveldą bei patirti gyvąsias tradicijas šiuolaikiškoje ir bendruomeniškoje aplinkoje.
Visą vasarą, nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos, profesionalaus meno festivalis „Pamatysi, ko nematęs“ kvies kultūrą patirti netradicinėse miesto erdvėse. Joniškio gyventojų ir svečių lauks koncertai, spektakliai, šokio pasirodymai bei jaukūs vakarai po atviru dangumi.
Jubiliejinius 410-uosius metus minintis Joniškis pasipuoš ir nauju meniniu akcentu – miesto aikštėje kuriama freska „Joniškis prieš 100 metų“. Menininko Karolio Greičiūno sukurtas darbas sujungs miesto praeitį ir dabartį, o jo pristatymas vyks liepos 4 d. 16.30 val. miesto aikštėje.
Vasaros renginių kulminacija taps liepos 3–5 dienomis vyksianti miesto šventė „Mes – miesto karaliai“. Karališka atmosfera alsuojančioje šventėje netrūks muzikos, pramogų ir geros nuotaikos. Scenoje pasirodys festivalio „UŽ’KIBINA“ grupės „Rock ON“, „TITUS“, „VARTAI“, atlikėja Adrina su grupe, Džordana Butkutė su gyvo garso grupe bei kiti atlikėjai. Joniškis kviečia vasarą pasitikti kartu ir atrasti miestą iš naujo.
Šią vasarą Joniškio krašte kviečiame atrasti Žagarę – miestą, kuriame susitinka gyva kultūra, paveldas, gamta ir bendruomenė. Liepos 16–19 d. vyks tradicinis Žagarės vyšnių festivalis „VIVA ŽAGARĖ!“ – vienas ryškiausių vasaros renginių Šiaurės Lietuvoje. Festivalio programoje – koncertai, mugė, edukacijos, susitikimai, tradicinis kaliausių plaukimas, upės žygiai, šeimų veiklos, kultūrinės patirtys Žagarės miesto ir dvaro erdvėse.
Rugpjūčio 15 d. Žagarėje bus minima Žolinė – vasaros brandos, žolynų, bendrystės ir dėkingumo šventė gamtoje. Šventės metu lankytojų lauks žolynų rišimo tradicijos, jauki muzikinė programa, bendruomenės susitikimai, gamtos įkvėptos edukacijos ir ramus buvimas kartu po atviru dangumi.
Joniškio kraštas kviečia atrasti ir Žiemgalos lobius. Šiemet jau dešimtąjį kartą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione vyks tarptautinė turizmo akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“. Minint akcijos dešimtmetį, Latvijoje teritorija išsiplėtė – prie iniciatyvos prisijungė Aizkrauklės, Jelgavos ir Duobelės savivaldybės.
Lankytojai kviečiami aplankyti net 24 naujus objektus Lietuvoje ir Latvijoje, tarp jų – ir išskirtines Joniškio rajono vietas. Viena jų – 2011 m. sukurta Joniškio istorinių asmenybių freska, įamžinanti Žiemgalos kunigaikštį Nameisį, Vilniaus vyskupą Joną bei Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Zigmantą III Vazą. Ne mažiau įspūdinga ir Jakiškių Šv. Ignaco Lojolos koplyčia, atspindinti medinės liaudiškos sakralinės architektūros tradicijas bei išsaugojusi archajiškus bruožus.
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Pasvalio kraštas: daugiau nei tik vasaros išvyka
Pasvalio kraštas vasarą kviečia atrasti unikalią gamtą, turtingą istoriją, aktyvias pramogas ir jaukius renginius visai šeimai. Čia kiekvienas ras sau tinkamą poilsio būdą – nuo kultūrinių patirčių ir pažintinių ekskursijų iki nuotykių gamtoje bei smagių festivalių.
Vasaros renginys – Pumpėnų ČILI‘nimo festivalis. Liepos 18 dieną verta apsilankyti Pumpėnuose, kur vyks vienas ryškiausių regiono renginių – Pumpėnų ČILI‘nimo festivalis. Nuo 2016 m. organizuojamas festivalis išaugo iš nedidelės miestelio šventės į renginį, kasmet pritraukiantį daugiau nei 5000 lankytojų. Čia netrūksta koncertų, pramogų, poilsio zonų, veiklų šeimoms ir bendrystės atmosferos. Tai puiki vieta mėgautis vasarišku poilsiu, gera muzika ir laiku kartu.
Pažintis su krašto istorija muziejuje. Užsukite į Pasvalio krašto muziejų – čia modernumas išradingai derinasi su istoriniu krašto paveldu! Apžiūrėsite įdomias istorijas pasakojančias muziejines vertybes, išbandysite interaktyvias veiklas bei keliausite motociklu į Kaukazą su legendiniu keliautoju Antanu Poška. Virtualių akinių pagalba aplankysite partizanų bunkerį bei nusileisite į 20 metrų Žalsvojo šaltinio gelmę – giliausią urvą Lietuvoje!
Legendomis apipintas Joniškėlio dvaras. Vienas įspūdingiausių Pasvalio krašto objektų – Joniškėlio dvaras ir jį supantis parkas. Dvarą beveik tris šimtmečius valdė Karpių giminė, o šiandien lankytojus žavi klasicistiniai rūmai ir vienas vertingiausių bei didžiausių dvarų parkų Lietuvoje. Net 34 hektarų teritorijoje dera angliškojo ir prancūziškojo stiliaus parkai, auga retos augalų rūšys, o vasarą rūmų prieigose žydi įspūdingas rožynas. Pasivaikščiokite parko takeliais, pasigrožėkite retomis augalų rūšimis. Ir bent vienąkart atvykite į paslaptingąją „Naktį Karpių dvare“.
Laisvės kovų istorija Žadeikių miške. Pajuskite laisvės kovų dvasią, apsilankydami Žadeikių miško glūdomoje atkurtame partizanų bunkeryje. Čia pavargę po kovų ar sužeisti slėpėsi Pasvalio krašto partizanai. Bunkeryje prisėdę ant medinių gultų žvakių šviesoje pavartysite pogrindžio spaudos, susipažinsite su partizano priesaika, padainuosite partizaninių dainų, atsiversite maldaknygę...
Poilsis Pajiešmenių dvaro parke. Šalia vaizdingo Jiešmens upelio įkurtas parkas – mėgstama vietos gyventojų ir svečių poilsio vieta. Apžiūrėkite išlikusius XIX a. – XX a. pr. dvaro pastatus, pasivaikščiokite parko takeliais, leiskitės per medinį kabantį tiltą, sustokite legendomis apipinto ąžuolo. Aktyvaus poilsio mėgėjai čia galės išbandyti diskgolfą, pasiplaukiojimą valtimis ar vandens dviračiais.
Raubonių vandens malūno paslaptys. Restauruotose malūno erdvėse išvysite išsaugotą ir naujam gyvenimui prikeltą senovinę vilnos apdirbimo įrangą, besisukančias grūdų malimo girnas, išgirsite malūno atsiradimo ir atgimimo istoriją. Neskubantiems siūlome sudalyvauti vilnos apdirbimo, kulinarinio paveldo pažinimo edukaciniuose užsiėmimuose, o mėgstantiems iššūkius – išbandyti interaktyvų žaidimą „Surask avį“.
Pasvalio kraštas – kryptis, kur kiekviena patirtis virsta maloniu vasaros prisiminimu. Daugiau idėjų jūsų vasaros nuotykiams Pasvalio krašte rasite apsilankę Pasvalio turizmo informacijos svetainėje www.visitpasvalys.lt