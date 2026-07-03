Nuo susitikimo su stumbrais iki vaizdingų panoramų: neįtikėtini Aukštaitijos gamtos maršrutai

Gamtos ramybė Rokiškio krašte
Viena populiariausių poilsiaviečių Rokiškio krašte – Miliūnų tvenkinio poilsiavietė, įsikūrusi Apūniškio miške. 2020 metais ji atnaujinta, kad lankytojams čia ilsėtis būtų dar patogiau. Poilsiavietėje įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės ir penkios laužavietės su lauko baldais. Čia galima ne tik iškylauti, bet ir pasivaikščioti miško takais, važinėtis dviračiais, grybauti, pailsėti prie vandens ar tiesiog ramiai atsikvėpti gamtos apsuptyje.
Ieškantiems vietos pasivaikščioti verta užsukti į pažintinį kompleksą „Į girią“, kurį sudaro 800 metrų ilgio pažintinis takas ir poilsiavietė „Papučkynė“. Ratu vingiuojantis takas veda per mišką iki regyklos, iš kurios atsiveria vaizdas į pelkę, o maršrutas baigiasi ten, kur prasidėjo – jaukioje poilsiavietėje, kviečiančioje trumpam atsikvėpti gamtos apsuptyje.
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Poilsis vienoje įspūdingiausių Lietuvos girių
Lankantis Biržų krašte verta užsukti į Biržų girią – vieną didžiausių ir vertingiausių Lietuvos girių, išsiskiriančią brandžiais medynais ir išskirtine biologine įvairove. Tai puiki vieta norintiems pasinerti į laukinę gamtą – čia aptinkama daugybė retų augalų ir gyvūnų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. Girią yra pamėgę mažieji ereliai rėksniai, juodieji gandrai, uralinės ir žvirblinės pelėdos, baltieji kiškiai, o tarp tankių miškų gyvena ir vilkai bei lūšys.
Pasivaikščiojus po vieną įspūdingiausių Šiaurės Lietuvos miškų, atsikvėpti kviečia miškininkų prižiūrimos Lujėnų, Vidugirio, Baublynės ir Linksmagirės poilsiavietės. Jose galima stabtelėti, surengti iškylą ar tiesiog pasimėgauti miško ramybe.
Anykščių krašto gamtos atradimai
Anykščių krašte lankytojų laukia vietos, kuriose dera gamta, pažinimas ir poilsis. Viena jų – Troškūnų arboretumo pažintinis kompleksas. 2,5 ha plote įkurtame arboretume auga įvairūs dekoratyviniai medžiai ir krūmai, o aplinką puošia miško tematikos medžio drožiniai. Šalia arboretumo eksponuojama miško ūkio technika, įrengtas nedidelis muziejus, o erdvi automobilių stovėjimo aikštelė leidžia patogiai planuoti apsilankymą.
Norintiems iš arčiau susipažinti su miško gyvūnais verta aplankyti Mikierių girininkijos pažintinį kompleksą. Čia iš apžvalgos aikštelės galima stebėti aptvare gyvenančius danielius, apžiūrėti inkilų ekspoziciją, o po pažinties su miško gyvūnija atsikvėpti miškininkų įrengtoje pavėsinėje.
Pažintis su didžiausiais Europos laukiniais gyvūnais
Panevėžio krašte vienas išskirtiniausių VMU prižiūrimų objektų – Pašilių stumbrynas, kuriame galima iš arti pamatyti didžiausius Europoje laukinius gyvūnus – stumbrus. Po 2023 metais atliktos rekonstrukcijos atnaujintame stumbryne lankytojams sudarytos dar geresnės sąlygos stebėti šiuos įspūdingus gyvūnus aplinkoje, artimoje jų natūraliai buveinei.
Beveik 50 hektarų teritorijoje įsikūrusiame stumbryne įrengta apžvalgos aikštelė, taip pat pažintinis takas, vedantis per teritoriją. Čia galima ne tik daugiau sužinoti apie šiuos retus gyvūnus, bet ir atsikvėpti poilsio zonose ar surengti iškylą prie laužavietės. Ši vieta įspūdį palieka tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Stumbrynas dirba nuo trečiadienio iki sekmadienio 10.00–17.00 val., o pirmadieniais, antradieniais ir šventinėmis dienomis – nedirba.
Vaizdingi Neries slėnio maršrutai
Aukštaitijos vakaruose, netoli Kernavės, verta aplankyti Baltojo kalno pažintinį taką „Ateik, žmogau, tyla priglausiu“ – vietą, kurioje dera įspūdingi gamtos vaizdai, istorija ir ramus poilsis. Takas prasideda prie Baltojo kalno apžvalgos aikštelės, nuo kurios atsiveria įspūdinga Neries panorama.
Keliaujant pažintiniu taku galima ne tik pasimėgauti miško ramybe, bet ir sužinoti daugiau apie šio krašto gamtą bei Kernavės istoriją – informaciniuose stenduose pateikiami įdomūs faktai, o smalsiausių laukia galvosūkiai. Pakeliui įrengti suoliukai ir pavėsinės kviečia stabtelėti, o tako aplinką puošiančios medinės skulptūros pasivaikščiojimui suteikia dar daugiau jaukumo.
Taip pat verta užsukti į Karmazinų apylinkes, esančias Neries regioniniame parke, ir aplankyti Karmazinų piliakalnio apžvalgos vietą – vieną vaizdingiausių Neries slėnio kampelių. Nuo apžvalgos aikštelės, įrengtos netoli Dūkštos ir Neries santakos, atsiveria įspūdinga upės panorama, miškais apaugę statūs šlaitai ir kalvotas kraštovaizdis, kviečiantis bent trumpam stabtelėti ir pasigrožėti gamta.
Apsilankymą verta pratęsti Karmazinų pažintiniame take, kuriame laukia ne tik įspūdingi gamtos vaizdai, bet ir pažintis su šio krašto istorija bei kultūros paveldu. Pakeliui įrengti suoliukai ir pavėsinės kviečia trumpam atsikvėpti, o nuo aukštesnių tako vietų atsiveria dar platesnės Neries slėnio panoramos. Tai puiki vieta ramiam pasivaikščiojimui, leidžianti vienoje išvykoje suderinti gamtos pažinimą, įspūdingus vaizdus ir poilsį miške.