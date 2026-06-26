Ieškantiems idėjų vasaros kelionėms – netikėti atradimai Šiauliuose

Jau šį šeštadienį, 10 val., laidos vedėjai Ingrida Kazlauskaitė ir Egidijus Vaškelevičius pakvies leistis į pažintį su Saulės miestu – Šiauliais. Nors daugelis mano šį miestą puikiai pažįstantys, vedėjai įsitikinę – Šiauliai dar turi kuo nustebinti.
Kelionė prasidėjo nuo vietinių gyventojų rekomendacijų. Ieškodami vietos, kur verta sustoti papietauti, laidos vedėjai užsuko į kavinę, garsėjančią legendiniais cepelinais ir kitais lietuviškos virtuvės patiekalais. Tačiau nustebino ne tik skoniai – Egidijų sužavėjo ir išskirtinis interjeras.
„Atrodo, lyg vaikščiotum po skirtingus pasaulio kampelius – tiek spalvų, detalių ir istorijų vienoje vietoje tikrai nesitikėjau“, – laidoje sako Egidijus Vaškelevičius.
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Pažintis su Šiauliais tęsėsi miesto širdyje – pėsčiųjų bulvare, kuris laikomas vienu ilgiausių Lietuvoje. Vedėjai stabtelėjo prie vieno žinomiausių miesto simbolių – skulptūros „Šaulys“, pasigrožėjo įspūdinga Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, ieškojo miesto meno akcentų ir mėgavosi vasariška Šiaulių atmosfera.
Ne mažiau įspūdžių paliko ir miesto gamta. Vedėjai aplankė Talkšos ežero pakrantę, tapusią viena mėgstamiausių tiek šiauliečių, tiek miesto svečių poilsio vietų. Pasivaikščiojimas pakrante, įspūdingi vaizdai į ežerą, garsioji „Geležinės lapės“ skulptūra ir jauki aplinka dar kartą priminė, kad įdomių vietų poilsiui nereikia ieškoti toli nuo namų.
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Laidoje netrūks ir stiliaus atradimų. Egidijus ieškojo drabužių, tinkančių vasaros kelionėms ir laisvalaikiui, o Ingrida rinkosi sukneles, kurios puikiai tiktų tiek atostogoms, tiek vasaros šventėms. Žiūrovų laukia ir grožio patarimai bei naujausių tendencijų apžvalga.
Keliaudami po miestą vedėjai užsuko ir į interjero saloną, kuriame ieškojo išskirtinių namų detalių bei idėjų dovanoms. Pasak jų, Šiauliai gali nustebinti ne tik lankytinais objektais, bet ir originaliais kūrėjais, vietos verslais bei išskirtiniais gaminiais, kurie tampa puikiu prisiminimu iš kelionės.
Laida „Kelionės tikslas“ ir toliau kviečia atrasti Lietuvą per vietinių rekomendacijas, autentiškus skonius, įdomius žmones ir vietas, kurios dažnai lieka nepastebėtos skubant kasdienybės ritmu.
Ar Šiauliai tikrai gali nustebinti net tuos, kurie mano šį miestą puikiai pažįstantys? Atsakymą sužinosite jau šį šeštadienį, 10.00 val., laidoje „Kelionės tikslas“ per „Lietuvos ryto“ televiziją.
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