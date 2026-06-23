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Nepakeliamas karštis griauna turistų planus: dėl kaitros duris anksčiau užvers net Eifelio bokštas

2026 m. birželio 23 d. 16:57
Prancūzijos sostinėje esantis Eifelio bokštas – viena iš labiausiai lankomų turistinių vietų pasaulyje – antradienį dėl didelių karščių turėtų užsidaryti anksčiau nei įprasta, pranešė jo operatorius.
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Nuo praėjusios savaitės Prancūziją alina pražūtinga karščio banga, sutrikdžiusi kasdienį gyvenimą, taip pat privertusi uždaryti mokyklas ir atšaukti traukinių reisus.
„Kadangi prognozuojamos aukštos temperatūros, Eifelio bokštas keis savo darbo laiką“, – teigė šio iš plieninių sijų pastatyto paminklo operatorius.
„Eifelio bokštas išimties tvarka užsidarys 16:00 val.“, – paaiškino jis.
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Pasak operatoriaus, „labai tikėtina“, kad paminklas trumpiau veiks ir trečiadienį.
Lankytojams bus grąžinti už bilietus sumokėti pinigai.
Sezono metu, kuris prasideda birželio viduryje, Eifelio bokštas veikia nuo 9:00 iki 00:45 val.
Kiekvienais metais už galimybę apžiūrėti 324 metrų aukščio bokštą susimoka septyni milijonai turistų.
Nuo tada, kai 1889 m. inžinierius Gustave’as Eiffelis jį pristatė Paryžiaus pasaulinėje parodoje, „Geležine dama“ vadinamas bokštas tapo Prancūzijos sostinės simboliu.
 
Eiffelio bokštasParyžiuskarštis
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