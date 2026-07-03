Keliauk be rūpesčių: „Tele2“ klientai gali laimėti 1000 eurų kelionei

Vasaros kelionių sezonui įsibėgėjus, „Tele2“ skelbia žaidimą savo klientams, pirmą kartą aktyvavusiems sutikimą kelionių draudimo paslaugai. Akcija vyks nuo liepos 3 d. iki rugpjūčio 16 d. imtinai, o jos laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu rugpjūčio 17 d. Su laimėtojais bus susisiekta telefonu.
Paslaugos aktyvavimas nieko nekainuoja. Draudimas pradeda veikti tik klientui išvykus į užsienį ir telefonui prisijungus prie mobiliojo ryšio tinklo užsienyje. Draudimo paslauga išsijungia grįžus į Lietuvą. Pirmoji kiekvienos kelionės diena yra nemokama, o paslaugos atsisakyti galima bet kada.
Vos du eurus per dieną daugelyje pasaulio šalių veikianti apsauga, galioja visiems apsidraudusiojo šeimos nariams – tai, ko gero, mažiausia kaina rinkoje.
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Pasak „Tele2“ draudimo produkto vadovo Luko Savicko, kelionių draudimas ypatingai svarbus net ir trumpose išvykose, nes apsaugo nuo netikėtų išlaidų. Anot eksperto, prieš keliones ir taip netrūksta rūpesčių, todėl įsigyti draudimą turi būti lengva ir paprasta.
„Atostogų metu norisi galvoti apie kelionę, įspūdžius ir poilsį, o ne apie netikėtas išlaidas ar rūpesčius svečioje šalyje. Kelionių draudimas padeda jaustis ramiau, jei prireiktų medicininės pagalbos, nutiktų nelaimingas atsitikimas ar keliautojai prarastų dokumentus.
Sykį aktyvavus „Tele2“ kelionių draudimą, apie jį daugiau nereikia galvoti, nes jis pradeda veikti kaskart išvykus. Šią vasarą kviečiame ne tik pasirūpinti savo ir savo artimųjų saugumu, bet ir suteikiame galimybę laimėti kelionių čekius, kad įspūdžių būtų dar daugiau“, – sako L. Savickas.
„Tele2“ kelionių draudimas galioja visame pasaulyje. Į draudimo apsaugą įeina medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimas ir draudimas praradus dokumentus. Klientai taip pat gali pasinaudoti „eMed“ paslauga – viena nuotoline gydytojo konsultacija telefonu ar vaizdo skambučiu ir, prireikus, viena pakartotine konsultacija tos pačios kelionės metu.
Draudimas pritaikytas ir aktyviam laisvalaikiui – jis galioja važiuojant motociklu, vandens motociklu ar kitomis vasaros pramogoms skirtomis transporto priemonėmis, o žiemą – ir slidinėjant.
„Tele2“ klientai aktyvuoti draudimo paslaugą gali savitarnoje (https://mano.tele2.lt), paskambinę į kontaktų centrą, arba salone, o tai padarius akcijos laikotarpiu, galima laimėti vieną iš dviejų čekių naujoms kelionėms. 2026 m. rugpjūčio 17 d. atsitiktinės atrankos būdu bus išrinkti 2 laimėtojai, kuriems atiteks po 1000 eurų „West Express“ kelionėms. Čekis galios 12 mėnesių nuo jo išdavimo datos.
„Tele2“ kelionių draudimas – patogus būdas apsidrausti visai šeimai, nes sykį aktyvavus paslaugą, ji veikia kaskart išvykus, draudimas galioja kartu vykstantiems artimiesiems, o paslaugą nesunkiai galima valdyti savitarnoje ar SMS žinute. Mokestis už draudimą įtraukiamas į mėnesio paslaugų sąskaitą.
Daugiau informacijos apie „Tele2“ kelionių draudimą: https://tele2.lt/privatiems/kelioniu-draudimas