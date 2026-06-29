Stichinis karštis koreguoja programą: Pakruojo dvaras skelbia apie laikinus pokyčius

Atsižvelgiant į meteorologų prognozes ir siekiant užtikrinti tiek lankytojų, tiek festivalio dalyvių saugumą, laikinai stabdomi po atviru dangumi vykstantys pasirodymai. Organizatoriai tikisi, kad jau artimiausiomis dienomis, atslūgus karščiams, bus galima palaipsniui sugrąžinti visą festivalio programą. Naujausią informaciją apie programos pokyčius lankytojai kviečiami sekti Pakruojo dvaro interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
„Mūsų prioritetas – žmonių saugumas ir gera savijauta. Dėl itin aukštos oro temperatūros vienas festivalio aktorių pasijuto silpnai, todėl, siekdami išvengti rimtesnių pasekmių, priėmėme sprendimą laikinai pristabdyti po atviru dangumi vykstančius vaidinimus“, – teigia festivalio organizatoriai.
Nepaisant laikinų programos pokyčių, festivalis lankytojams išlieka atviras. Organizatoriai kviečia vasaros žydėjimu mėgautis lėtesniu tempu – vaikštinėjant po milijonais žiedų nuspalvintus gėlynus, ilsintis medžių pavėsyje ar atrandant kitas dvaro erdves.
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Festivalio dvasią galima patirti ir apsilankius amatininkų dirbtuvėse. Istorinių dvaro mūrų apsuptyje įsikūrusiose erdvėse net ir karščiausią dieną tvyro maloni vėsa, leidžianti ne tik atsikvėpti nuo kaitros, bet ir iš arčiau pažinti senuosius amatus bei dvariškas tradicijas.
Lankytojai taip pat kviečiami aplankyti dvaro gyvūnų ūkį, ekspozicijas, pasimėgauti maistu dvaro restoranuose ar tiesiog pasinerti į daugiau nei 450 gėlių veislių kuriamą vasaros, meilės ir utopinio grožio atmosferą.
Festivalio organizatoriai ragina lankytojus pasirūpinti ir savo savijauta – dėvėti galvos apdangalus, rinktis lengvą aprangą, gerti pakankamai vandens ir, esant galimybei, karščiausiomis dienos valandomis daugiau laiko praleisti pavėsyje.