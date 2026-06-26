Nišinė sporto šaka Skuode: motoroleriais raiti paaugliai spardo kamuolį

Neveltui sakoma, kad Lietuva prasideda Skuode, mat pirmoji Lietuvos vietovė, paminėta istoriniuose šaltiniuose buvo Apuolės piliakalnis. Čia gyveno galinga kuršių gentis, kurios tradicijas vietiniai puoselėja iki šiol.
Skuodo muziejaus edukatorė Daiva Budrienė pademonstruos, kaip šio krašto moterys rengėsi prieš daugiau nei 1000 metų bei papasakos apie šiurpią vaikščiojančio aukso legendą.
Išvydęs, kokiu ekstremaliu sportu užsiima Skuodo paaugliai, gidas A. Zmitra susiėmė už galvos. Pasirodo, futbolą galima žaisti ne tik ant kojų, bet ir ant ratų.
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Treneris Kęstutis Sakalauskas pasakoja, kad ši sporto šaka tinkama tiek 11-mečiams, tiek 50-mečiams vyrams, tačiau svarbiausias yra sportinis pasirengimas. Žiūrovai turės galimybę akies krašteliu pažvelgti į žaidėjų pilną motobolo aikštę, o galbūt ir sulauks kvietimo sudalyvauti varžybose gyvai.
Pažintis su gražiausiais Lietuvos piliakalniais, istoriniais objektais, vietiniu maistu bei kitomis įdomybėmis – pirmadieniais 19:30 val. per „Lietuvos rytas’’ televiziją.
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