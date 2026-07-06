Metus laukia atostogų, o nusivilia pirmą dieną: kelionių ekspertė įvardijo dažniausias lietuvių klaidas

Pasak kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertės Brigitos Kučinskaitės, dažniausiai nusivylimą sukelia ne blogas viešbutis ar netinkama kryptis. Problema kur kas paprastesnė – žmonės tikisi vienokių atostogų, o realybėje randa visai kitokias.
„Dažnai girdime sakant, kad nuvylė šalis, kurortas ar viešbutis. Tačiau pradėjus kalbėtis paaiškėja, kad žmogus tiesiog tikėjosi kitokios patirties. Įsivaizduojama, kad rugpjūtį laukia tušti paplūdimiai, maloni šiluma ir pakaks laiko viskam pamatyti. Deja, populiariausios vasaros kryptys rugpjūtį to suteikti negali“, – sako B. Kučinskaitė.
Kai 40 laipsnių karštis tampa nemalonia staigmena
Dėl alinančių karščių europiečiai keičia atostogų planus: renkasi šiauresnes kryptis
Nors informacijos apie orus netrūksta, daugelis vis dar neįvertina, ką iš tiesų reiškia vasara pietų Europoje. Planuojant kelionę atrodo, kad karštis bus malonus fonas poilsiui, tačiau realybėje jis dažnai tampa pagrindiniu dienos planų koreguotoju.
„Kasmet sutinkame keliautojų, kurie nustemba supratę, kad liepą ar rugpjūtį dalyje Ispanijos, Graikijos ar Turkijos temperatūra gali viršyti 35 ar net 40 laipsnių. Tokiu oru po miestus vaikštoma visai kitaip nei gegužę ar spalį. Žmonės planuoja ekskursijas, ilgus pasivaikščiojimus ar aktyvias išvykas, tačiau vidurdienį dažniausiai ieško pavėsio, oro kondicionieriaus arba baseino“, – pasakoja ekspertė.
Pasak jos, būtent dėl šios priežasties daugelis nusivilia ne pačia kryptimi, o tuo, kad ji neatitinka jų susikurto atostogų scenarijaus.
Tuščias paplūdimys nuotraukoje dažnai slepia visai kitą vaizdą
Socialiniuose tinkluose matomi balto smėlio paplūdimiai, jaukios kavinės ir ramūs senamiesčiai dažnai sukuria įspūdį, kad būtent taip atrodys visa kelionė. Tačiau rugpjūtį populiariausi Europos kurortai gyvena pačiu intensyviausiu ritmu.
„Kartais žmonės nustemba, kad viename garsiausių Europos kurortų sunku rasti laisvą gultą ar vietą restorane. Tačiau tai natūrali sezono piko realybė. Paradoksalu, bet kuo vieta populiaresnė, tuo didesnė tikimybė, kad joje bus daug žmonių“, – sako B. Kučinskaitė.
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Pasak jos, tiems, kurie nori daugiau ramybės, verta pagalvoti ne tik apie kryptį, bet ir apie kelionės laiką.
„Nebūtina atsisakyti mėgstamų šalių. Dažnai pakanka kelionę perkelti į gegužę, birželio pradžią, rugsėjį ar spalį. Tuo metu daugelyje pietų Europos šalių jau ar vis dar šilta, tačiau turistų gerokai mažiau. Kita alternatyva – rinktis mažiau apkrautus regionus, pavyzdžiui, Albanijos pakrantę, Juodkalniją ar šiaurinę Graikijos dalį“, – pataria „Kelionių akademija“ ekspertė.
Atostogos vis dažniau primena darbų sąrašą
Dar viena dažna klaida – noras per savaitę pamatyti viską. Vieną dieną suplanuojama ekskursija, kitą – kelionė į kitą miestą, trečią – dar keli lankytini objektai. Tarp jų dar norisi išbandyti visas rekomenduojamas kavines, restoranus ir paplūdimius.
„Matome, kad nemažai žmonių atostogas planuoja taip, tarsi reikėtų atsiskaityti už kiekvieną praleistą dieną. Norisi aplankyti kuo daugiau vietų, nieko nepraleisti ir parsivežti kuo daugiau įspūdžių. Galiausiai grįžtama su šimtais nuotraukų, tačiau be tikro poilsio jausmo“, – pastebi B. Kučinskaitė.
Jos teigimu, būtent todėl vis daugiau keliautojų renkasi lėtesnį poilsį – mažiau skubėjimo, mažiau objektų ir daugiau laiko tiesiog mėgautis vieta, į kurią atvyko.
Viešbutis gali sugadinti net ir geriausią kryptį
Vis dėlto dažniausia nusivylimo priežastis, pasak ekspertų, slypi ne karštyje ar turistų srautuose.
„Dažnai išgirstame frazę: man nepatiko Turkija arba man nepatiko Graikija. Tačiau pradėjus aiškintis paaiškėja, kad žmogus tiesiog pasirinko sau netinkamą viešbutį. Ramybės ieškojęs keliautojas apsistojo šeimų komplekse su vandens pramogomis ir animatorių programomis, o šeima su vaikais pasirinko viešbutį, orientuotą į poras ir ramų poilsį. Tokiais atvejais nuvilia ne šalis, o netikęs pasirinkimas“, – aiškina B. Kučinskaitė.
Ji pabrėžia, kad tas pats viešbutis vieniems gali tapti svajonių atostogų vieta, o kitiems – pagrindine nusivylimo priežastimi.
„Renkantis kelionę svarbiausia ne tai, kiek viešbutis turi žvaigždučių ar kokio dydžio yra baseinas. Pirmiausia verta sąžiningai atsakyti sau, kokio poilsio iš tikrųjų norisi. Kai pasirinkimas atitinka žmogaus poreikius, net karščiausia diena ar pilnesnis paplūdimys nesugadina atostogų įspūdžio“, – sako ekspertė.
Pasak jos, dauguma nepavykusių atostogų istorijų prasideda ne kurorte, o gerokai anksčiau – tada, kai planuojant kelionę susikuriamas idealus scenarijus. Kuo realesni lūkesčiai, tuo didesnė tikimybė, kad atostogos iš tiesų taps poilsiu, o ne dar vienu projektu, kurį reikia įvykdyti.
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