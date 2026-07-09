Įspėja vilniečius – į šiuos ežerus šiomis dienomis geriau nebristi

Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai.
„Padidėjusį užterštumą gali lemti stiprios liūtys, kai į vandens telkinius nuplaunami dirvožemyje esantys teršalai. Dažniausiai vandens kokybė pagerėja per 1–3 dienas nuo užterštumo nustatymo, vandeniui natūraliai atsinaujinant.
Tai priklauso ir nuo oro sąlygų“, – sako Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos l. e. p. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Raminta Saulėnaitė.
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Visuose kituose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera – maudytis saugu.
Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai, o jų rezultatus pranešime vos juos gavę.