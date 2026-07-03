Jeigu dar nežinote, kur vykti savaitgalį – šios Lietuvos pajūrio vietos gali maloniai nustebinti

Laidos vedėjai Ingrida Kazlauskaitė ir Egidijus Vaškelevičius šį kartą leidosi ieškoti vietų, kurios vasaros poilsį gali paversti dar įsimintinesniu. Žiūrovų laukia ne tik kvapą gniaužiantys pajūrio vaizdai, bet ir gausybė rekomendacijų tiems, kurie planuoja trumpą savaitgalio išvyką ar ilgesnes atostogas prie Baltijos jūros.
Kelionės metu vedėjai atrado vietas, kuriose dera išskirtiniai skoniai, jaukus poilsis ir vasariška atmosfera. Jie ragavo originalius patiekalus, kurie stebino ne tik savo skoniu, bet ir įspūdingu pateikimu. Vienas didžiausių netikėtumų laukė Egidijaus Vaškelevičiaus – jo ragautas įspūdingo dydžio kepsnys privertė nustebti net visko mačiusį laidos vedėją. Dar viena maloni staigmena tapo ypatinga rūšinė kava, kurios skonis ir paruošimo kultūra paliko neišdildomą įspūdį.
Vasaros atostogų idėjos – laidoje „Kelionės tikslas“: Lietuvos pajūris nustebino
Kelionės metu netrūko ir saldžių atradimų. Vedėjai ragavo Palangoje gaminamus išskirtinius ledus, kurie tapo vienu ryškiausių šios vasariškos kelionės akcentų. Ne mažiau įspūdžių paliko ir apsilankymas poilsio bei apgyvendinimo vietose – nuo jaukių apartamentų iki erdvių, kuriose galima mėgautis tikru poilsiu po dienos prie jūros.
Ypatingą įspūdį paliko viena SPA poilsio vieta. Egidijus Vaškelevičius neslėpė susižavėjimo čia sukurta atmosfera, komfortu ir ramybe, o Ingrida Kazlauskaitė pripažino, kad į šią vietą norėtų sugrįžti dar ne kartą.
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Šventoji laidos kūrėjus sužavėjo savo ramybe, lėtesniu gyvenimo tempu ir jaukia atmosfera. Čia atrastos vietos priminė, kad kokybiškam poilsiui nebūtina vykti į užsienį – visa tai galima rasti ir Lietuvos pajūryje. Tuo tarpu Palanga dar kartą įrodė, jog nuolat stebina naujais skoniais, idėjomis ir vietomis, kurias verta atrasti tiek pirmą kartą atvykstantiems, tiek nuolatiniams kurorto svečiams.
Žinoma, neapsieita ir be pasivaikščiojimų kopomis, saulės, gaivaus jūros oro bei vasariškų akimirkų prie Baltijos. Visa tai tapo neatsiejama šios kelionės dalimi ir priminė, kodėl Lietuvos pajūris kasmet išlieka viena mėgstamiausių poilsio krypčių.
Jeigu vis dar svarstote, kur praleisti savaitgalį ar ieškote įkvėpimo vasaros atostogoms Lietuvoje, ši laida gali tapti puikiu kelionių gidu. Žiūrovų laukia įdomūs atradimai, gardūs skoniai, poilsio idėjos ir daugybė rekomendacijų, kurias verta išbandyti patiems.
Laidą „Kelionės tikslas“ žiūrėkite jau šį šeštadienį 10.00 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją ir leiskitės į vasarišką kelionę po Palangą bei Šventąją kartu su Ingrida Kazlauskaite ir Egidijumi Vaškelevičiumi.
Kelionės tikslasIngrida KazlauskaitėLietuvos pajūris
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